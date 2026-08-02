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﻿ 'அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை கூட்ட முடியுமா முடியாதா?' : விஜய்க்கு ஸ்டாலின் கேள்வி

﻿ 'அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை கூட்ட முடியுமா முடியாதா?' : விஜய்க்கு ஸ்டாலின் கேள்வி

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ADDED : ஆக 02, 2026 03:56 AM

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ADDED : ஆக 02, 2026 03:56 AM

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சென்னை: 'காவிரி பிரச்னைக்காக அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை கூட்ட முடியுமா, முடியாதா' என, முதல்வர் விஜய்க்கு, தி.மு.க., தலைவர் ஸ்டாலின் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

அவரது அறிக்கை:

தமிழகத்தில் உள்ள அரசியல் தலைவர்கள், விவசாயிகள் சங்கத்தினர் எல்லோரும், காவிரி மேகதாது அணை விவகாரத்தில், கர்நாடகாவுடன் பேச்சு நடத்துவது பயனளிக்காது என்று எச்சரித்தோம். கர்நாடகா செல்ல வேண்டாம் என, முதல்வர் விஜய்க்கு கோரிக்கை வைத்தோம்.

தமிழகத்திற்கு தண்ணீர் தர முடியாது என திட்டவட்டமாக அறிவித்து விட்ட மாநிலத்துடன், சட்டரீதியாகவே போராட வேண்டும் என்பதே, கடந்த காலத்தில் நாம் பெற்ற படிப்பினை. உபரிநீரை வெளியேற்றும் வடிகால் பகுதியாக தான், அவர்கள் தமிழகத்தை பார்க்கின்றனர்.

கர்நாடகா சென்றால் காவிரியை கையோடு எடுத்து வந்து விடலாம் என, முதல்வர் விஜய் நினைத்தாரோ என்னவோ, எதிர்க்கட்சிகளின் எச்சரிக்கைகளை மீறி, கர்நாடகா செல்ல துாது அனுப்பினார்.

தமிழகத்திற்கு தண்ணீர் திறந்துவிட சொல்லி, காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் உத்தரவிட்டதும், 'நீங்கள் இப்போதைக்கு வர வேண்டாம்' என, அவர்கள் கதவை சாத்தி விட்டனர்.

தமிழக முதல்வரை வர வேண்டாம் என சொல்லி விட்டு, கர்நாடகாவில் இன்று, அனைத்து கட்சிக் கூட்டத்துக்கு அம் மாநில முதல்வர் அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.

அவர்கள் அனைவரும் ஒற்றுமையாக இருப்பதை தன் செயலால் கர்நாடக முதல்வர் உணர்த்தி விட்டார். தமிழக முதல்வர் விஜய், அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை கூட்டுவது எப் போது; முடியுமா முடியாதா?

இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

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