நீண்ட காலமாக ஒரே இடத்தில் பணி; ஆர்வமற்ற நிலையில் ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரிகள்
நீண்ட காலமாக ஒரே இடத்தில் பணி; ஆர்வமற்ற நிலையில் ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரிகள்
ADDED : ஜூலை 13, 2026 06:52 AM
ADDED : ஜூலை 13, 2026 06:52 AM
சென்னை: முதல்வர் விஜய் தலைமையிலான த.வெ.க., அரசு, மே மாதம் 10ம் தேதி பொறுப்பேற்றது. இதை தொடர்ந்து, 34 அமைச்சர்களும் பொறுப்பேற்றுள்ளனர்.
ஆட்சி மாற்றத்தை தொடர்ந்து, மூன்று ஆண்டுகளுக்கு மேலாக, ஒரே இடத்தில் பணிபுரியும் அதிகாரிகளை மாற்ற, முதல்வர் விஜய் உத்தரவிட்டார். இதையடுத்து, பல்வேறு துறைகளில் செயலர்கள், இயக்குநர்கள், தலைமை நிர்வாக அதிகாரி உள்ளிட்ட பதவிகளில் உள்ள ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரிகள், மற்ற துறைகளுக்கு பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டனர். ஆனால், தி.மு.க., ஆட்சியில் நியமிக்கப்பட்ட பல அதிகாரிகள் இன்னும் அதே பணியில் தொடர்ந்து வருகின்றனர்.
சட்டசபையில், இம்மாத இறுதியில் பொது பட்ஜெட்டும், வேளாண் பட்ஜெட்டும் தாக்கல் செய்யும் திட்டம் உள்ளது. இதற்கான பணிகள், நிதித் துறையில் தீவிரமாக நடந்து வருகிறது. ஆனால், தி.மு.க., ஆட்சியில் நியமிக்கப்பட்டு, ஒரே இடத்தில் பணிபுரியும் பல அதிகாரிகள், ஆர்வமின்றி ஆய்வு கூட்டங்களில் பங்கேற்று வருகின்றனர். எப்போது வேண்டுமானாலும் பணியிட மாற்றம் செய்யப்படலாம் என்பதே, இவர்களின் ஆர்மின்மைக்கு காரணம் என கூறப்படுகிறது.
இதே துறையில் தொடர்வோமா என கேள்வி எழுப்பிய அதிகாரிகளுக்கு, உரிய பதில் கிடைக்கவில்லை. இதனால், ஆலோசனை கூட்டங்களில் மேற்கொள்ள வேண்டிய பணிகளை ஒப்புக்கு செய்து வருகின்றனர். நிதித் துறை கேட்கும் கேள்விகளுக்கும் உரிய பதில் அளிக்காமல், பல அதிகாரிகள் நழுவி வருகின்றனர். இதே நிலை தொடர்ந்தால், த.வெ.க., அரசின் தொலைநோக்கு திட்டங்களை செயல்படுத்துவதில் சிக்கல் ஏற்படும் வாய்ப்புள்ளது.