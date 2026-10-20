ஒரே நாளில் ரூ.5.64 லட்சம் கோடி இழந்த முதலீட்டாளர்கள்!
ஒரே நாளில் ரூ.5.64 லட்சம் கோடி இழந்த முதலீட்டாளர்கள்!
ADDED : அக் 20, 2026 05:13 AM
ADDED : அக் 20, 2026 05:13 AM
நேற்று சென்செக்ஸ், நிப்டி ஆகிய இரண்டு பங்கு சந்தை குறியீடுகளுமே ஒரு சதவீதத்துக்கு மேல் சரிந்தன. இதனால், முதலீட்டாளர்கள் ஒரே நாளில் ஒட்டுமொத்தமாக 5.64 லட்சம் கோடி ரூபாய் மதிப்பை இழந்துள்ளனர்.
ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ., பேங்க் மற்றும் ஹெச்.டி.எப்.சி., பேங்க், போன்ற 'ஹெவிவெய்ட்' பங்குகளின் விலை இறங்கியது சென்செக்ஸ், நிப்டி சரிவுக்கு முக்கிய காரணமானது. இதுதவிர ஒரு சில பங்குகளை தவிர மற்ற முன்னணி பங்குகள் மற்றும் துறைகளில் பரவலாகவே சரிவு காணப்படுகிறது.
லார்ஜ்கேப் மட்டுமல்லாமல் ஸ்மால்கேப் மற்றும் மிட்கேப் பங்குகள் என பரந்த சந்தையில் சரிவு காணப்பட்டது. மும்பை பங்கு சந்தையில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள நிறுவனங்களின் மொத்த சந்தை மதிப்பு 5.64 லட்சம் கோடி ரூபாய் குறைந்துள்ளது.
காரணங்கள்
1.கச்சா எண்ணெய்:
சமீப நாட்களாக சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்ந்து வந்த நிலையில், ஒரு பீப்பாய்க்கு 110 டாலர் என்ற அளவை தொட்டுள்ளது. ஏற்கனவே இந்தியா உட்பட சர்வதேச சந்தைகளிலும் பணவீக்க அழுத்தம் காணப்படுவதால், மத்திய வங்கிகள் வட்டி விகிதத்தை உயர்த்தி உள்ளன. மீண்டும் கச்சா எண்ணெய் விலை ஏற்றத்தால் பணவீக்கம் மற்றும் வட்டி விகித உயர்வு மீதான அச்சம் முதலீட்டாளர்களுக்கு அதிகரித்துள்ளது.
2.வங்கி பங்குகள்:
முன்னணி தனியார் வங்கிகளின் செப்டம்பர் காலாண்டு நிதிநிலை முடிவுகள் முதலீட்டாளர்களுக்கு அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளன. குறிப்பாக, ஐ.சி.ஐ.சி.ஐ., பேங்க், ஹெச்.டி.எப்.சி., பேங்க், ஆக்ஸிஸ் பேங்க் ஆகிய மூன்று முன்னணி தனியார் வங்கிகளின் லாப விகிதமும் குறைந்துள்ளது. செலவுகள் அதிகரித்ததும், டிபாசிட்டுகளுக்கான போட்டி உயர்ந்ததும் இதற்கான காரணங்கள் என்று நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர். இதனால் இப்பங்குகளில் விற்பனை அழுத்தம் ஏற்பட்டுள்ளது.
3.அன்னிய முதலீடுகள்:
அன்னிய முதலீட்டா ளர்கள் தொடர்ச்சியாக இந்திய பங்குகளை விற்று வருவது பங்கு சந்தைக்கு கூடுதல் நெருக்கடியை ஏற்படுத்தி வருகிறது.
4.சர்வதேச சந்தை:
ஜப்பான், தென் கொரியா, இந்தோனேசியா போன்ற ஆசிய பங்கு சந்தைகள் சரிவடைந்ததும் இந்திய சந்தையில் பிரதிபலித்துள்ளது.
5.லாப பதிவு:
முந்தைய நான்கு வர்த்தக தினங்களாக பங்கு சந்தை சரிவில் இருந்து படிப்படியாக ஏற்றம் கண்டது. இதை வாய்ப்பாக பயன்படுத்தி முதலீட்டாளர்கள் பங்குகளை விற்று லாபத்தை பதிவு செய்து உள்ளனர்.