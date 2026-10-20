அதிகரிக்கின்றன முதியோர் காப்பகங்கள்: குடும்பங்களில் பராமரிப்பு குறைகிறதா?
அதிகரிக்கின்றன முதியோர் காப்பகங்கள்: குடும்பங்களில் பராமரிப்பு குறைகிறதா?
ADDED : அக் 20, 2026 07:15 AM
ADDED : அக் 20, 2026 07:15 AM
கோவை: ஒரு காலத்தில் குடும்பத்தினருடன் ஒன்றாக வாழ்ந்த முதியவர்கள், இன்று காப்பகங்களை நாடும் நிலை அதிகரித்து வருகிறது. கோவை மாவட்டத்தில் முதியோர் காப்பகங்களின் எண்ணிக்கையும் ஆண்டுதோறும் உயர்கிறது. இது, முதியோர் பராமரிப்பு தொடர்பான எதிர்கால சவால்கள் குறித்த பல கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது.
மாவட்டத்தில் மத்திய, மாநில அரசுகளின் ஒருங்கிணைப்பில் செயல்படும் ஒரு காப்பகம், மாநில அரசின் மானியத்துடன் செயல்படும் மூன்று காப்பகங்கள் மற்றும் தனியார் காப்பகங்கள் என, அக்., மாதம் வரை 65 முதியோர் காப்பகங்கள் செயல்பட்டு வந்தன. தற்போது மேலும் ஒரு காப்பகம் பட்டியலில் இணைந்துள்ளது.
இதுதவிர, புறநகர் பகுதிகளில் புதிது புதிதாக காப்பகங்கள் செயல்பட தொடங்கி உள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர். உரிய அனுமதி பெறாமல் செயல்படும் காப்பகங்களை கண்டறிந்து, உரிய அங்கீகாரம் பெற அறிவுறுத்தும் பணிகளும் நடந்து வருகின்றன.
காப்பகங்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பதை கட்டடங்கள் அல்லது நிறுவனங்களின் எண்ணிக்கை உயர்வாக மட்டும் பார்க்க முடியாது. ஒரு காப்பகத்தில் சராசரியாக 30 முதல் 40 முதியவர்கள் வரை தங்கியுள்ளனர். அந்த வகையில் பார்க்கும்போது, மக்கள் தொகையில் முதியவர்களின் சதவீதம் அதிகரிக்கிறது.
முதியவர்களை குடும்பங்கள் எவ்வாறு பராமரிக்கின்றன? அவர்களுக்கு தேவையான மருத்துவ உதவி கிடைக்கிறதா? சமூகத்தின் ஆதரவு எந்த அளவுக்கு உள்ளது? என்பன போன்ற கேள்விகளும் எழுகின்றன.
விழிப்புணர்வு
சமூக நலம் மற்றும் மகளிர் உரிமைத்துறை அதிகாரிகள் கூறுகையில், ''முதியவர்களை பராமரிப்பது குறித்த புரிதலை குழந்தைகளிடமே ஏற்படுத்துவது அவசியம். இதற்காக பள்ளி, கல்லூரிகளில் அடல் வயோ அப்யுதய் யோஜனா திட்டத்தின் கீழ் தொடர்ந்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டு வருகிறது,'' என்றனர்.
ஒருபுறம் அதிகரிக்கும் முதியோர் காப்பகங்கள்; மறுபுறம் குடும்பங்களில் குறைந்து வரும் முதியோர் பராமரிப்பு. இவ்விரண்டுக்கும் இடையிலான இடைவெளியை நிரப்புவது, எதிர்கால சமூகத்தின் முக்கிய சவாலாக மாறியுள்ளது.