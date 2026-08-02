எத்தனால் கலக்கவில்லை எனில் பெட்ரோல் லிட்டர் ரூ.125 ஆக உயரும்
எத்தனால் கலக்கவில்லை எனில் பெட்ரோல் லிட்டர் ரூ.125 ஆக உயரும்
ADDED : ஆக 02, 2026 04:30 AM
ADDED : ஆக 02, 2026 04:30 AM
புதுடில்லி: 'சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை பேரலுக்கு 13,000 ரூபாயாக உயர்ந்தபோதும், பெட்ரோலில் 20 சதவீத எத்தனால் கலக்கும் திட்டத்தால், டில்லியில் பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு 94.77 ரூபாயாக உள்ளது. இல்லை எனில் 125 ரூபாயாக உயரும்' என, மத்திய பெட்ரோலிய அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.
நாட்டில் இறக்குமதி செய்யப்படும் கச்சா எண்ணெய் மீதான சார்பை குறைப்பது, உள்நாட்டு விவசாய விளைபொருட்களுக்கு சந்தையை உருவாக்குவது மற்றும் எரிபொருள் விலையை கட்டுக்குள் வைத்திருப்பது ஆகிய நோக்கங்களுடன், பெட்ரோலில் எத்தனால் கலக்கும் திட்டத்தை மத்திய அரசு அமல்படுத்தி வருகிறது.
தற்போது, 'இ - 20' பெட்ரோல் எனப்படும், 20 சதவீத எத்தனால் கலந்த எரிபொருள் நாட்டின் பல பகுதிகளில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
'இ - 20' பெட்ரோல் குறித்து சமூக ஊடகங்களில் குழப்பம் ஏற்படுத்தும் வகையில் தகவல் பரப்படும் நிலையில், இது குறித்து மத்திய பெட்ரோலிய அமைச்சகம் அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது.
அதில் கூறப்பட்டு உள்ளதாவது:
உள்நாட்டில் முன்கூட்டியே நிர்ணயிக்கப்பட்ட விலையில் எத்தனால் கொள்முதல் செய்யப்படுகிறது. அந்த எத்தனால் ஒவ்வொரு லிட்டர் பெட்ரோலிலும் 20 சதவீதம் கலக்கப்படுவதால், சர்வதேச கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வின் தாக்கம் நேரடியாக நுகர்வோருக்கு செல்லாமல் தடுக்கப்பட்டுள்ளது.
கச்சா எண்ணெய் விலை உச்சத்தில் இருந்தபோது, எத்தனால் கலப்பு திட்டம் காரணமாக நுகர்வோருக்கு லிட்டர் ஒன்றுக்கு 30 ரூபாய் வரை சேமிப்பு ஏற்பட்டது. இல்லையெனில், டில்லியில் தற்போது லிட்டர் 94.77 ரூபாய்க்கு விற்கப்படும் பெட்ரோல், 125 ரூபாயாக உயரும்.
ஏழை மக்களுக்கு வழங்கப்படும் உணவு தானியங்கள் அல்லது இந்திய உணவுக் கழகத்தின் மானிய அரிசி, எத்தனால் உற்பத்திக்காக திருப்பி விடப்படுவதாக கூறப்படும் குற்றச்சாட்டுகள் உண்மையல்ல.
மேற்காசியாவில் மோதல் வெடித்த பின், 75 நாட்கள் உலக சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலையில் கடும் ஏற்ற இறக்கம் இருந்தது. அப்போதும், பெட்ரோல், டீசல் சில்லரை விலையை அரசு மாற்றவில்லை.
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.