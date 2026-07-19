த.வெ.க., அரசால் கிடப்பில் போடப்பட்ட மருத்துவ துறை ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள்
த.வெ.க., அரசால் கிடப்பில் போடப்பட்ட மருத்துவ துறை ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள்
ADDED : ஜூலை 19, 2026 02:56 AM
ADDED : ஜூலை 19, 2026 02:56 AM
- நமது நிருபர் -:
அ.தி.மு.க., முன்னாள் அமைச்சர் சி.விஜயபாஸ்கர் த.வெ.க.,வில் இணைந்ததால், மருத்துவத் துறையில் நடந்த ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் விசாரிக்காமல் கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளன.
தமிழக அரசு மருத்துவ மனைகளில் பணியாற்றும் டாக்டர்கள், செவிலியர்கள், ஊழியர்கள் பணி நிரந்தரம், பணியிட மாறுதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு பணிகளுக்கு, 5 லட்சம் முதல் பல லட்சம் ரூபாய் வரை லஞ்சம் பெறப்பட்டது.
மேலும், மருந்து, மாத்திரை கொள்முதல், உபகரணங்கள் வாங்குவதிலும் கமிஷன் பெறப்பட்டது.
அ.தி.மு.க., - தி.மு.க., ஆட்சிகளில் இது போன்ற ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் அதிகம் எழுந்தன.
நடவடிக்கை விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சிக்கு வந்ததும், அ.தி.மு.க., - தி.மு.க., ஆட்சியில் மருத்துவத் துறையில் நடந்த ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து விசாரணை நடத்தப்பட்டு, சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது உரிய நடவ டிக்கை எடுக்கப்படும் என அமைச்சர் அருண்ராஜ் தெரிவித்தார்.
இந்நிலையில், அ.தி.மு.க., ஆட்சியில் சுகாதாரத் துறை அமைச்சராக இருந்த சி.விஜயபாஸ்கர் த.வெ.க.,வில் இணைந்து விட்டார்.
இதனால், தி.மு.க., ஆட்சியில் நடந்த மருத்துவத் துறை ஊழல் குற்றச்சாட்டை விசாரித்தால், அது அ.தி.மு.க., ஆட்சி வரை நீளும் என்பதால், அவ்விசாரணையை த.வெ.க., அரசு கிடப்பில் போட்டுள்ளது.
முறைகேடு இது குறித்து, அரசு டாக்டர்கள் கூறியதாவது:
மருத்துவத் துறையில் மருத்துவக் கல்லுாரிகளுக்கு அனுமதி தருவது, குட்கா விற்பனையை சட்டவிரோதமாக அனுமதிப்பது என, கோடிக்கணக்கான ரூபாய் ஊழல் முறைகேடுகள் நடந்துஉள்ளன.
இவற்றை எவ்வித பாரபட்சமின்றி, அரசு விசாரணை நடத்தினால், பலர் சிக்க வாய்ப்புஉள்ளது.
ஆரம்பத்தில் த.வெ.க., அரசு, மருத்துவத் துறையில் நடந்த ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளை வெளிக்கொண்டு வரும் என எதிர்பார்த்தோம்.
ஆனால், அ.தி.மு.க., முன்னாள் அமைச்சராக இருந்த விஜயபாஸ்கர், த.வெ.க.,வில் இணைந்து விட்டார்.
அதேபோல், தி.மு.க., வில் மருத்துவத் துறை செயலராக இருந்தவர், தற்போது முக்கிய பதவியில் உள்ளார்.
எனவே, அ.தி.மு.க., - தி.மு.க., என இரண்டு ஆட்சி காலத்திலும் நடந்த மருத்துவத் துறை முறைகேடுகளை விசாரிக்க முடியாத நிலையில் த.வெ.க., அரசு உள்ளது.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.