ஜெம் வீரமணி மீதான வழக்கில் அலட்சியம்; ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் அருண், கண்ணன் துாக்கியடிப்பு
ஜெம் வீரமணி மீதான வழக்கில் அலட்சியம்; ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் அருண், கண்ணன் துாக்கியடிப்பு
ADDED : செப் 25, 2026 05:43 AM
ADDED : செப் 25, 2026 05:43 AM
சென்னை: 'ஜெம்' வீரமணி மீதான வழக்கில், அலட்சியமாக செயல்பட்டதாக, ஐ.பி.எஸ்., அதிகாரிகள் அருண், கண்ணன், உதவி கமிஷனர் யாஸ்மின் ஆகியோர், காத்திருப்போர் பட்டியலுக்கு மாற்றப்பட்டனர்.
கிரானைட்ஸ் தொழில் வர்த்தகர் 'ஜெம்' வீரமணி, 85, தன் பாலியல் இச்சைக்கு, 12 சிறுமியரை வேட்டையாடி உள்ளார். இது குறித்து, கடந்த, 2025ம் ஆண்டு அக்டோபரில், 'போக்சோ' வழக்கு பதிவு செய்து, ஆதாரங்கள் இல்லை என, விசாரணை முடித்து வைக்கப்பட்டுள்ளது. விசாரணை அதிகாரியாக, உதவி கமிஷனர் யாஷ்மின் தான், அதற்கான அறிக்கையை, சென்னை உயர் நீதிமன்ற வளாகத்தில் உள்ள, போக்சோ நீதிமன்றத்திற்கு அனுப்பி உள்ளார்.
இந்த விஷயத்தில், அப்போது, சென்னை போலீஸ் கமிஷனராக இருந்த அருண், அலட்சியமாக செயல்பட்டதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது. அதேபோல, கடந்த 2024ல், சென்னை தெற்கு மண்டல கூடுதல் கமிஷனராக இருந்த கண்ணனுக்கு, வீரமணியின் லீலைகள் தெரிந்து இருந்தும், அவரும் மெத்தனமாக செயல்பட்டுள்ளார்.
இக்குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்பாக, அருண், கண்ணன் மற்றும் தற்போது சென்னை கோயம்பேடு உதவி கமிஷனராக உள்ள யாஸ்மின் ஆகியோர், காத்திருப்போர் பட்டியலுக்கு நேற்று மாற்றப்பட்டனர். இதனால், அருண் வகித்து வந்த, போலீஸ் அகாடமியின் இயக்குனர் பொறுப்பு, போலீஸ் பயிற்சி டி.ஜி.பி., ராஜிவ் குமாரிடம் தரப்பட்டுள்ளது.
கண்ணன் வகித்து வந்த கோவை கமிஷனர் பொறுப்பு, மேற்கு மண்டல ஐ.ஜி., ரம்யா பாரதியிடம் கூடுதல் பொறுப்பாக ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது.