எல்லை போராட்ட தியாகிகள் நாளா? தமிழ்நாடு நாளா?: சர்ச்சை கிளப்பும் திமுக
எல்லை போராட்ட தியாகிகள் நாளா? தமிழ்நாடு நாளா?: சர்ச்சை கிளப்பும் திமுக
ADDED : நவ 02, 2026 05:27 AM
ADDED : நவ 02, 2026 05:27 AM
சென்னை: 'நவ., 1ம் தேதி, எல்லை போராட்ட தியாகிகள் நாள் என்ற வரலாற்றை, அரசியலுக்காக மாற்ற வேண்டாம்' என, தி.மு.க., தலைமை தெரிவித்துள்ளது.
அதன் அறிக்கை: நவ.,1ம் தேதியை, 'தமிழ்நாடு நாள்' என, தமிழக ஆட்சியாளர்கள் வாழ்த்து கூறுகின்றனர். கடந்த 1956, நவ., 1ம் தேதி மொழிவாரி மாநில மறுசீரமைப்பு நடைமுறைக்கு வந்தது. எனவே, நவ.1 என்பது, மொழியுரிமைக்காக, வாழ்நாளை அர்ப்பணித்தவர்களை, நினைவு கூர வேண்டிய நாள். அது, எல்லை போராட்ட தியாகிகள் நாள்.
'மெட்ராஸ் ஸ்டேட்' பெயரை, 'தமிழ்நாடு' என மாற்றக்கோரி, உண்ணாவிரதம் இருந்து சங்கரலிங்கனார் உயிர் நீத்தார். கடந்த 1967 ஜூலை 18ல், அண்ணாதுரை தலைமையிலான அரசு, சென்னை மாகாணத்தின் பெயரை, 'தமிழ்நாடு' என்று மாற்ற, சட்டசபையில் தீர்மானத்தை நிறைவேற்றியது.
ஜூலை 18, சங்கரலிங்கனார் உயிர் தியாகத்திற்கும், தமிழக மக்களின் மொழி உணர்விற்கும் அங்கீகாரம் கிடைத்த நாள். எனவே தான், 'ஜூலை 18, தமிழ்நாடு நாளாக கொண்டாடப்படும்' என, கடந்த 2021ல் முன்னாள் முதல்வர் ஸ்டாலின் அறிவித்தார். எனவே, வரலாற்றை அரசியலுக்காக மாற்ற வேண்டாம். தமிழகத்தின் தனித்துவத்தை மழுங்கடிக்க வேண்டாம். இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
இதையடுத்து, 'ஒருவர் பிறந்த தினத்தில், பிறந்த நாள் விழா கொண்டாடுவீர்களா அல்லது பெயர் வைத்த நாளை, பிறந்த நாளாகக் கொண்டாடுவீர்களா' என, சமூக வலைதளங்களில் பலரும் கேள்வி எழுப்பி உள்ளனர். இதற்காக, தமிழக எல்லையை காக்க போராடிய, மறைந்த தலைவர் ம.பொ.சிவஞானம், கடந்த 1956 அக்.,26ல் வெளியிட்ட, 'நவ.,1ல், தமிழரசு வாரம் கொண்டாடுவோம்' என்ற அறிக்கையையும், பகிர்ந்து வருகின்றனர்.