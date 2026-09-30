பழனிசாமி, அவரது மகன் மிதுன் குறித்து அமைச்சர் ஆதவ் விமர்சனம்: அதிமுக கண்டனம்
பழனிசாமி, அவரது மகன் மிதுன் குறித்து அமைச்சர் ஆதவ் விமர்சனம்: அதிமுக கண்டனம்
ADDED : செப் 30, 2026 06:05 AM
ADDED : செப் 30, 2026 06:05 AM
கோவை: த.வெ.க.,வை சேர்ந்த அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, கோவையில் நேற்று அளித்த பேட்டி: முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா இருந்தபோது, கொங்கு மண்டலத்தில் 40 தொகுதிகளுக்கு மேல் அ.தி.மு.க., வெற்றி பெற்றது.
ஆனால், பழனிசாமி தலைமையில், கடந்த சட்டசபை தேர்தலில் 15 தொகுதிகளில் மட்டுமே அ.தி.மு.க., வென்றது. சேலத்தில் ஏழு தொகுதிகளை வெல்ல, பா.ம.க., உதவியது. கொங்கு மண்டலத்தில் த.வெ.க, தனிப்பட்ட முறையில், 25 தொகுதிகளை வென்றது. த.வெ.க., இல்லை எனில், கொங்கு மண்டலத்தில் தி.மு.க., வெற்றி பெற்றிருக்கும்.
கைப்பற்ற முயற்சி
எம்.ஜி.ஆரும் ஜெயலலிதாவும் அ.தி.மு.க., வுக்கு பெரும் சொத்துகளை உருவாக்கி வைத்துள்ளனர். அதை கைப்பற்ற பழனி சாமி, அவரது மகன் மிதுன் முயற்சிக்கின்றனர். அ.தி.மு.க., முன்னாள் அமைச்சர்கள் வேலுமணியும், தங்கமணியும், தேர்தலுக்கு பின் ஒதுக்கப்பட்டது ஏன்? பழனிசாமியின் மகன் மிதுன், மறைமுகமாக கட்சியை கட்டுப்படுத்துகிறார். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
ஆதவுக்கு கண்டனம் தெரிவித்து அ.தி.மு.க., தலைமையின் அறிக்கை: அ.தி.மு.க., பொதுச்செயலர் பழனிசாமியின் மகன், கட்சியில் எந்த பொறுப்பிலும் இல்லை. அவரை பற்றி அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா வாய்க்கு வந்ததை, அவதுாறாக, அள்ளி வீசுவது கண்டனத்திற்குரியது. 'சொத்து அபகரிப்பு' என்ற சொல்லை உச்சரிக்க, ஆதவுக்கு என்ன தகுதி உள்ளது?
நவீன தீண்டாமை
சாதாரண சத்துணவு பணியாளரின் மகனான ஆதவ், தேர்தல் பிரமாண பத்திரத்தில் காட்டிய சொத்துகள் மதிப்பு 534.90 கோடி ரூபாய். இவ்வளவு சொத்தை, அவர் உழைத்து சம்பாதித்தாரா? இவ்வளவு சொத்துகள் எப்படி வந்தது என, பொதுவெளியில் சொல்வாரா; மாமனார் சொத்தை அபகரித்து தான், அவருக்கு சொத்துகள் வந்தன என நாங்கள் சொல்லலாமா?
த.வெ.க., கூட்டணியில் உள்ள, கல்லாப்பெட்டி கட்சிகளை கொஞ்சம் கூட மதிக்காமல், நவீன தீண்டாமையை கடைப்பிடிக்கும் ஒரு கட்சி தலைவரை ஏற்றுள்ள ஆதவ், எங்களை பற்றி பேசுவது வேடிக்கையாக உள்ளது. இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.