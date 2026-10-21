ஆட்சிக்கு வரும் கட்சியில் சமூக விரோதிகள் இணைவது வாடிக்கையாகி விட்டது: அண்ணாமலை விமர்சனம்
ஆட்சிக்கு வரும் கட்சியில் சமூக விரோதிகள் இணைவது வாடிக்கையாகி விட்டது: அண்ணாமலை விமர்சனம்
ADDED : அக் 21, 2026 05:27 AM
ADDED : அக் 21, 2026 05:27 AM
கோவை: ''எந்த கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தாலும், அதில் சமூக விரோதிகள் தங்களை இணைத்துக்கொள்வது வாடிக்கையாகி விட்டது,” என 'வீ த லீடர்ஸ்' அமைப்பின் தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவித்தார்.
கோவையில், நேற்று அவர் அளித்த பேட்டி: தமிழகத்தில், பிளஸ் 1, பிளஸ் 2 செல்வோரில், ஒன்பது சதவீத மாணவர்கள், ஆறு சதவீத மாணவியர் எண்ணிக்கை குறைந்து விட்டது. உயர்கல்விக்கு செல்வோர் எண்ணிக்கை, 50 சதவீதத்திலிருந்து, 47 சதவீதமாக குறைந்து விட்டது.
மத்திய அரசு மறுப்பு:
ஜெர்மன், பிரெஞ்ச் உள்ளிட்ட மொழிகளை மத்திய அரசு அனுமதிக்க மறுத்ததால், சி.பி.எஸ்.இ., பள்ளிகளில் சிரமம் ஏற்படுகிறது. வெளிநாட்டு மொழிகளுக்கு மத்திய அரசும், இந்திய மொழிகளுக்கு மாநில அரசும் கட்டுப்பாடுகள் விதிப்பது தவறு. மத்திய அரசு, 16 வயதுக்கு உட்பட்டோர் சமூக வலைதளங்களை பயன்படுத்த தடை விதிக்கவேண்டும்.
கடந்த தி.மு.க., ஆட்சியின்போதே, கஞ்சா கடத்தலில் த.வெ.க.,வினர் ஈடுபட்டனர். எந்த கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தாலும், சமூக விரோதிகள், தங்களை அதில் இணைத்துக்கொள்வது தமிழகத்தில் வாடிக்கையாகி விட்டது. இதனால் உள்ளூர் போலீசார் அவர்களை ஒன்றும் செய்ய மாட்டார்கள். இதை தடுக்க, இரும்புக்கரம் கொண்டு முதல்வர் விஜய் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
நாம் தமிழர் கட்சியின் தாராபுரம் தொகுதி வேட்பாளரை, கோவைக்கு போலீசார் சென்று கைது செய்தது ஏன்? இது, நோட்டீஸ் வழங்கி, 24 மணி நேரத்தில் வருமாறு கூறக்கூடிய வழக்கு தான். ஆளுங்கட்சியின் கைப்பாவையாக, போலீசார் மாறக்கூடாது. இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.
பொருளாளர் நியமனம்:
அண்ணாமலை வெளியிட்ட அறிக்கை: வீ த லீடர்ஸ் அமைப்பின் நிர்வாகக் கட்டமைப்பை வலுப்படுத்தவும், நிதி நிர்வாகத்தைச் சிறப்பாக ஒருங்கிணைக்கவும் பாலாஜி உத்தம ராமசாமி மாநிலப் பொருளாளராக நியமிக்கப்படுகிறார். அமைப்பின் நிதி நிர்வாகம், வரவு செலவுக் கணக்குகளை முறைப்படுத்துதல் நிதி சார்ந்த செயல்பாடுகளை வெளிப்படைத்தன்மையுடனும் பொறுப்புணர்வுடனும் ஒருங்கிணைத்தல் ஆகிய பணிகளை அவர் மேற்கொள்வார். அவர் தனது பொறுப்பில் முழு அர்ப்பணிப்புடனும் நேர்மையுடனும் செயல்பட்டு அமைப்பின் வளர்ச்சிக்கும், அதன் நோக்கங்களை நிறைவேற்றுவதற்கும் சிறப்பான பங்களிப்பை வழங்கிட வாழ்த்துகள். இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.