எல்.முருகன் ராஜினாமாவில் கட்சி மேலிடம் சாட்டையை சுழற்றியதா?: அந்துமணி பதில்கள்
எல்.முருகன் ராஜினாமாவில் கட்சி மேலிடம் சாட்டையை சுழற்றியதா?: அந்துமணி பதில்கள்
ADDED : அக் 23, 2026 06:12 AM
ADDED : அக் 23, 2026 06:12 AM
கரப்பான்களை, 'ஹிட்' செய்வதை விட, அவற்றை உற்பத்தி செய்யும் சாக்கடைகளை துார்வாரி, 'ப்ளீச்சிங் பவுடர்' போட்டாலே போதுமல்லவா! மத்திய அரசு அந்த வேலையைத் தான் செய்கிறது. 'ப்ளீச்சிங் பவுடர்' நெடி தாங்காமல், அங்கிருக்கும் கொசுக்களும், வெளியே வந்து, 'நான், நீ...' என போட்டி போட்டு போராடுகின்றன!
மாணவர்கள் தங்கள் பாட புத்தகங்களை மட்டும் படிக்காமல், அதையும் தாண்டி படிக்க வேண்டும், தங்களை சுற்றி நடக்கும் நல்ல விஷயங்களிலிருந்து படிப்பினை பெற வேண்டும். அப்போது தான் வாழ்க்கையில் வெற்றியாளராக திகழ முடியும். விஜய் கூறியிருப்பது சரியே!
சைதை துரைசாமி, அதிதீவிர எம்.ஜி.ஆர்., தொண்டர். ஆனால் தி.மு.க.,வை அப்புறப்படுத்த யாரும் பெரிய அளவில் முயற்சி செய்ய வேண்டாம்; அவர்களே அழித்துக் கொள்வர்.
பாலிவுட் வரையிலான இவரின், 'லகலக' செயல்பாட்டால், கட்சி மேலிடம் சாட்டையை சுழற்றுவது கண்ணுக்குத் தெரிந்து விட்டதே... வேறெப்படி சொல்ல முடியும்?
அதை தொடர்ந்து விற்பனை செய்து, மக்களின் நிம்மதியை நிலை நிறுத்த வேண்டும் தமிழக அரசு!
உருவாக்கலாமே! குஜராத்தில் நர்மதை நதியின் மேல் இப்படி சூரிய சக்தி பேனல்களை அமைத்து மின்சாரமும் தயாரித்து, சேமிக்கிறது; நதிநீர் ஆவியாவதும் தடுக்கப்படுகிறது. நம் கடற்கரைகளிலும் செயல்படுத்தலாம்!