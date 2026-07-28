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அமைச்சர் ரமேஷ் அறை புனரமைப்பு; தலைமை செயலகத்தில் சலசலப்பு

அமைச்சர் ரமேஷ் அறை புனரமைப்பு; தலைமை செயலகத்தில் சலசலப்பு

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ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:26 AM

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ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:26 AM

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சென்னை: ஒப்பந்த விதிகளை முறையாக பின்பற்றாமல், ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் அறை, திடீரென புனரமைக்கப்பட்டு வருவது, சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தலைமைச் செயலகத்தில், கோட்டை பாரம்பரிய கட்டடத்தில், ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேசுக்கு அறை ஒதுக்கப்பட்டு உள்ளது. தி.மு.க., ஆட்சியில், 2024ம்ஆண்டு, புதிய மின்விளக்கு, சோபா, நாற்காலி, மேஜை, ஏ.சி., உள்ளிட்ட வசதிகளுடன், ஒரு கோடி ரூபாய் செலவில் பொதுப்பணித் துறையினர், அந்த அறையை புனரமைத்து இருந்தனர்.

தற்போது, அறையை மீண்டும் புனரமைக்கும் பணியில், பொதுப்பணித் துறையினர் இறங்கியுள்ளனர். இதற்காக, அறையில் இருந்த மின்விளக்குகள், பிளைவுட், செயற்கை மேற்கூரை, மின்சாதன பொருட்கள், ஏ.சி., உள்ளிட்ட அனைத்தும் அகற்றப்பட்டு உள்ளன. பழனி கோவில் நில விவகார சர்ச்சையில் அமைச்சர் ரமேஷ் பெயர் அடிபட்டதற்கு, அறையில் உள்ள வாஸ்து அமைப்புகள் சரியில்லாததுதான் காரணம் என, ஜோதிடர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

தொடர்ந்து பிரச்னைகள் வராமல் இருக்க, அறையை வாஸ்துபடி புனரமைத்து, மேஜை, நாற்காலி உள்ளிட்டவற்றை, திசை பார்த்து போட, ஆலோசனை வழங்கப்பட்டு உள்ளது. அதன்படி புனரமைப்பு பணிகள் துவங்கி, முழு வீச்சில் நடந்து வருகிறது.

ஆனால், இதுபோன்ற பணிகளை செய்வதற்கு முன்பு, பொதுப்பணித்துறை வாயிலாக, பராமரிப்பு பணி ஒப்பந்தம் கோர வேண்டும். அதன்பின்தான் பணிகள் மேற்கொள்ள வேண்டும். ஆனால், விதிகளை மீறி, அமைச்சர் அறையில் புனரமைப்பு பணிகள் நடப்பது, தலைமைச் செயலகத்தில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

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