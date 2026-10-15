கமல், தனுஷ், வடிவேல் படங்களில் நடிக்க தடை? தயாரிப்பாளர் சங்கத்துடன் நடந்த பேச்சு தோல்வி
கமல், தனுஷ், வடிவேல் படங்களில் நடிக்க தடை? தயாரிப்பாளர் சங்கத்துடன் நடந்த பேச்சு தோல்வி
ADDED : அக் 15, 2026 05:02 AM
ADDED : அக் 15, 2026 05:02 AM
- நமது நிருபர் -
'நடிகர்கள் கமல், தனுஷ், வடிவேல் ஆகியோரை, புதிய திரைப்படங்களில் நடிக்க விட மாட்டோம்' என, தமிழ் திரைப்பட நடப்பு தயாரிப்பாளர்கள் சங்கத்தினர் அறிவித்திருந்த நிலையில், அவர்களுடன், நடிகர் சங்க நிர்வாகிகள் நடத்திய சமரச பேச்சு தோல்வி அடைந்ததாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
ஆறு ஆண்டுகளுக்கு முன், தயாரிப்பாளர் முரளி தயாரித்த படத்தில், நடிகர் தனுஷ் நடித்தார். அப்படம் பாதியில் நிதி நெருக்கடியால் நிறுத்தப்பட்டது. முன்தொகையாக தனுஷ், 3 கோடி ரூபாய் வாங்கியுள்ளார். அந்த பணத்தை வட்டியுடன் சேர்த்து, 16 கோடி ரூபாய் தர வேண்டும் என, தயாரிப்பு நிர்வாகத்தில் இருந்து கேட்டுள்ளனர்.
அதற்கு தனுஷ், 16 கோடி ரூபாய் தர முடியாது எனக் கூறி, குறிப்பிட்ட தொகையை தருவதாகக் கூறியுள்ளார். அதை ஏற்க மறுத்ததுடன், அவர் நடித்த படத்தை திரையிட அனுமதிக்க மாட்டோம் என, தயாரிப்பாளர் சங்க நிர்வாகிகள் சிலர் மிரட்டியுள்ளனர்.
அதேபோல், நடிகர் வடிவேல், ஒரு படத்தில் நடிக்க வாங்கிய பணத்தில், பாதி பணத்தை திரும்ப கொடுத்துள்ளார். மீதமுள்ள பணத்தை தருவதாக தெரிவித்துள்ளார்.
அதை ஏற்க மறுத்து, தனுஷ், வடிவேல் சேர்ந்து நடிக்கும் படத்தில், வடிவேலை நடிக்க அனுமதிக்க மாட்டோம். பெப்சி தொழிலாளர்கள், அவர்கள் நடிக்கும் படத்திற்கு பணியாற்ற மாட்டார்கள் என, தயாரிப்பாளர் சங்க நிர்வாகிகள் தரப்பில் மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இது குறித்து, தனுஷ், வடிவேல் ஆகியோர், நடிகர் சங்கத்தில் புகார் தெரிவித்துள்ளனர். இது தொடர்பாக, தயாரிப்பாளர்கள் சங்க நிர்வாகிகளிடம் சமரச பேச்சு நடத்த, நடிகர் சங்க தலைவர் நாசர் அழைப்பு விடுத்தார்.
சமீபத்தில், சென்னை தி.நகரில், நட்சத்திர ஓட்டலில் சமரச பேச்சு நடந்தது. இரு தரப்பினரும் தங்கள் தரப்பு வாதத்தை எடுத்துரைத்தனர். ஆனால் சமரசம் ஏற்படவில்லை. இந்நிலையில், சில ஆண்டுகளுக்கு முன், கமல் நடித்த உத்தமவில்லன் படம் தோல்வி அடைந்தது. இந்த படத்தின் தயாரிப்பாளர் லிங்குசாமி, கமலிடம் புதிய படம் நடித்து தரும்படி கேட்டுள்ளார்.
அதற்கு, கமல் தரப்பில் உறுதியான பதில் தரவில்லை என்பதால், கமல் நடிக்கும் புதிய படங்களுக்கு, பெப்சி தொழிலாளர்கள் பணியாற்ற மாட்டார்கள் என, தயாரிப்பாளர்கள் சங்க நிர்வாகிகள் மிரட்டல் விடுத்துள்ளனர். இந்த தகவலை கமலிடம், நாசர் தெரிவித்துள்ளார். அதற்கு கமல், நான் சட்டரீதியாக பார்த்துக் கொள்கிறேன் எனக் கூறியுள்ளார்.
திரைப்பட தயாரிப்பாளர் ஒருவர் கூறுகையில், 'நடிகர் கமல், எதிர்க்கட்சிதலைவர் உதயநிதிக்கு நெருக்கமானவர். தனுஷ் புதிய கட்சி தொடங்க உள்ளார். வடிவேல் தி.மு.க., அனுதாபி. இதனால், அவர்கள் மூவரையும் குறி வைத்து, தயாரிப்பாளர் சங்க நிர்வாகிகள் சிலர் செயல்படுகின்றனர். அவர்கள் தங்களை த.வெ.க., ஆதரவாளர்களாக காட்டிக் கொள்ள முயற்சிக்கின்றனர். இதனால், திரையுலகில் த.வெ.க., - தி.மு.க., என பாகுபாடு உருவாகிறது. இதை தடுக்க, முதல்வர் விஜய் தலையிட்டு. உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்' என்றார்.