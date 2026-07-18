கட்சியை ஒருங்கிணைப்பேன்: அதிமுக பழனிசாமி காமெடி
கட்சியை ஒருங்கிணைப்பேன்: அதிமுக பழனிசாமி காமெடி
ADDED : ஜூலை 18, 2026 05:05 AM
ADDED : ஜூலை 18, 2026 05:05 AM
சென்னை : 'அ.தி.மு.க.,வை நிச்சயம் சீரமைத்து, ஒருங்கிணைத்து வெற்றி பெற வைப்பேன்' என, அக்கட்சி பொதுச்செயலர் பழனிசாமி, நிர்வாகிகளிடம் பேசியுள்ளார்.
சட்டசபை தேர்தல் தோல்விக்கு பின், அ.தி.மு.க., நிர்வாகிகளை மாவட்ட வாரியாக அழைத்து, பழனிசாமி ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார். இதுவரை, 28 மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த அ.தி.மு.க., நிர்வாகிகளை பழனிசாமி சந்தித்து பேசியுள்ளார்.
இது குறித்து, அமைப்பு செயலர்கள் கூறியதாவது: புதுக்கோட்டை, கடலுார் மாவட்ட நிர்வாகிகளை, கடந்த 16ம் தேதி சந்தித்த பழனிசாமி, 'கட்சியை இணைந்து சீரமைப்போம்; வெளியேறியவர்களுக்கு பதில், புதியவர்களை நியமித்து, நானே கட்சியை சீரமைக்கிறேன்; இடைத்தேர்தலில் நிச்சயம் வெற்றி பெறுவோம்' என பேசியுள்ளார்.
இதே கருத்தை தான், பல மாவட்ட நிர்வாகிகளிடமும் பழனிசாமி பேசி வருகிறார். ஜெயலலிதா மறைவுக்கு பின், தினகரன், பன்னீர்செல்வம் போன்றவர்களின் வெளியேற்றத்தால் கட்சி சிதறி விட்டது. இதற்கு காரணம் பழனிசாமி. தன் தவறை திருத்த, வாய்ப்புகள் கூடி வந்தபோதும், தன் பதவிக்கு ஆபத்து வந்து விடுமோ என பயந்து மறுத்து விட்டார்.
இதனால் தான், ஜெயலலிதா மறைவுக்கு பின், ஒரு தேர்தலில் கூட அ.தி.மு.க., வெற்றி பெறவில்லை. தற்போது, சட்டசபை தேர்தல் தோல்விக்கு பின், அதிகரித்த அதிருப்தியாளர்களால், அ.தி.மு.க., மீண்டும் உடையும் நிலையில் உள்ளது. எனினும், யாரையுமே அனுசரித்து செல்லும் மனநிலையில் பழனிசாமி இல்லை.
ஆனால், மாவட்ட நிர்வாகிகளிடம், 'கட்சியை நானே ஒருங்கிணைப்பேன், சீரமைப்பேன்' என பேசி வருகிறார். உண்மையில் தற்போது நடக்கும் ஆலோசனை கூட்டங்கள், கட்சியை வளர்க்கவோ, சீரமைக்கவோ பயன்படவில்லை. தன் தலைமையை தக்க வைக்கவே, நிர்வாகிகளை சந்திக்கிறார் பழனிசாமி.
ஆலோசனை கூட்டத்துக்கு வராத நிர்வாகிகளை கண்டறிந்து, செயற்குழுவை மாற்றி அமைக்கவே, கூட்டத்தை நடத்துகிறார். பழனிசாமி பேச்சை நம்ப நிர்வாகிகள் தயாராக இல்லை. இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.