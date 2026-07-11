அமைச்சர்களுக்கு ஆசைவார்த்தை, நெருக்கடி; கோட்டையில் வசூலை தொடங்கிய பி.ஏ.,க்கள்
அமைச்சர்களுக்கு ஆசைவார்த்தை, நெருக்கடி; கோட்டையில் வசூலை தொடங்கிய பி.ஏ.,க்கள்
ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:20 AM
ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:20 AM
சென்னை: அமைச்சர்களுக்கு ஆசை வார்த்தை காட்டியும், நெருக்கடிகளை எடுத்துக் கூறியும், அவர்களின் உதவியாளர்கள் வசூலை தொடங்கியுள்ளதாக, சென்னை தலைமை செயலகத்தில் புகைச்சல் கிளம்பியுள்ளது.
த.வெ.க., அரசு பொறுப்பேற்ற நிலையில், 34 அமைச்சர்கள் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளனர். கூட்டணி கட்சியான காங்கிரசுக்கு இரண்டு, வி.சி.க., மற்றும் இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சிக்கு தலா ஒரு அமைச்சர் பதவி வழங்கப்பட்டு உள்ளது.
முதல்வராக விஜய் பொறுப்பேற்ற போது, 'வெளிப்படையான, ஊழல், லஞ்சமற்ற நிர்வாகத்தை வழங்குவோம்' என்று உறுதியளித்தார். அன்று முதல் ஒவ்வொரு ஆய்வு கூட்டத்திலும், அமைச்சரவை கூட்டத்திலும், முதல்வர் விஜய் இதையே கூறி வருகிறார்.
ஏழ்மையானவர்கள்
பொதுமக்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சிகளிலும், அந்த உத்தரவாதத்தை அளித்து வருகிறார். த.வெ.க., அமைச்சரவையில் செங்கோட்டையனை தவிர, மற்ற அனைவரும் புதியவர்கள். பலரும் ஏழ்மையான குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள்.
முதல்வர் விஜயுடன் இணைந்து துாய்மையான அரசியலை இவர்கள் வழங்குவர் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், இவர்களுக்கு அரசியல் உதவியாளர்களாக நியமிக்கப்பட்டவர்களால், அந்த எண்ணத்தில் ஓட்டை விழுந்துள்ளது.
அமைச்சர்களுக்கு ஆசைவார்த்தைகள் காட்டி, நெருக்கடிகள் கொடுத்து வரும் உதவியாளர்கள், மாவட்ட அதிகாரிகளுடன் இணைந்து வசூலை துவங்கியுள்ளதாக அதிர்ச்சி தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
மாற்றுகின்றனர்
இதுகுறித்து, தலைமை செயலக வட்டாரத்தில் கூறப்படுவதாவது: முதல்வருடன் இணைந்து மக்கள் சேவையாற்ற முயற்சித்த சில அமைச்சர்களின் எண்ணத்தை, உதவியாளர்களும், அதிகாரிகளும் மாற்றி வருகின்றனர். 'இந்த ஆட்சி எப்போது வேண்டுமானாலும் மாறி விடும். அதற்குள் செட்டிலாகி விடுங்கள்' என, ஆசை வார்த்தை கூறியுள்ளனர்.
'ஏழு சட்டசபை தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல் நடக்கவுள்ளது. சட்டசபை பொதுத்தேர்தலை போல இடைத்தேர்தலை நினைக்க வேண்டாம். மாவட்ட பொறுப்பு அமைச்சர்கள் தான் பெரும் தொகையை செலவு செய்தாக வேண்டும்.
'ஓட்டுக்கு பணம் தராவிட்டாலும், பிரசாரத்திற்கு வரும் நிர்வாகிகள், தொண்டர்களுக்கு உணவு உள்ளிட்ட வசதிகளை வழங்க வேண்டும். அதற்கு நிதி ஆதாரத்தை திரட்ட வேண்டும்' என, எடுத்து கூறியுள்ளனர்.
முதல்வருக்கு தெரிந்தால் பிரச்னையாகி விடும் என, அமைச்சர்கள் சிலர் பயந்துள்ளனர். அதற்கு உதவியாளர்களும், அதிகாரிகளும், எங்கு வசூல் செய்தால் பிரச்னை வராது என்பது, தங்களுக்கு தெரியும் என்று நம்பிக்கை அளித்து உள்ளனர்.
இதையடுத்து, பணியிடமாற்றம், பதவி உயர்வில் துவங்கி, 'டெண்டர்' வரை வசூல் வேட்டை தொடங்கியுள்ளது. இதற்கு வசதியாக பெரும்பாலான துறைகளில், மதிப்பீட்டு தொகை குறிப்பிடாமல் ஒப்பந்தம் கோரப்பட்டு உள்ளது. இவ்வாறு அந்த வட்டாரத்தில் கூறப்படுகிறது.