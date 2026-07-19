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﻿ இடைத்தேர்தலில் வென்றால் கட்சியை மீட்டெடுத்து விடலாம்: நம்பிக்கையூட்டுகிறார் பழனிசாமி

﻿ இடைத்தேர்தலில் வென்றால் கட்சியை மீட்டெடுத்து விடலாம்: நம்பிக்கையூட்டுகிறார் பழனிசாமி

ADDED : ஜூலை 19, 2026 04:05 AM

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ADDED : ஜூலை 19, 2026 04:05 AM

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சென்னை: 'இடைத்தேர்தலில் வென்று விட்டால், அ.தி.மு.க.,வை பழைய நிலைக்கு மீட்டெடுத்து விடலாம்' என, கரூர், நீலகிரி மாவட்ட நிர்வாகிகளிடம், அக்கட்சியின் பொதுச்செயலர் பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார்.

சட்டசபை தேர்தலில், பிரதான எதிர்க்கட்சி அந்தஸ்தை கூட பெற முடியாமல், அ.தி.மு.க., தோல்வி அடைந்தது.

அதைத்தொடர்ந்து, அக்கட்சியின் ஆறு எம்.எல்.ஏ.,க்கள் தங்களது பதவியை ராஜினாமா செய்து, த.வெ.க.,வில் இணைந்தனர். முன்னாள் அமைச்சர்கள், முன்னாள் எம்.பி., - எம்.எல்.ஏ.,க்கள், மாவட்ட, ஒன்றிய செயலர்கள் உள்ளிட்ட முக்கிய நிர்வாகிகள் பலரும், த.வெ.க.,வில் இணைந்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், கடந்த, 6ம் தேதி முதல், மாவட்ட வாரியாக நிர்வாகிகளுடன் பழனிசாமி ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார். அதன்படி, சென்னையில் உள்ள அ.தி.மு.க., தலைமை அலுவலகத்தில் நேற்று, கரூர், நீலகிரி மாவட்ட நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினார்.

சட்டசபை தேர்தலுக்கு முன்னர் வரை, அ.தி.மு.க., தலைமை அலுவலகத்தில் நடக்கும் கூட்டங்களில், நிர்வாகிகள் உற்சாகத்துடன் பங்கேற்பர். ஆனால், இப்போது எந்த ஆர்வமும் இல்லாமல், எதிர்காலம் குறித்த கேள்விக்குறியுடன் நிர்வாகிகள் கூட்டத்திற்கு வந்தனர்.

அவர்களிடம் பேசிய பழனிசாமி, 'எத்தனையோ சோதனைகளை சந்தித்த அ.தி.மு.க., இந்த சோதனையில் இருந்தும் மீளும். ஏழு சட்டசபை தொகுதிகளுக்கு நடக்கும் இடைத்தேர்தலில் இரண்டு, மூன்று தொகுதிகளில் வென்றால் கூட, கட்சியை பழைய நிலைக்கு மீட்டெடுத்து விட முடியும்.

'கரூர் இடைத்தேர்தல் வெற்றிக்கு கட்சியினர் கடுமையாக உழைக்க வேண்டும். அப்போது தான் துரோகிகளுக்கு பாடம் புகட்ட முடியும்' என கூறியுள்ளதாக தெரிகிறது.

சனிக்கிழமை தோறும்... அ.தி.மு.க., பொதுச்செயலர் பழனிசாமி நேற்று வெளியிட்ட அறிக்கையில், 'வரும், 25 முதல் 2027 ஏப்ரல், 17ம் தேதி வரை, சனிக்கிழமை தோறும், ஜெயலலிதா பேரவையின் மாவட்ட, ஒன்றிய, நகர, பேரூராட்சி, பகுதி நிர்வாகிகள் ஆலோசனை கூட்டம் நடக்கும்.

'ஜெயலலிதா பேரவை செயலர் உதயகுமார் தலைமையில் நடக்கும் கூட்டத்தில், சம்பந்தப்பட்ட மாவட்ட செயலர்கள், எம்.பி., - எம்.எல்.ஏ.,க்கள் பங்கேற்க வேண்டும்' என்று கூறியுள்ளார்.

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