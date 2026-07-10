உள்ளூருக்கும் கிடையாது விவசாயத்திற்கும் இல்லை! சென்னைக்கு தடையின்றி வரும் காவிரி நீர்
உள்ளூருக்கும் கிடையாது விவசாயத்திற்கும் இல்லை! சென்னைக்கு தடையின்றி வரும் காவிரி நீர்
ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:00 AM
ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:00 AM
- நமது நிருபர் குழு -
மேட்டூர் அணையில் போதிய நீர் இருப்பு இல்லாததால், டெல்டா பாசனத்திற்கு காவிரி நீர் திறக்கப்படாத நிலையில், உள்ளூர் மக்களுக்கும் குடிநீர் வினியோகம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. அதே வேளையில், சென்னைவாசிகளின் குடிநீர் தேவைக்கு மட்டும், மேட்டூர் அணையில் இருந்து தடையின்றி குடிநீர் வினியோகம் நடக்கிறது.
சேலம் மாவட்டம், மேட்டூர் அணையில் போதிய நீர் இருப்பு இல்லாததால், இந்தாண்டு ஜூன் 12ம் தேதி பாசனத்திற்கு தண்ணீர் திறக்கப்படவில்லை. இதனால் டெல்டா மாவட்டங்களில், ஆற்று பாசனத்தை நம்பி உள்ள விவசாயிகள், பயிரிட முடியாத நிலை ஏற்பட்டது.
அதேவேளையில், மேட்டூர் அணையில் ஏற்பட்டுள்ள வறட்சியால், காவிரி கூட்டு குடிநீர் திட்டங்களில் போதிய அளவு குடிநீர் கிடைக்காமல், மேட்டூர் நகராட்சி உட்பட பல்வேறு பகுதிகளில், குடிநீர் வினியோகம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேட்டூர் நகராட்சி மக்கள், சீரான குடிநீர் வினியோகம் கோரி, நேற்று மறியலிலும் ஈடுபட்டனர். ஆனாலும், சென்னைவாசிகளின் குடிநீர் தேவையை பூர்த்தி செய்ய, மேட்டூர் அணையில் இருந்து தண்ணீர் வினியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. மேட்டூர் அணை நீர்மட்டம், 78 அடி என்ற அளவில் உள்ளது.
அணையில் இருந்து சென்னை குடிநீர் தேவைக்காக, 3,000 கனஅடி தண்ணீர் திறக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த நீர் கல்லணை வந்த நிலையில், அங்கிருந்து கொள்ளிடம் ஆற்றில், 2,000 கனஅடி நீர் திறக்கப்பட்டு, நேற்று முன்தினம் கீழணைக்கு வந்தது.
கீழணையில் இருந்து, 1,545 கனஅடி தண்ணீர் வடவாற்றில் திறக்கப்பட்டு, வீராணம் ஏரிக்கு அனுப்பி வைக்கப்படுகிறது. இந்த நீர், வீராணம் ஏரியை அடையும் போது, 1,000 கனஅடியாக குறைந்து வருகிறது.
நேற்றைய நிலவரப்படி வீராணம் ஏரியில், 41.90 அடிக்கு தண்ணீர் இருப்பு உள்ளது. சென்னை குடிநீருக்கு, 73 கனஅடி தண்ணீர் அனுப்பப்படுகிறது.
வடவாறு மூலம் வீராணம் ஏரிக்கு வரும் நீர், பாசனத்திற்கு முற்றிலும் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. இதை பொதுப்பணித்துறை அலுவலர்கள் கண்காணித்து வருகின்றனர்.