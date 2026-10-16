இண்டி கூட்டணி போராட்டம் நிறுத்தம்; காங்கிரஸ் மீது கட்சிகள் அதிருப்தி
இண்டி கூட்டணி போராட்டம் நிறுத்தம்; காங்கிரஸ் மீது கட்சிகள் அதிருப்தி
ADDED : அக் 16, 2026 04:59 AM
ADDED : அக் 16, 2026 04:59 AM
- நமது நிருபர் -
தலைமை தேர்தல் கமிஷனருக்கு எதிராக, டில்லியில் காங்., தலைமையிலான, 'இண்டி' கூட்டணியினர் நடத்திய போராட்டம் நிறுத்தப்பட்டதால், காங்., தலைமை மீது, கூட்டணி கட்சிகள் அதிருப்தி அடைந்து உள்ளன.
வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த பணி மற்றும் தலைமை தேர்தல் கமிஷனருக்கு எதிராக, காங்., தலைமையிலான 'இண்டி' கூட்டணி கட்சிகள், டில்லியில் தொடர் போராட்டங்கள் நடத்தின.
நீதிமன்ற வழக்கு:
சமீபத்தில், லோக்சபா எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் வீட்டில் நடந்த தேநீர் விருந்தில் பங்கேற்ற, வி.சி.க., தலைவர் திருமாவளவன், 'தினமும் ஒரு கட்சி என்ற அடிப்படையில், கூட்டணியில் உள்ள கட்சிகள் போராட் டத்தை ஒருங்கிணைக்கலாம்' என்று கூறினார்.
அவரது கருத்தை இடதுசாரி கட்சிகளின் தலைவர்களும் ஆதரித்தனர். ஆனால், காங்., தலைவர் கார்கே மற்றும் சோனியா, பிரியங்கா போன்றோர், போராட்டத்தை தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கும்படி கூறியுள்ளனர்.
மேலும், 'இண்டி கூட்டணி சார்பில், உச்ச நீதிமன்றத்தில் தொடர்ந்துள்ள வழக்கின் முடிவு தெரிந்த பின், அடுத்தகட்ட போராட்டம் குறித்து ஆலோசிக்கலாம்' என்றும் கூறியதால், போராட்டம் ஒத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், காங்., தலைமை மீது, 'இண்டி' கூட்டணி கட்சிகளின் தலைவர்கள் அதிருப்தி அடைந்துள்ளனர்.
காங்., தமிழக நிர்வாகிகள் கூறியதாவது: டில்லியில் கடந்த, 6, 7ம் தேதிகளில், ராகுல், பிரியங்கா உள்ளிட்டோர், ஆகாஷ்வாணி பவன் அருகே நடத்திய ஆர்ப்பாட்டம், அவர்களை மட்டுமே மையப்படுத்தி நடந்ததாக, 'இண்டி' கூட்டணி தலைவர்கள் கருதுகின்றனர். போராட்டம் குறித்து, முன்கூட்டியே, 'இண்டி' கூட்டணி கட்சிகளிடம் கூறியிருக்க வேண்டும் என்றும் தெரிவிக்கின்றனர்.
பண்டிகைகள்:
அதேநேரம், திரிணமுல் காங்.,, சமாஜ்வாதி, இடதுசாரி, சிவசேனா, தேசியவாத காங்., உள்ளிட்ட கட்சிகள், கரப்பான் பூச்சி கட்சியின் போராட்டத்திற்கும் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளன. இந்த குழப்பத்தாலும் அடுத்தடுத்து பண்டிகைகள் வருவதாலும், போராட்டத்தை காங்., நிறுத்தி வைத்துள்ளது. இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.