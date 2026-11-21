கொள்ளையடித்த நகைகளை மிஷினில் உருக்க இருந்தேன்: நகைக்கடை கொள்ளையன் நிஷாந்த் பகீர்
கொள்ளையடித்த நகைகளை மிஷினில் உருக்க இருந்தேன்: நகைக்கடை கொள்ளையன் நிஷாந்த் பகீர்
ADDED : நவ 21, 2026 06:18 AM
ADDED : நவ 21, 2026 06:18 AM
மதுரை: 'மதுரை நகைக்கடையில் கொள்ளையடித்த நகைகளை, மிஷின் வாங்கி உருக்க திட்டமிட்டிருந்தேன்' என, கைது செய்யப்பட்ட கொள்ளையன் நிஷாந்த் வாக்குமூலம் அளித்துள்ளார்.
மதுரை பைபாஸ் ரோடு பிரபல நகைக்கடையில் நவ., 12 அதிகாலை, 11.38 கிலோ தங்க, வைர நகைகள் கொள்ளையடிக்கப்பட்டன. இவ்வழக்கில், பழங்காநத்தம் நிஷாந்த், 25, அவரது தோழி மீனாட்சி, 22, நிஷாந்தின் தந்தை சுரேஷ், 54, ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டு, நகைகள் மீட்கப்பட்டன.
நடித்துக் காட்டினார்
நிஷாந்தை நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி, நேற்று முன்தினம் மாலை எஸ்.எஸ்.காலனி போலீசார் ஒருநாள் காவலில் எடுத்து விசாரித்தனர். கொள்ளையடித்தது குறித்து நிஷாந்த் நடித்துக் காட்டினார்.
போலீசார் கூறியதாவது: முதல்முறையாக நவ., 5ல் நகைக்கடையில் கொள்ளையடிக்க நிஷாந்த் முயற்சித்துள்ளார்; இதற்காக மீனாட்சியின் டூ - வீலரை பயன்படுத்தியுள்ளார். நவ., 12ல் நடந்த கொள்ளைக்கு வாடகை டூ-வீலரை பயன்படுத்திஉள்ளார். தன் டூ-வீலரை மீனாட்சி வீட்டருகே நிறுத்திவிட்டு, சர்வேயர் காலனியில் வாடகைக்கு டூ - வீலர் எடுத்துள்ளார்.
அதன் நம்பர் பிளேட்டை கழற்றி உள்ளார். கொள்ளையடித்த நகைப்பையை தந்தையிடம் கொடுத்துவிட்டு, டூ - வீலரில் பரவை சென்றுள்ளார். அங்கு அந்த டூ -- வீலர் டயர்களில் காற்றை வெளியேற்றி, மினி சரக்கு வேனில், வாடகை டூ -வீலரை கொண்டு வந்து கடையில் ஒப்படைத்து உள்ளார். இவ்வாறு கூறினர்.
'யூ டியூப்' சேனல்
நிஷாந்த் அளித்த வாக்குமூலத்தில், 'ஆடம்பர வாழ்க்கை, 'யூ டியூப்' சேனலை 'டெவலப்' செய்ய, 30 லட்சம் ரூபாய் கடனை அடைக்க, மீனாட்சி கட்டி வரும் வீட்டிற்கு உதவ ஆசைப்பட்டே கொள்ளையடித்தேன். 'இதில் நான் மட்டுமே ஈடுபட்டேன். நகைகளை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விற்க முடிவு செய்திருந்தேன்.
'அப்படியே விற்றால் மாட்டிக்கொள்வோம் என்பதால், உருக்கி, கட்டியாக்கி விற்க, அதற்கான மிஷினை வாங்க இருந்தேன். அதனால் தான் கற்கள் பதித்த நகைகளை எடுக்கவில்லை' என, தெரிவித்துள்ளதாக போலீசார் கூறினர்.