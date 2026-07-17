துரோகிகளுக்கு பாடம் புகட்டுவோம்: அதிமுக.,வினரிடம் பழனிசாமி சூளுரை
துரோகிகளுக்கு பாடம் புகட்டுவோம்: அதிமுக.,வினரிடம் பழனிசாமி சூளுரை
ADDED : ஜூலை 17, 2026 06:51 AM
ADDED : ஜூலை 17, 2026 06:51 AM
சென்னை: 'சட்டசபை இடைத்தேர்தலில் வெற்றி பெற்று, துரோகிகளுக்கு பாடம் புகட்ட வேண்டும்' என, நிர்வாகிகள் கூட்டத்தில், அ.தி.மு.க., பொதுச்செயலர் பழனிசாமி பேசியுள்ளார்.
கட்சியின் புதுக்கோட்டை, கடலுார் மாவட்ட நிர்வாகிகளுடன், சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள அ.தி.மு.க., தலைமை அலுவலகத்தில் பழனிசாமி நேற்று ஆலோசனை நடத்தினார்.
கூட்டத்தில் பழனிசாமி பேசியுள்ளதாவது: சம்பாதித்த சொத்துக்களை பாதுகாப்பதற்காக, சிலர் ஆளும் கட்சிக்கு ஓடுகின்றனர். அந்த துரோகிகளை பற்றி நாம் கவலைப்பட தேவையில்லை.
தமிழக வெற்றிக் கழக அரசின் பொய்க்கால் குதிரை ஆட்டம், மக்களிடம் எடுபடவில்லை. 'ரீல்ஸ்' எடுப்பதிலும், விளம்பரம் செய்வதிலும் தான் அவர்கள் குறியாக இருக்கின்றனர்.
ஆனால், அ.தி.மு.க., எப்போதும் மக்களோடு மக்களாக இருக்கும் இயக்கம். தேர்தல் தோல்வியால், நம்மை மக்களிடமிருந்து பிரிக்க முடியாது.
அ.தி.மு.க.,வும், இரட்டை இலை சின்னமும் தான் நமக்கு வெற்றியை தருகிறது. விராலிமலை தொகுதியில் விரைவிலேயே இடைத்தேர்தல் வரும்.
நாம் இன்று தொடங்கி கடுமையாக உழைத்தால், நிச்சயம் அ.தி.மு.க., தான் வெற்றி பெறும். அந்த வெற்றியின் வாயிலாக, துரோகிகளுக்கு பாடம் புகட்ட வேண்டும். இவ்வாறு பழனிசாமி பேசியுள்ளார்.
பழனிசாமிக்கு எதிரான அதிருப்தி அணியில் இருந்த பண்ருட்டி அ.தி.மு.க., - எம்.எல்.ஏ., மோகன், நேற்று நடந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்றார். அவர் அளித்த பேட்டியில், “எங்களுக்கு எல்லாமே பொதுச்செயலர் பழனிசாமி தான். அவர் பின்னால் ஓரணியாக செயல்படுவோம்,'' என்றார்.