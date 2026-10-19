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இளைஞர்களின் அதிருப்தியால் அண்ணாமலைக்கு புதிய சவால்

இளைஞர்களின் அதிருப்தியால் அண்ணாமலைக்கு புதிய சவால்

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UPDATED : அக் 19, 2026 06:08 AM

ADDED : அக் 19, 2026 06:06 AM

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UPDATED : அக் 19, 2026 06:08 AM ADDED : அக் 19, 2026 06:06 AM

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- நமது நிருபர் -

அண்ணாமலையின் 'வீ த லீடர்ஸ்' இயக்கத்தில் உள்ள இளைஞர்கள் மத்தியில் அதிருப்தி உருவாகத் தொடங்கியுள்ளது.

பா.ஜ., தமிழக முன்னாள் தலைவரான அண்ணாமலை, அக்கட்சியில் இருந்து விலகி, 'வீ த லீடர்ஸ்' என்ற அமைப்பை நடத்தி வருகிறார். இளைஞர்களை குறிவைத்து அரசியல் நகர்வுகளை மேற்கொண்டுள்ளார். ஆனால், அவரின் கவனக்குறைவால், அந்த அமைப்பில் இணைந்த இளைஞர்கள் அதிருப்தி அடைந்து வருகின்றனர்.

இதுகுறித்து வீ த லீடர்ஸ் அமைப்பினர் கூறியதாவது: தமிழக பா.ஜ.,வில் அண்ணாமலை ஓரம் கட்டப்பட்ட போது, அவருக்காக சமூக வலைதளங்களிலும், போஸ்டர்கள் ஒட்டியும், பல இளைஞர்கள் களமாடினோம். ஆனால், தனி அமைப்பை அண்ணாமலை துவக்கிய பின், ஆரம்ப கால தன்னார்வ இளைஞர்கள் ஓரங்கட்டப்படுகின்றனர்.

இயக்கத்தில் புதிதாக பொறுப்பேற்ற சில நிர்வாகிகள், தங்களுக்கென தனி ஆதரவு குழுக்களை உருவாக்கி வருகின்றனர். அரசியல் அனுபவம் இருக்கிறது என, பழைய முகங்களுக்கே எல்லா நிகழ்ச்சிகளிலும் முன்னுரிமை அளிக்கப்படுகிறது.

கோவையில், 'டாக்டர் அப்துல் கலாம் எத்திக்ஸ் அண்ட் பாலிடிக்ஸ் சென்டர்' மைய தொடக்க விழாவிலும், இளைஞர்கள் ஓரம்கட்டப்பட்டனர். இதனால், அரசியல் ஆர்வத்தோடு அமைப்புக்குள் வந்த இளைஞர்கள் பின்வாங்குகின்றனர்.

இந்த விவகாரத்தில் அண்ணாமலை உடனடியாக தலையிட்டு, தன்னுடன் பயணித்த இளைஞர்களை நேரில் அழைத்து, அவர்களின் குறைகளை கேட்டறிய வேண்டும். அமைப்புக்குள் முடிவெடுக்கும் அதிகாரத்தில், இளைஞர்களுக்கும் உரிய பங்களிப்பை உறுதி செய்ய வேண்டும். இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.

வீ த லீடர்ஸ் - பா.ஜ., மோதல் அதிகரிப்பு


இதுகுறித்து, 'வீ த லீடர்ஸ்' வட்டாரங்கள் கூறியதாவது: அண்ணாமலை உட்பட முன்னணி தலைவர்கள் பலரும், தங்களை பா.ஜ., புறக்கணித்து விட்டதாக நினைப்பதால், அக்கட்சியின் மீது அவர்களுக்கு வெறுப்பு இருக்கிறது. அதேபோல, நம்மிடமிருந்து ஆட்களை அண்ணாமலை துாக்குகிறார் என, அவர் மீது பா.ஜ.,வினருக்கும் கோபம் இருக்கிறது. இதுதான் இரு தரப்புக்கும் மோதலை ஏற்படுத்துகிறது.
ஆனால், 'பா.ஜ., தலைவர்கள் நம் எதிரி இல்லை' என, அண்ணாமலை தெளிவாக இருக்கிறார். இருப்பினும், தமிழக பா.ஜ., நடவடிக்கை அவருக்கு பிடிக்கவில்லை. இதை தங்களுக்கு சாதகமாக்கி, பழைய பகையை தீர்க்க நினைக்கும் 'வீ த லீடர்ஸ்' நிர்வாகிகள், பா.ஜ., தமிழக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் உள்ளிட்ட பா.ஜ., நிர்வாகிகளை கடுமையாக சாடுகின்றனர்.
ஆரம்பத்தில் சமூக வலைதளத்தில் மட்டுமே இருந்த இந்த மோதல், தற்போது களத்திலும் தொடங்கி உள்ளது. பதிலுக்கு பா.ஜ.,வினரும் விமர்சிக்கின்றனர். த.வெ.க., - தி.மு.க., - அ.தி.மு.க.,வுக்கான மாற்று அரசியலை அண்ணாமலை கட்டமைக்க முற்படுகிறார். ஆனால், அவரது நிர்வாகிகள், பா.ஜ., எதிர்ப்பில் மட்டுமே குறியாக இருந்து, அமைப்பின் மொத்த நோக்கத்தையும் சிதைக்கின்றனர். இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.



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