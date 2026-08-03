மன்னர் வல்வில் ஓரி விழாவை புறக்கணித்த அமைச்சர்கள்; பதவி பறிபோகும் 'சென்டிமென்ட்'
மன்னர் வல்வில் ஓரி விழாவை புறக்கணித்த அமைச்சர்கள்; பதவி பறிபோகும் 'சென்டிமென்ட்'
ADDED : ஆக 03, 2026 05:12 AM
ADDED : ஆக 03, 2026 05:12 AM
நாமக்கல்: கொல்லிமலையை ஆண்ட மன்னர் வல்வில் ஓரி விழாவில் பங்கேற்றால் பதவி பறி போகும் என்ற 'சென்டிமென்ட்' காரணமாக, விழாவை அமைச்சர்கள் புறக்கணித்தனர்.
நாமக்கல் மாவட்டம் கொல்லிமலையை தலைமையிடமாக கொண்டு ஆண்ட மன்னர் வல்வில் ஓரி, கடையேழு வள்ளல்களில் ஒருவர். இவர், 'வில்' வித்தையில் திறமையானவர். ஒரே அம்பில் யானை, புலி, கலைமான், பன்றி, உடும்புகளை வீழ்த்திய பெருமை பெற்றவர்.
கடந்த 1975ல் தி.மு.க., ஆட்சியின்போது, செம்மேடு பகுதியில் வல்வில் ஓரிக்கு சிலை அமைத்து, ஆண்டுதோறும் அரசு விழாவாக கொண்டாட அப்போதைய முதல்வர் கருணாநிதி உத்தரவிட்டார்.
அதன்படி, ஆடிப் பெருக்கு நாளில், அரசு விழாவாக கொண்டாடப்படுகிறது. ஆனால், மன்னர் வல்வில் ஓரி சிலைக்கு அரசியல்வாதிகளோ அல்லது அரசு அதிகாரிகளோ மாலை அணிவிப்பதை தவிர்த்து வருகின்றனர்.
ஏனெனில், 1975 செப்., 6ல், மன்னர் வல்வில் ஓரி சிலையை, கருணாநிதி திறந்து வைத்தார். இதையடுத்து 1976 ஜன., 31ல், தி.மு.க., ஆட்சி கலைக்கப்பட்டது.
அதன்பிறகு, பல்வேறு காலகட்டங்களில், வல்வில் ஓரி சிலைக்கு மாலை அணிவித்த அமைச்சர்கள், கலெக்டர்களின் பதவி பறிபோனதால், 'வல்வில் ஓரி சிலைக்கு மாலை அணிவித்தால் பதவி, பொறுப்பு பறிபோகும்' என்ற 'சென்டிமெண்ட்' அச்சம், கடந்த 50 ஆண்டுகளாக தொடர்கிறது.
இந்த ஆண்டு, மன்னர் வல்வில் ஓரி விழா, நாமக்கல் மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் நேற்று தொடங்கியது. தற்போதைய த.வெ.க., அரசில், நாமக்கல் மாவட்டத்தில் இருந்து அருண்ராஜ், லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன், விஜயலட்சுமி என மூன்று அமைச்சர்கள் இடம் பெற்றுள்ளனர்.
விழாவில், இவர்கள் பங்கேற்று, மன்னர் வல்வில் ஓரி சிலைக்கு மாலை அணிவித்து 'சென்டிமென்டை' உடைப்பார்கள் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், ஒரு அமைச்சர் கூட விழாவில் பங்கேற்கவில்லை. வழக்கம் போல, கிராம நிர்வாக உதவியாளர் தான், மன்னர் வல்வில் ஓரி சிலைக்கு மாலை அணிவித்தார்.