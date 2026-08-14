நெருங்குகிறது வடகிழக்கு பருவமழை; நீர்நிலைகளை துார்வாரும் பணி இழுபறி
நெருங்குகிறது வடகிழக்கு பருவமழை; நீர்நிலைகளை துார்வாரும் பணி இழுபறி
ADDED : ஆக 14, 2026 06:13 AM
ADDED : ஆக 14, 2026 06:13 AM
சென்னை: வடகிழக்கு பருவமழை நெருங்கி வரும் நிலையில், நீராதாரங்களை துார்வாரும் பணிகள் இன்னும் தொடங்கப்படவில்லை.
வடகிழக்கு பருவமழை காலங்களில், சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, கடலுார் ஆகிய கடலோர மாவட்டங்களில், வெள்ள பாதிப்பு ஏற்படும். இதைக் கருத்தில் வைத்து, இம்மாவட்ட நீர்வழித்தடங்களில் அடைப்பு நீக்கும் பணிகள், நீர்வளத்துறை வாயிலாக மேற்கொளப்படும்.
இப்பணிக்கு, ஆண்டுதோறும், 20 கோடி ரூபாய் வரை நிதி ஒதுக்கப்படும். நடப்பாண்டு, அடையாறு, கூவம் ஏரிகளையும், வேளச்சேரி, நாராயணபுரம் ஏரிகளையும் தனியார் பங்களிப்புடன் துார்வாரும் பணிகளை, நீர்வளத்துறை தொடங்கியுள்ளது.
மற்ற நீர்வழித்தடங்களில் துார்வாரும் பணிகளை, இதே முறையில் மேற்கொள்ள திட்டமிடப்பட்டு உள்ளது. ஆனால், பணிகள் இன்னும் முழுவீச்சில் தொடங்கவில்லை.
நடப்பாண்டு, 'எல் நினோ' தாக்கம் காரணமாக, வடகிழக்கு பருவமழை அதிகளவில் பெய்யும் என, எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அப்போது, கிடைக்கும் நீரை, அணைகள் மற்றும் ஆறுகளில் அதிகளவில் தேக்கி வைக்க வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது. இதற்காக, 36 ஆயிரம் ஏரிகளை தனியார் பங்களிப்புடன் துார்வாருவதற்கு நீர்வளத்துறை திட்டமிட்டுள்ளது; ஆனால், இன்னும் பணிகள் இன்னும் தொடங்கவில்லை.
அக்டோபர் மாதம் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்க உள்ளது. அதற்கு குறைவான அவகாசமே உள்ளது. ஆனால், துார்வாரும் பணிகளை தொடங்குவது இழுபறியாக உள்ளதால், திட்டமிட்டபடி ஏரிகளில் நீரை சேமிக்க முடியுமா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.
இதுகுறித்து, நீர்வளத்துறை அதிகாரிகள் சிலர் கூறியதாவது: நீர்வளத்துறையில், சென்னை, கோவை, மதுரை, திருச்சி ஆகிய நான்கு மண்டலங்கள் உள்ளன. இந்த மண்டலங்களில் உள்ள எந்தெந்த ஏரிகளை, எந்தெந்த தொண்டு நிறுவனங்கள், தனியார் நிறுவனங்கள் வாயிலாக துார்வார வேண்டும் என்பது, இதுவரை இறுதி செய்யப்படவில்லை. இதுதொடர்பான பட்டியலும் இன்னும் தயாரிக்கப்படவில்லை.
ஆனால், 36 ஆயிரம் ஏரிகளை துார் வாரவுள்ளதாக, சட்டசபையில் நீர்வளத்துறை அமைச்சர் ஆனந்த் அறிவித்து விட்டார். இந்த அறிவிப்பை செயல்படுத்துவதற்கான வழிகாட்டுதல்களை, நீர்வளத்துறை செயலர், முதன்மை தலைமை பொறியாளர், மண்டல தலைமை பொறியாளர்கள் இன்னும் வழங்கவில்லை.
குறைந்த அவகாசமே இருப்பதால், விரைந்து அனுமதியை வழங்க வேண்டும். கடைசி நேரத்தில் கூறினால், எந்த பணியையும் முழுமையாக செய்ய முடியாது. இதுதொடர்பாக, முதல்வர் விஜய் தனி ஆலோசனை கூட்டத்தை நடத்த வேண்டும். நீர்நிலைகளை துார்வாருவதற்கு தொண்டு நிறுவனங்களுக்கு, அவர் நேரடியாக அழைப்பு விடுக்க வேண்டும். இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.