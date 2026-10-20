கட்சியா, போதைப்பொருள் கடத்தல் கூடாரமா? தவெக மீது திமுக உதயநிதி பாய்ச்சல்
கட்சியா, போதைப்பொருள் கடத்தல் கூடாரமா? தவெக மீது திமுக உதயநிதி பாய்ச்சல்
ADDED : அக் 20, 2026 05:39 AM
ADDED : அக் 20, 2026 05:39 AM
சென்னை: 'த.வெ.க., என்பது கட்சியா, இல்லை போதைப்பொருள் கடத்தல் கூடாரமா என கேட்கும் அளவுக்கு, அக்கட்சிக்குள் போதைப்பொருள் நெட்வொர்க் அட்டூழியம் அதிகரித்துக்கொண்டே போகிறது' என, எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.
அவரது அறிக்கை: வரலாற்றில் இல்லாத அளவுக்கு, 135 கிலோ மெத் ஆம்பெட்டமைன் போதைப்பொருள் வைத்திருந்ததாக, த.வெ.க.,வின் நாகை மாவட்ட நிர்வாகி பூபாலன் கைதானார். அது குறித்த செய்திகளை வெளியிடும் செய்தியாளர்களுக்கு, த.வெ.க.,வின் நாகை நகரச் செயலர் பால்ராஜ் கொலை மிரட்டல் விடுத்துள்ளார்.
த.வெ.க.,வில் இருந்து பூபாலன் நீக்கப்பட்ட நிலையில், கட்சி பொறுப்பில் உள்ள மற்றொரு நிர்வாகி, போதைப்பொருள் கடத்திய நபருக்கு வக்காலத்து வாங்குவதும், பத்திரிகையாளர்களுக்கு கொலை மிரட்டல் விடுப்பதும் ஏன்?
'கட்சியா இல்லை போதைப்பொருள் கடத்தல் கூடாரமா' என கேட்கும் அளவுக்கு, த.வெ.க., போதைப்பொருள் நெட்வொர்க்கின் அட்டூழியம் அதிகரித்து கொண்டே போகிறது.
இந்த 'டம்மி' முதல்வரின் ஆட்சியில், அவரது கட்சியிலேயே போதைப்பொருள் கடத்தல் மன்னனும், சட்டவிரோத ஏகபோக குழுமமும் சுதந்திரமாக சுற்றி வருகின்றனர்.
எனவே, முதல்வர் விஜய், 'ரீல்ஸ்' எடுப்பதிலேயே காலத்தை கழிக்காமல், கொஞ்சம் யதார்த்தத்திற்கு வந்து போதைப்பொருள் நடமாட்டத்தையும், அதை கடத்தும் த.வெ.க.,வினரையும் கட்டுப்படுத்த வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
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