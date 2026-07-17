போக்குவரத்து கழகங்களின் வருவாயை அதிகரிக்க தயாராகிறது புதிய திட்டம்
போக்குவரத்து கழகங்களின் வருவாயை அதிகரிக்க தயாராகிறது புதிய திட்டம்
ADDED : ஜூலை 17, 2026 06:09 AM
ADDED : ஜூலை 17, 2026 06:09 AM
சென்னை: தமிழக அரசு போக்குவரத்து கழகங்களில் இயக்கப்படும், 20,000 பஸ்களில், தினமும், 2.03 கோடி பேர் பயணம் செய்து வருகின்றனர். அரசு போக்குவரத்து கழகங்கள் லாப நோக்கமின்றி, சேவை துறையாகவே செயல்பட்டு வருகின்றன.
தமிழக அரசு சமீபத்தில் வெளியிட்ட வெள்ளை அறிக்கையில், அரசு போக்குவரத்து கழகங்களுக்கு, 43,865 கோடி ரூபாய் கடன் இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளது. எனவே, போக்குவரத்து கழகங்களின், வருவாயை பெருக்க, தமிழக அரசு புதிய திட்டங்களை செயல்படுத்த முடிவு செய்துள்ளது.
அரசு போக்குவரத்து கழக அதிகாரிகள் கூறியதாவது: அரசு போக்குவரத்து கழகங்களில் கட்டண உயர்வில்லாமல், வாய்ப்புள்ள இதர வழிகளில் வருவாயை பெருக்க, புதிய திட்டங்களை செயல்படுத்த உள்ளோம். குறிப்பாக, அரசு போக்குவரத்து கழகங்களில் உள்ள காலி இடங்களை, தனியாருக்கு நீண்ட நாட்களுக்கு குத்தகைக்கு விடுவது; சூரிய சக்தி மின் உற்பத்தி திட்டங்களை செயல்படுத்துவது; சென்னை போன்ற பெரிய நகரங்களில், பஸ் நிலையங்களில் வணிக வளாகம் அமைப்பது; பன்னடுக்கு வாகன நிறுத்தங்கள் அமைப்பது; தனியார் விளம்பரங்களை அனுமதிப்பது; பார்சல் சேவையை மேம்படுத்துவது உட்பட, பல்வேறு திட்டங்கள் குறித்து ஆலோசிக்கப்படுகிறது. இவற்றை அரசு இறுதி செய்து, தமிழக பட்ஜெட்டில் இடம் பெற செய்யும் என்று எதிர்பார்க்கிறோம். இவ்வாறு கூறினர்.