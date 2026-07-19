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﻿ தஞ்சாவூர் பெரிய கோவிலில் காணாமல் போன சிலைகள்: அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்ய உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு

﻿ தஞ்சாவூர் பெரிய கோவிலில் காணாமல் போன சிலைகள்: அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்ய உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு

ADDED : ஜூலை 19, 2026 03:08 AM

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ADDED : ஜூலை 19, 2026 03:08 AM

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மதுரை: தஞ்சாவூர் பெருவுடையார் கோவிலில், அஷ்டதிக் பாலகர்கள் சன்னிதிகளை பராமரிக்க மற்றும் சிதைந்த சிலைகளுக்கு மாற்றாக, புது சிலைகளை நிறுவ தாக்கலான வழக்கில், அறநிலையத்துறை, தொல்லியல்துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து, அறிக்கை தர உயர் நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை உத்தரவிட்டது.

தஞ்சாவூர் கலியமூர்த்தி தாக்கல் செய்த பொதுநல மனு: தஞ்சாவூர் பெருவுடையார் கோவிலின் எட்டு திசைகளில், ஆகம விதிகள்படி அமைக்கப்பட்ட அஷ்டதிக் பாலகர்களின் சன்னிதிகள் உள்ளன. நான்கு சன்னிதிகள் சிலைகள் இன்றி, பூட்டிய நிலையில் உள்ளன. நான்கு சன்னிதிகளில் சிலைகள் பராமரிப்பின்றி சிதைந்துள்ளன. பக்தர்கள், வழிபட முடியவில்லை.

பூஜைகள் தடையின்றி நடக்க ஏதுவாக, அஷ்டதிக் பாலகர்களின் சன்னிதிகளை, முறையாக பராமரிக்க வேண்டும். சிதைந்த சிலைகளுக்கு மாற்றாக, புது சிலைகள் நிறுவ அனுமதிக்க, மத்திய தொல்லியல்துறைக்கு உத்தரவிட வேண்டும். இவ்வாறு குறிப்பிட்டார்.

ராமநாதபுரம் மாவட்டம், புத்தனேந்தல் அழகர்சாமி பாண்டியன் தாக்கல் செய்த பொதுநல மனுவில், 'தஞ்சாவூர் பெருவுடையார் கோவிலில், இந்திரன் சன்னிதியில் காணாமல் போனதாக கூறப்படும் இந்திரன் சிலையை மீட்க வேண்டும்' என, குறிப்பிட்டுள்ளார்.

நீதிபதிகள் சி.வி.கார்த்திகேயன், ஆர்.சக்திவேல் பிறப்பித்த உத்தரவில், 'தஞ்சாவூர் அறநிலையத்துறை இணை கமிஷனர், மத்திய தொல்லியல்துறை திருச்சி உதவி கண்காணிப்பு அலுவலர், கோவிலின் பரம்பரை அறங்காவலர் பாபாஜி ராஜா போன்ஸ்லே ஆகியோர் இணைந்து, கோவிலில் ஆய்வு மேற்கொள்ள வேண்டும்.

'பக்தர்களின் நலனை கருத்தில் கொண்டு, சர்ச்சைக்குரிய இடத்தில் முன்பு, எட்டு சிலைகள் இருந்ததாக கூறப்படும் பகுதிகளை கண்டறிய வேண்டும். அந்த இடங்களை, போட்டோவில் பதிவு செய்ய வேண்டும். ஆய்வறிக்கையை ஜூலை, 28ல் தாக்கல் செய்ய வேண்டும்' என, உத்தரவிட்டனர்.

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