சமணர் படுக்கையை பார்வையிட்ட அமைச்சர்; கால்நீட்டி படுத்து ஆய்வு செய்து வியப்பு
சமணர் படுக்கையை பார்வையிட்ட அமைச்சர்; கால்நீட்டி படுத்து ஆய்வு செய்து வியப்பு
ADDED : ஜூலை 20, 2026 06:15 AM
ADDED : ஜூலை 20, 2026 06:15 AM
மதுரை: மதுரை மாவட்டம் மாங்குளம் சமணர் படுக்கைகளை பார்வையிட்ட பள்ளிக்கல்வி மற்றும் தொல்லியல்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் பாறையில் படுத்துப் பார்த்து ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
அமைச்சர் ராஜ்மோகன் நேற்று மதுரை வந்தார். சங்க கால பிராமி கல்வெட்டுகள், படுக்கை அமைப்புகளை ஆய்வு செய்ய சென்ற அமைச்சர் மாங்குளம் சமணர் படுகையை பார்வையிட்டார். கற்படுக்கைகளை கண்டு வியந்தார். அக்காலத்தில் சமண மதத்தை பரப்ப வந்தவர்கள் இங்கு தங்கி தியானம், படுத்து ஓய்வெடுத்தனர்.
இதனை கேட்டறிந்த அமைச்சர், கால்நீட்டிப்படுத்து பார்த்து ஆய்வு மேற்கொண்டார். பின்னர் சமணர் படுக்கைகளை உலகத்தரம் வாய்ந்த சுற்றுலாத்தலமாக மாற்ற தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுக்குமாறு தொல்லியல் அதிகாரிகளிடம் கேட்டுக்கொண்டார்.
பின்னர் அவர் கூறியதாவது: தமிழகத்தின் தொன்மையான, சங்க காலப் பாண்டிய மன்னர்களின் வரலாற்றைப் பறைசாற்றும் மாங்குளம் தமிழ் பிராமி கல்வெட்டுகள் வரலாற்றுப் பொக்கிஷமாகும். இங்கு சுற்றுலா பயணிகளுக்கு அடிப்படை வசதிகளை மேம்படுத்தவும், வழிகாட்டிப் பலகைகளை டிஜிட்டல் முறையில் அமைக்கவும் தொல்லியல், சுற்றுலாத் துறைகளுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளோம்.
கீழடி அகழாய்வு தமிழர்களுக்கு மட்டுமின்றி உலக நாகரிகத்திற்கே ஒரு பெரிய தாய்மடி போன்றது. இது அறிவியல் பூர்வமாக, இன்னும் கூடுதல் ஆதாரங்களுடன் முறையான வழியில் மத்திய அரசுடன் ஆலோசித்து நிரூபிக்கப்படவுள்ளது. கீழடி போன்று பல்வேறு இடங்களில் நல்ல பல விஷயங்கள் நடக்கின்றன. அவற்றை சரியான தருணத்தில் துல்லிய ஆதாரங்களோடு முறைப்படி விரைவில் அறிவிப்போம் என்றார்.
தொல்லியல் துறை இயக்குநர் ஜெயசீலன், இணை இயக்குநர் பயதீஸ் குமார், கலெக்டர் நிஷாந்த் குமார், எம்.எல்.ஏ.,க்கள் கார்த்திகேயன், கருப்பையா உடனிருந்தனர்.