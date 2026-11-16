மேகதாது அணை: சோனியா, ராகுலிடம் விஜய் சொல்லி கர்நாடக காங்., முதல்வரை தடுக்கணும்; அரசியல் தலைவர்கள் யோசனை
மேகதாது அணை: சோனியா, ராகுலிடம் விஜய் சொல்லி கர்நாடக காங்., முதல்வரை தடுக்கணும்; அரசியல் தலைவர்கள் யோசனை
ADDED : நவ 16, 2026 06:23 AM
ADDED : நவ 16, 2026 06:23 AM
சென்னை: 'மேகதாது அணை விவகாரத்தில், கர்நாடக காங்கிரஸ் முதல்வர் சிவகுமாரின் பேச்சு குறித்து, காங்., மேலிட தலைவர்களிடம், தமிழக முதல்வர் விஜய் பேச வேண்டும்' என, அ.தி.மு.க., பொதுச்செயலர் பழனிசாமி யோசனை தெரிவித்துள்ளார்.
அவரது அறிக்கை: கர்நாடக முதல்வர் சிவகுமார், 'காவிரியின் குறுக்கே அணை கட்ட, யார் அனுமதியும் தேவையில்லை. மேகதாதுவில் அணை கட்டுவது, கர்நாடகாவின் உரிமை' என, பேசி வருகிறார். உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி, ஒவ்வொரு மாதமும், தமிழகத்துக்கு தண்ணீர் திறந்து விடுவதில்லை.
தற்போது, மேட்டூர் அணைக்கு வரும் மழை நீரையும், வெள்ள உபரி நீரையும் தடுக்கும் எண்ணத்தில், மேகதாதுவில் அணை கட்டுவதாக, பேசி வருகிறார். தமிழகத்தில் டெல்டா மாவட்ட விவசாய பணிகள் மற்றும் 20 மாவட்ட மக்களின் குடிநீருக்கு ஆதாரமாக காவிரிதான் உள்ளது.
த.வெ.க., அரசு பொறுப்பேற்ற பின், தமிழகத்திற்குரிய காவிரி நீரை வாதாடி பெறாததால், குறுவை, சம்பா சாகுபடி பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. மேகதாது அணை கட்டினால், டெல்டா மாவட்டங்கள் பாலைவனமாகிவிடும்
இன்று டில்லி செல்லும் முதல்வர் விஜய், கர்நாடக முதல்வர் சிவகுமார், தமிழகத்திற்கு எதிராக பேசுவதை தடுக்கும் வகையில், காங்., மேலிட தலைவர்களான சோனியா, ராகுல், மல்லிகார்ஜுன கார்கே ஆகியோரிடம் பேச வேண்டும். அத்துடன், கர்நாடக காங்., அரசு, நீதிமன்ற தீர்ப்பை மதித்து பின்பற்றும் வகையில், காங்., மேலிடத்திற்கு அழுத்தம் தர வேண்டும். இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
அ.ம.மு.க., பொதுச்செயலர் தினகரன் வெளியிட்ட அறிக்கையில், 'டில்லி செல்லும் முதல்வர் விஜய், மேகதாது விவகாரத்தில், காங்., மேலிட தலைவர்கள் வழியாக, கர்நாடக காங்கிரஸ் முதல்வருக்கு, அரசியல் அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். காங்., கூட்டணியா, தமிழக விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரமா என்பதில், விஜய் முடிவெடுக்க வேண்டும்' என, கூறப்பட்டுள்ளது.
அவமதிப்பு வழக்கு:
த.மா.கா., தலைவர் வாசன் வெளியிட்ட அறிக்கையில், 'காவிரி நீர் என்பது, தமிழக விவசாயிகளுக்கு பயிர் பிரச்னை மட்டுமல்ல, உயிர் பிரச்னை. பிரதமர் முன்னிலையில், 'மேகதாது அணை கட்டுவோம், அதற்கு மத்திய அரசு துணை நிற்க வேண்டும்' என கர்நாடக முதல்வர் சிவகுமார் கூறியது, கூட்டாட்சி தத்துவத்திற்கு எதிரான செயல்பாடு. மேகதாது அணை பிரச்னையில், ஓட்டு வங்கி அரசியல் செய்யாமல், இரு மாநில நலன் கருதி நியாயமாக செயல்பட வேண்டும்,' என கூறியுள்ளார்.
தமிழக அனைத்து விவசாயிகள் சங்கங்களின் ஒருங்கிணைப்பு குழு தலைவர் பி.ஆர்.பாண்டியன், நேற்று கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஓசூரில் கூறுகையில், “அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு முரணாக பேசிய, கர்நாடக முதல்வர் சிவக்குமாரிடம், பிரதமர் அலுவலகம் விளக்கம் கேட்க வேண்டும். உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பை தவறாக பயன்படுத்தி, விரிவான வரைவு திட்ட அறிக்கையை மத்திய நீர் ஆணையத்துக்கு சமர்ப்பித்த சிவகுமார் மீது, நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கை தமிழக அரசு தொடர வேண்டும்,” என்றார்.