துரந்தர் திரைப்பட உளவாளி போல் அமைச்சர் கீர்த்தனா செயல்படுகிறாரா?: பழனிசாமி சந்தேகம்
துரந்தர் திரைப்பட உளவாளி போல் அமைச்சர் கீர்த்தனா செயல்படுகிறாரா?: பழனிசாமி சந்தேகம்
ADDED : நவ 21, 2026 05:33 AM
ADDED : நவ 21, 2026 05:33 AM
சென்னை: 'தமிழக அமைச்சரவையின் 'துரந்தராக' தொழில்துறை அமைச்சராக உள்ள கீர்த்தனா செயல்படுகிறாரா?' என, அ.தி.மு.க., பொதுச்செயலர் பழனிசாமி கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்.
துரந்தர் என்ற திரைப்படத்தின் கதாநாயகன், இந்தியாவின் உளவாளியாக, பாகிஸ்தானில் செயல்படுவார். அதேபோல், ஆந்திராவின் துரந்தரா என தமிழக அமைச்சர் கீர்த்தனா மீது பழனிசாமி சந்தேகம் எழுப்பி உள்ளார்.
தொழில் முதலீடு
அவரது அறிக்கை: தமிழகத்திற்கு, புதிய தொழில் முதலீடுகளை ஈர்க்க, மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவால், 'வழிகாட்டி' நிறுவனம் தொடங்கப்பட்டது. இதன் ஊழியர்களில் பெரும்பாலானோர், அ.தி.மு.க., ஆட்சியில் நியமிக்கப்பட்டு, தமிழகத்தில் தொழில்வளம் பெருகப் பணியாற்றினர். தொழில் முதலீடுகள் தொடர்பாக, புதிய ஆட்சியின் அலட்சியமான அணுகுமுறைகளைப் பார்த்து, இனி வழிகாட்டி நிறுவனத்துக்கே வழிகாட்டி நிலை இல்லை என உணர்ந்து, பெரும்பாலான ஊழியர்கள், கடந்த ஜூனில் பணியில் இருந்து விலகினர்.
தற்போது, அனுபவத்தின் அடிப்படையில், வேறு மாநிலத்தில் அவர்கள் பணிபுரிவதை, தவறாக சித்தரித்து பேசுவது, தரம் தாழ்ந்த செயல். தமிழகத்திற்கு வர வேண்டிய தொழில் முதலீடுகள் அனைத்தும், ஆந்திரா செல்ல காரணம், தொழில்துறை அமைச்சரின் கையாலாகாத்தனம் தான்.
தேர்தல் வேலை
அதை ஏற்காமல், பழிபோடும் படலத்தை, ஆச்சரியக்குறி அரசே செய்கிறதோ என, கேள்வி எழுகிறது. சட்டம் - ஒழுங்கு சீர்கேடு, மின்வெட்டு என தொழில்களுக்கு பாதகமான சூழல் நிலவும் நிலையில், வழிகாட்டி நிறுவனம் மீதான களங்கத்திற்கும், த.வெ.க., அரசு பொறுப்பாகி விட்டது. இதற்கு, முதல்வரும், தொழில்துறை அமைச்சரும் விளக்கம் அளிக்க வேண்டும்.
அதை விட்டு, பழைய ஊழியர்கள் மீது குற்றம் சாட்டுவதாக இருந்தால், 'ஆந்திராவின் இன்றைய ஆளுங்கட்சிக்கு தேர்தல் வேலை பார்த்துவிட்டு, தற்போது தமிழக தொழில் துறை அமைச்சராக இருக்கும் கீர்த்தனா தான், தமிழக அமைச்சரவையின் துரந்தரா?' என்ற கேள்விக்கு பதில் சொல்லுங்கள். இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.