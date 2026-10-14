கிருஷ்ணா - கோதாவரி - காவிரி நீர் இணைப்பு திட்டம்; சந்திரபாபு நாயுடுவிடம் முதல்வர் விஜய் நேரில் பேச்சு
கிருஷ்ணா - கோதாவரி - காவிரி நீர் இணைப்பு திட்டம்; சந்திரபாபு நாயுடுவிடம் முதல்வர் விஜய் நேரில் பேச்சு
ADDED : அக் 14, 2026 05:25 AM
ADDED : அக் 14, 2026 05:25 AM
சென்னை: 'கிருஷ்ணா - கோதாவரி - காவிரி நதி நீர் இணைப்பு திட்டத்தை செயல்படுத்த, ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும்' என, ஆந்திரா முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடுவிடம், தமிழக முதல்வர் விஜய் நேரில் வலியுறுத்தினார்.
தமிழகம் நீர் பற்றாக்குறை மாநிலமாக உள்ளதால், அவ்வப்போது பயிர் சாகுபடி பாதிப்பு, குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்படுகிறது. இப்பிரச்னைக்கு தீர்வு காண, 2011ல் ஜெயலலிதா முதல்வராக இருந்த போது, கிருஷ்ணா - கோதாவரி - காவிரி இணைப்பு திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டது. மத்திய அரசு நிதி வழங்காததால், திட்டம் தொடங்கப்படவில்லை.
பழனிசாமி ஆட்சியில், மத்திய அரசிடம் நிதியுதவி பெற, முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. அண்டை மாநிலங்களின் ஒத்துழைப்பு இல்லாததால், நிதி ஒதுக்கப்படவில்லை. முந்தைய தி.மு.க., ஆட்சியில், திட்டத்தை செயல்படுத்த எவ்வித முயற்சியும் எடுக்கப்படவில்லை. தற்போது, முதல்வர் விஜய் தலைமையிலான த.வெ.க., அரசு, நதி நீர் இணைப்பு திட்டத்தை செயல்படுத்த ஆர்வம் காட்டி வருகிறது.
கிருஷ்ணா - கோதாவரி - காவிரி நதி நீர் இணைப்பு திட்டத்தை செயல்படுத்த, ஆந்திரா, தெலுங்கானா, மஹாராஷ்டிரா, கர்நாடகா மாநிலங்களின் ஒத்துழைப்பு தேவை. இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டால், ஆண்டுதோறும் கிருஷ்ணா ஆற்றில் வீணாகும், 300 டி.எம்.சி., நீரை தமிழகத்திற்கு திருப்ப முடியும். மத்தியில் ஆட்சியில் உள்ள பா.ஜ., கூட்டணியில், தெலுங்கு தேசம் கட்சி அங்கம் வகிக்கிறது. எனவே, ஆந்திர முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடு வலியுறுத்தினால், நதிகள் இணைப்பு திட்டத்தை செயல்படுத்த, மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுக்கும்.
இந்நிலையில், நேற்று முதல்வர் விஜய், ஆந்திர மாநிலம் விஜயவாடா சென்றார். அம்மாநில முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடுவை, அவரது இல்லத்தில் சந்தித்தார். நாயுடு வீட்டு வாசலுக்கே வந்து, முதல்வர் விஜய்க்கு பூங்கொத்து கொடுத்து வரவேற்றார். அவரது மகனும், ஆந்திர அமைச்சருமான நரா லோகேஷ், முதல்வர் விஜய்க்கு வெள்ளி பட்டு ஜரிகையில் நெய்த சால்வையை அணிவித்தார்.
சந்திப்பின் போது, சந்திரபாபு நாயுடுவிடம் நதிநீர் இணைப்பு திட்டத்திற்கு ஒத்துழைப்பு அளிக்கும்படி, முதல்வர் விஜய் வலியுறுத்தினார். மேலும், சென்னைக்கு குடிநீர் வழங்கும், திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், கடலுார் மாவட்டங்களில் உள்ள ஏரிகளில், 4.54 டி.எம்.சி., நீர் மட்டுமே உள்ளது. வடகிழக்கு பருவமழை ஏமாற்றினால், சென்னையின் குடிநீர் தேவையை பூர்த்தி செய்வதில் சிக்கல் எழும்.
தெலுங்கு கங்கை ஒப்பந்தப்படி, ஆண்டுதோறும், 11 டி.எம்.சி., கிருஷ்ணா நீரை, சென்னையின் குடிநீர் தேவைக்கு, கண்டலேறு அணையில் இருந்து, ஆந்திர அரசு திறக்க வேண்டும். நடப்பாண்டு வழங்க வேண்டிய நீரில், 3 டி.எம்.சி.,க்கு குறைவாக நீர் கிடைத்துள்ளது. எனவே, நிலுவையின்றி குடிநீர் தேவைக்கு, நீர் திறக்க வேண்டும் என, சந்திரபாபு நாயுடுவிடம், முதல்வர் விஜய் வலியுறுத்தினார். ஒரு மணி நேரம் இந்த சந்திப்பு நடந்தது. அப்போது, தமிழக அமைச்சர்கள் ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜுனா, ஆந்திர மாநில அமைச்சர்கள் நரா லோகேஷ், நிம்மலா ராமநாயுடு, முதல்வர் விஜயின் ஆலோசகர் விஷ்ணு ரெட்டி உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர்.
சந்திப்புக்கு பின், அங்குள்ள புன்னமி காட் பகுதியில் நடந்த, 'விஜயவாடா உத்சவ் 2.0' என்ற ஆந்திரா மாநில கலாசார திருவிழாவில், சந்திரபாபு நாயுடுவுடன், முதல்வர் விஜய் பங்கேற்றார். அங்கு நடந்த நவராத்திரி விழா கலை நிகழ்ச்சிகளையும் கண்டு மகிழ்ந்தார்.