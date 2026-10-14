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கிருஷ்ணா - கோதாவரி - காவிரி நீர் இணைப்பு திட்டம்; சந்திரபாபு நாயுடுவிடம் முதல்வர் விஜய் நேரில் பேச்சு

கிருஷ்ணா - கோதாவரி - காவிரி நீர் இணைப்பு திட்டம்; சந்திரபாபு நாயுடுவிடம் முதல்வர் விஜய் நேரில் பேச்சு

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ADDED : அக் 14, 2026 05:25 AM

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ADDED : அக் 14, 2026 05:25 AM

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சென்னை: 'கிருஷ்ணா - கோதாவரி - காவிரி நதி நீர் இணைப்பு திட்டத்தை செயல்படுத்த, ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும்' என, ஆந்திரா முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடுவிடம், தமிழக முதல்வர் விஜய் நேரில் வலியுறுத்தினார்.

தமிழகம் நீர் பற்றாக்குறை மாநிலமாக உள்ளதால், அவ்வப்போது பயிர் சாகுபடி பாதிப்பு, குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்படுகிறது. இப்பிரச்னைக்கு தீர்வு காண, 2011ல் ஜெயலலிதா முதல்வராக இருந்த போது, கிருஷ்ணா - கோதாவரி - காவிரி இணைப்பு திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டது. மத்திய அரசு நிதி வழங்காததால், திட்டம் தொடங்கப்படவில்லை.

பழனிசாமி ஆட்சியில், மத்திய அரசிடம் நிதியுதவி பெற, முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. அண்டை மாநிலங்களின் ஒத்துழைப்பு இல்லாததால், நிதி ஒதுக்கப்படவில்லை. முந்தைய தி.மு.க., ஆட்சியில், திட்டத்தை செயல்படுத்த எவ்வித முயற்சியும் எடுக்கப்படவில்லை. தற்போது, முதல்வர் விஜய் தலைமையிலான த.வெ.க., அரசு, நதி நீர் இணைப்பு திட்டத்தை செயல்படுத்த ஆர்வம் காட்டி வருகிறது.

கிருஷ்ணா - கோதாவரி - காவிரி நதி நீர் இணைப்பு திட்டத்தை செயல்படுத்த, ஆந்திரா, தெலுங்கானா, மஹாராஷ்டிரா, கர்நாடகா மாநிலங்களின் ஒத்துழைப்பு தேவை. இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டால், ஆண்டுதோறும் கிருஷ்ணா ஆற்றில் வீணாகும், 300 டி.எம்.சி., நீரை தமிழகத்திற்கு திருப்ப முடியும். மத்தியில் ஆட்சியில் உள்ள பா.ஜ., கூட்டணியில், தெலுங்கு தேசம் கட்சி அங்கம் வகிக்கிறது. எனவே, ஆந்திர முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடு வலியுறுத்தினால், நதிகள் இணைப்பு திட்டத்தை செயல்படுத்த, மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுக்கும்.

இந்நிலையில், நேற்று முதல்வர் விஜய், ஆந்திர மாநிலம் விஜயவாடா சென்றார். அம்மாநில முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடுவை, அவரது இல்லத்தில் சந்தித்தார். நாயுடு வீட்டு வாசலுக்கே வந்து, முதல்வர் விஜய்க்கு பூங்கொத்து கொடுத்து வரவேற்றார். அவரது மகனும், ஆந்திர அமைச்சருமான நரா லோகேஷ், முதல்வர் விஜய்க்கு வெள்ளி பட்டு ஜரிகையில் நெய்த சால்வையை அணிவித்தார்.

சந்திப்பின் போது, சந்திரபாபு நாயுடுவிடம் நதிநீர் இணைப்பு திட்டத்திற்கு ஒத்துழைப்பு அளிக்கும்படி, முதல்வர் விஜய் வலியுறுத்தினார். மேலும், சென்னைக்கு குடிநீர் வழங்கும், திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், கடலுார் மாவட்டங்களில் உள்ள ஏரிகளில், 4.54 டி.எம்.சி., நீர் மட்டுமே உள்ளது. வடகிழக்கு பருவமழை ஏமாற்றினால், சென்னையின் குடிநீர் தேவையை பூர்த்தி செய்வதில் சிக்கல் எழும்.

தெலுங்கு கங்கை ஒப்பந்தப்படி, ஆண்டுதோறும், 11 டி.எம்.சி., கிருஷ்ணா நீரை, சென்னையின் குடிநீர் தேவைக்கு, கண்டலேறு அணையில் இருந்து, ஆந்திர அரசு திறக்க வேண்டும். நடப்பாண்டு வழங்க வேண்டிய நீரில், 3 டி.எம்.சி.,க்கு குறைவாக நீர் கிடைத்துள்ளது. எனவே, நிலுவையின்றி குடிநீர் தேவைக்கு, நீர் திறக்க வேண்டும் என, சந்திரபாபு நாயுடுவிடம், முதல்வர் விஜய் வலியுறுத்தினார். ஒரு மணி நேரம் இந்த சந்திப்பு நடந்தது. அப்போது, தமிழக அமைச்சர்கள் ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜுனா, ஆந்திர மாநில அமைச்சர்கள் நரா லோகேஷ், நிம்மலா ராமநாயுடு, முதல்வர் விஜயின் ஆலோசகர் விஷ்ணு ரெட்டி உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர்.

சந்திப்புக்கு பின், அங்குள்ள புன்னமி காட் பகுதியில் நடந்த, 'விஜயவாடா உத்சவ் 2.0' என்ற ஆந்திரா மாநில கலாசார திருவிழாவில், சந்திரபாபு நாயுடுவுடன், முதல்வர் விஜய் பங்கேற்றார். அங்கு நடந்த நவராத்திரி விழா கலை நிகழ்ச்சிகளையும் கண்டு மகிழ்ந்தார்.

கனக துர்கை அம்மன் கோவிலில் முதல்வர் விஜய் வழிபாடு


ஆந்திர மாநிலம் விஜயவாடாவுக்கு நேற்று சென்ற முதல்வர் விஜய், அங்குள்ள கன்னாவரம் விமான நிலையத்திலிருந்து நேராக கிருஷ்ணா ஆற்றின் கரையில் உள்ள, கனகதுர்கையம்மன் கோவிலுக்கு சென்றார். கோவில் அறங்காவலர்கள், முதல்வர் விஜய்க்கு பூரண கும்ப மரியாதை அளித்து வரவேற்றனர். கோவிலில், கனக துர்க்கை அம்மனை விஜய் வழிட்டார். கோவிலில் நவராத்திரி விழா நடப்பதால், அங்கு ஏராளமான பக்தர்கள் திரண்டிருந்தனர். அவர்களை பார்த்து விஜய் கை அசைத்தார். கோவிலுக்கு வெளியே திரண்டிருந்த பொதுமக்கள், 'மன அண்ணயா விஜய்' என எழுதிய பேனரை, விஜய்க்கு காண்பித்து உற்சாக குரல் எழுப்பினர். நவராத்திரி நாளில், கனக துர்க்கை அம்மனை வழிபட்டால், வெற்றி மேல் வெற்றி கிடைக்கும் என்பது ஐதீகம்.
அடுத்தடுத்து சட்டசபை இடைத்தேர்தல், உள்ளாட்சி தேர்தல் வர உள்ள நிலையில், தனது ஜோதிடரின் ஆலோசனைப்படி, கனகதுர்கை அம்மனை, முதல்வர் விஜய் வழிபட்டுள்ளார். அங்கு நடந்த சிறப்பு பூஜையிலும் பங்கேற்றார். கோவில் நிர்வாகம் சார்பில், விஜய்க்கு கனகதுர்கை அம்மன் படம் வழங்கப்பட்டது.



தமிழகத்திற்கு 3 டி.எம்.சி., நீர்; ஆந்திரா முதல்வர் ஒப்புதல்


ஆந்திராவின் கண்டலேறு அணையில் இருந்து, சென்னையின் குடிநீர் தேவைக்கு, ஆண்டுதோறும், 11 டி.எம்.சி., நீர் திறக்க வேண்டும். நடப்பு, 2026 -27ல் நீர் வழங்கும் காலத்தில், 2.25 டி.எம்.சி., மட்டுமே நீர் திறக்கப்பட்டு உள்ளது. எஞ்சிய நீரை முறைப்படி திறக்க வேண்டும் என, ஆந்திர முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடுவிடம், முதல்வர் விஜய் வலியுறுத்தினார். கண்டலேறு அணையின் மொத்த கொள்ளளவான, 68 டி.எம்.சி.,யில், தற்போது, 16.9 டி.எம்.சி., நீர் இருப்பு உள்ளது.
அணையின் நீர் இருப்பு, 11 டி.எம்.சி.,யாக குறைந்தால், சென்னையின் குடிநீர் தேவைக்கு நீர் திறக்கக் கூடாது என்ற விதிமுறை நடைமுறையில் உள்ளது. எனவே, மூன்று டி.எம்.சி., நீர் திறக்க ஆந்திர முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடு ஒப்புதல் வழங்கி உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. அடுத்த ஒன்றரை மாதங்களுக்கு, இந்த நீர் சீராக தமிழகத்திற்கு திறக்கப்பட வாய்ப்புள்ளதாக, தமிழக நீர்வளத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர்.



நதிகளை இணைக்கும் சக்தியாக பிரதமர் உள்ளார்: முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடு பேச்சு


நவராத்திரி விழாவில், ஆந்திரா முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடு பேசியதாவது: முதல்வர் விஜய், முதல் முறையாக, வெளிமாநில பயணமாக ஆந்திரா வந்துள்ளார். தமிழகத்தை முன்னேற்ற வேண்டும் என்ற இலக்கு அவருக்கு இருக்கிறது. அவர் கட்சி தொடங்கிய இரண்டு ஆண்டுகளில் ஆட்சியை பிடித்துள்ளார். மாநிலங்கள் வேறாக இருந்தாலும், எங்கள் இலக்கு ஒன்று தான். நாடு முன்னேற வேண்டும். தமிழகம், ஆந்திரா, கர்நாடகா, தெலுங்கானா முன்னேற வேண்டும் என்பதே நமது இலக்கு.
பிரதமர் மோடி ஆட்சியில், கோதாவரி - காவிரி ஆறுகள் இணைப்பு சாத்தியமே. இந்தப் பணி விஜயவாடாவில் தொடங்குகிறது. கோதாவரி, கிருஷ்ணா, பெண்ணையாறு, துங்கபத்ரா, காவிரி ஆகிய ஐந்து ஆறுகளை இணைக்கும் சக்தியாக, பிரதமர் மோடி இருக்கிறார். இந்த ஆறுகளை இணைப்பதால், நான்கு மாநிலங்கள் பயனடையும். இது, நிறைவேற வேண்டும் என, துர்கை அம்மனை பிரார்த்தனை செய்கிறேன். இளைஞர்களின் உற்சாகத்தை பார்க்கும் போது, வரும், 2047ல் உலகின் தலை சிறந்த நாடாக இந்தியா மாறும். தொழில் நுட்பம், அறிவுத்திறன் இருக்கிறது. ஆன்மிகத்தோடு பயணிக்கும் போது, நமது லட்சியதை நிறைவேற்ற முடியும். இவ்வாறு அவர் பேசினார்.
முதல்வர் விஜய் தெலுங்கில் பேசுகையில்,''அனைவருக்கும் வணக்கம்.. உங்களை நான் சந்தித்தது, ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. இந்த நவராத்திரி உத்சவ் நிகழ்வில் பங்கேற்றது என் அதிர்ஷ்டம். உங்கள் அனைவருக்கும் நவராத்திரி நல் வாழ்த்துகள். நதி நீர் இணைப்பு குறித்து, முதல்வர் சந்திரபாபுடன் பேச வந்துள்ளேன். மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது,'' என்றார். பேச்சை முடிக்கும் போது,''என் நெஞ்சில் குடியிருக்கும் விஜயவாடா மக்களே... உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நன்றி,'' என்றார்.



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