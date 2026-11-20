நகைக்கடை கொள்ளையில் மீனாட்சிக்கு தொடர்பு இல்லை: நீதிமன்றத்தில் நிஷாந்த் தகவல்
நகைக்கடை கொள்ளையில் மீனாட்சிக்கு தொடர்பு இல்லை: நீதிமன்றத்தில் நிஷாந்த் தகவல்
ADDED : நவ 20, 2026 05:47 AM
ADDED : நவ 20, 2026 05:47 AM
மதுரை: மதுரை தனிஷ்க் நகைக்கடை கொள்ளை வழக்கில் கைதான நிஷாந்த்தை ஒரு நாள் மட்டும் போலீஸ் காவலில் விசாரிக்க மாவட்ட நீதிமன்றம் அனுமதியளித்தது. வழக்கில் தனது தந்தை சுரேஷ் மற்றும் மீனாட்சிக்கு தொடர்பு இல்லை என நிஷாந்த் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
மதுரை தனிஷ்க் நகைக்கடை கொள்ளை வழக்கில் கைதான நிஷாந்த் மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். அவரை 5 நாட்கள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதி கோரி மதுரை நீதித்துறை நடுவர் விரைவு நீதிமன்றம்-1 ல் போலீஸ் தரப்பில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. நீதிபதி ராஜபிரபு முன்னிலையில் நிஷாந்தை நேற்று போலீசார் ஆஜர்படுத்தினர்.
நீதிபதி: காவலில் எடுக்க போலீசார் மனு செய்துள்ளது பற்றி உங்கள் தரப்பு கருத்து என்ன.
நிஷாந்த்: அனைத்து நகைகளையும் போலீசாரிடம் ஒப்படைத்துவிட்டேன். 5 நாட்கள் தேவையில்லை. அச்சமாக உள்ளது. ஒரு நாள் போதும்.
நிஷாந்த் தரப்பு வழக்கறிஞர்: நிஷாந்திற்கு வலது தோள்பட்டையில் அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்டுள்ளது. அவரது கையை பின்புறம் கட்டி வலதுபுறம் திருகி போலீசார் தாக்கியுள்ளனர். வலி தாங்க முடியாமல் போலீசார் கூறியபடி விசாரணையில் தகவல்களை தெரிவித்துள்ளார். கையில் விலங்கிட்டு இங்கு அழைத்து வந்துள்ளனர். நகைகள் மீட்கப்பட்டுள்ள நிலையில் போலீசாரின் விசாரணை தேவையில்லை. விசாரணையில் துன்புறுத்தமாட்டார்கள் என்பதற்கு உத்தரவாதம் இல்லை. அவருக்கு ஆபத்து ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.
அரசு தரப்பு வழக்கறிஞர் சோபனா: நிஷாந்த் பயன்படுத்திய டூவீலரை சேலத்தில் நிறுத்தியுள்ளார். வழக்கில் வேறு யாருக்கும் தொடர்பு உள்ளதா என விசாரிக்க வேண்டும். நகைக்கடையில் எப்படி கொள்ளையில் ஈடுபட்டார் என செயல்முறை விளக்கம் அளிக்கவில்லை. இவ்வளவு பெரிய கொள்ளை சம்பவத்தில் நிஷாந்த் ஒருவர் மட்டுமே ஈடுபட்டிருப்பாரா என்பதில் சந்தேகம் உள்ளது.
நிஷாந்த் தரப்பு வழக்கறிஞர்: நிஷாந்த் பயன்படுத்தியதாக கூறப்படும் 3 ஆட்டோக்களில் ஒன்று அவரது தாய் பெயரில் உள்ளது. மற்றவை அங்காளபரமேஸ்வரி மற்றும் சுரேஷ் பெயர்களில் உள்ளன. கொள்ளைக்கு பயன்படுத்தியதாக கூறப்படும் வாகனங்கள் தொடர்பாக போலீசார் உரிய விளக்கம் அளிக்கவில்லை.
நிஷாந்த்: வழக்கில் எனது தந்தை சுரேஷ் மற்றும் மீனாட்சிக்கு தொடர்பு இல்லை.
நீதிபதி: அது பற்றி தற்போது பேசக்கூடாது. இது போலீஸ் காவலில் எடுப்பது குறித்த மனு மீதான விசாரணை மட்டுமே.சோபனா: நிஷாந்த் சுயநினைவுடன் பல நாட்கள் திட்டமிட்டு சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளார். மேலும் விசாரிக்க வேண்டிய கட்டாயம் உள்ளது. இது மிக முக்கியமான கொள்ளை வழக்கு.நிஷாந்த் தப்பி செல்ல சிலர் உதவியுள்ளனர். அது குறித்து விசாரிக்க வேண்டும்.
சம்பவத்தின்போது பயன்படுத்திய மற்றும் பயன்படுத்தப்படாத முகமூடிகள், ஆட்டோக்கள், டூவீலர்களை கைப்பற்ற வேண்டியுள்ளது. தற்போது விசாரணை துவக்க நிலையில் உள்ளது. காவலில் எடுத்தால் மட்டுமே முழு உண்மை தெரியவரும். இவ்வாறு வாதம் நடந்தது.
நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவு: நிஷாந்தை ஒருநாள் காவலில் விசாரிக்க அனுமதிக்கப்படுகிறது. விசாரணையின்போது அவரை துன்புறுத்தக்கூடாது. சட்டத்திற்குட்பட்டு விசாரிக்க வேண்டும். அவரது வழக்கறிஞரை சந்திக்க அனுமதிக்கலாம் என்றார்.
பின் மருத்துவ பரிசோதனைக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு நிஷாந்த் கொண்டு செல்லப்பட்டார். விசாரணை முடிந்து இன்று (நவ.,20) மாலை மீண்டும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்படுவார்.