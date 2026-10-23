தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/செய்திகள்/ப்ரீமியம்/எல்.முருகன் ராஜினாமாவில் கட்சி மேலிடம் சாட்டையை சுழற்றியதா?: அந்துமணி பதில்கள்

எல்.முருகன் ராஜினாமாவில் கட்சி மேலிடம் சாட்டையை சுழற்றியதா?: அந்துமணி பதில்கள்

எல்.முருகன் ராஜினாமாவில் கட்சி மேலிடம் சாட்டையை சுழற்றியதா?: அந்துமணி பதில்கள்

12

ADDED : அக் 23, 2026 06:12 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

12

ADDED : அக் 23, 2026 06:12 AM

12
Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

எம்.ராஜி, நீலகிரி:


கரப்பான் படைக்கு எதிராக துவக்கப்பட்டுள்ள, 'லால் ஹிட்' அமைப்பு, கரப்பான் பூச்சிகளை துரத்தியடிக்குமா?



கரப்பான்களை, 'ஹிட்' செய்வதை விட, அவற்றை உற்பத்தி செய்யும் சாக்கடைகளை துார்வாரி, 'ப்ளீச்சிங் பவுடர்' போட்டாலே போதுமல்லவா! மத்திய அரசு அந்த வேலையைத் தான் செய்கிறது. 'ப்ளீச்சிங் பவுடர்' நெடி தாங்காமல், அங்கிருக்கும் கொசுக்களும், வெளியே வந்து, 'நான், நீ...' என போட்டி போட்டு போராடுகின்றன!

ஆர்.கஸ்துாரி, சிவகங்கை:


'விஜயை விட, யோகி பாபுவுக்கு அதிக கூட்டம் வரும்' என, அ.தி.மு.க.,வின் முன்னாள் அமைச்சர் செல்லுார் ராஜு பேசியிருக்கிறாரே?



Image 1634730
அதாவது, தன் கட்சி பொதுச் செயலர் பழனிசாமியை விட, தனக்கு கூட்டம் அதிகம் வரும் என்று மறைமுகமாகச் சொல்கிறாரோ?

ஆர்.கலா, பாலக்காடு:


'அதிகம் அறிந்து கொள்; அச்சம் குறையும்' என, மாணவர்களுக்கு, முதல்வர் விஜய் அறிவுரை கூறியிருக்கிறாரே?



மாணவர்கள் தங்கள் பாட புத்தகங்களை மட்டும் படிக்காமல், அதையும் தாண்டி படிக்க வேண்டும், தங்களை சுற்றி நடக்கும் நல்ல விஷயங்களிலிருந்து படிப்பினை பெற வேண்டும். அப்போது தான் வாழ்க்கையில் வெற்றியாளராக திகழ முடியும். விஜய் கூறியிருப்பது சரியே!

பா.ரேவதி, புதுச்சேரி:


'தி.மு.க.,வை அரசியலில் இருந்தே அப்புறப்படுத்த சரியான சூழல் இப்போது அமைந்துள்ளது' என்று, அ.தி.மு.க.,வின் சைதை துரைசாமி கூறுவது, கூர்ந்து கவனிக்கத்தக்கது தானே?



சைதை துரைசாமி, அதிதீவிர எம்.ஜி.ஆர்., தொண்டர். ஆனால் தி.மு.க.,வை அப்புறப்படுத்த யாரும் பெரிய அளவில் முயற்சி செய்ய வேண்டாம்; அவர்களே அழித்துக் கொள்வர்.

ஆர்.மணிவண்ணன், நாகப்பட்டினம்:


'கட்சியை பலப்படுத்தவே, மத்திய பார்லி., விவகாரத்துறை இணை அமைச்சர் பதவியை ராஜினாமா செய்தேன்' என்று, பா.ஜ.,வைச் சேர்ந்த, எல்.முருகன் கூறுகிறாரே?



பாலிவுட் வரையிலான இவரின், 'லகலக' செயல்பாட்டால், கட்சி மேலிடம் சாட்டையை சுழற்றுவது கண்ணுக்குத் தெரிந்து விட்டதே... வேறெப்படி சொல்ல முடியும்?

ச.லீலா, திருச்சி:


சன்னரக பொன்னி அரிசி, 30 ரூபாய்க்கு அமுதம் அங்காடிகளில் விற்கப்படுவது தமிழக மக்களுக்கு நிம்மதியான விஷயம் தானே?



அதை தொடர்ந்து விற்பனை செய்து, மக்களின் நிம்மதியை நிலை நிறுத்த வேண்டும் தமிழக அரசு!

வி.காவ்யா, அட்லாண்டா, அமெரிக்கா:


காற்றாலை, சூரிய சக்தியை சேமித்து வைத்து பயன்படுத்தும் கட்டமைப்பை தமிழக அரசு உருவாக்கலாமே?



உருவாக்கலாமே! குஜராத்தில் நர்மதை நதியின் மேல் இப்படி சூரிய சக்தி பேனல்களை அமைத்து மின்சாரமும் தயாரித்து, சேமிக்கிறது; நதிநீர் ஆவியாவதும் தடுக்கப்படுகிறது. நம் கடற்கரைகளிலும் செயல்படுத்தலாம்!

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us