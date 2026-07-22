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பொதுமக்களின் ஒரு லட்சம் புகார் மனுக்கள் தேக்கம்; எண்ணிக்கையை குறைத்து நாடகமாடும் போலீசார்

பொதுமக்களின் ஒரு லட்சம் புகார் மனுக்கள் தேக்கம்; எண்ணிக்கையை குறைத்து நாடகமாடும் போலீசார்

ADDED : ஜூலை 22, 2026 05:38 AM

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ADDED : ஜூலை 22, 2026 05:38 AM

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சென்னை: முதல்வர் தனிப்பிரிவில், காவல்துறை தொடர்பாக, பொதுமக்கள் தரும் புகார் மனுக்களின் மீது, உடனுக்குடன் நடவடிக்கை எடுக்க முடியாததால், தங்களுக்கு வந்த புகார் மனுக்களின் எண்ணிக்கையை, உயர் அதிகாரிகளிடம் போலீசார் குறைத்து காட்டுவதாக புகார் எழுந்துள்ளது.

தமிழகத்தின் பல பகுதிகளை சேர்ந்தவர்கள், சென்னை தலைமை செயலகத்தில், முதல்வரின் தனிப்பிரிவில் புகார் மனுக்கள் அளித்து வருகின்றனர். இவற்றில், காவல்துறை சார்ந்த மனுக்கள், சம்பந்தப்பட்ட போலீஸ் அதிகாரிகளுக்கு, 'இ - மெயில்' வாயிலாக அனுப்பி வைக்கப்படுகின்றன.

இம்மனுக்கள் மீது எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து, போலீஸ் அதிகாரிகள், டி.ஜி.பி., அலுவலகத்திற்கு அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும். அந்த அறிக்கை, முதல்வர் அலுவலகத்திற்கு அனுப்பி வைக்கப்படும்.

முதல்வரின் தனிப்பிரிவில் தரப்படும் புகார் மனுக்கள் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை என்பதால், இம்மனுக்களின் விசாரணைக்காகவே, போலீஸ் நிலையங்களில் தலைமை காவலர்கள் மற்றும் சிறப்பு எஸ்.ஐ.,க்கள் நியமிக்கப்பட்டு உள்ளனர்.

ஆனாலும், முதல்வரின் தனிப்பிரிவில் இருந்து வரும் புகார் மனுக்கள் மீது, உடனுக்குடன் தீர்வு காண முடியாததால், மனுக்கள் எண்ணிக்கையை, போலீசார், தங்கள் உயர் அதிகாரிகளிடம் குறைத்து காண்பிப்பதாக, புகார் எழுந்துள்ளது.

இதுகுறித்து போலீசார் கூறியதாவது: முதல்வரின் தனிப்பிரிவில் தரப்பட்ட புகார் மனுக்களில், நிலுவையில் உள்ள மனுக்கள் குறித்த விபரங்களை, அவ்வப்போது அரசுக்கு காவல் துறை சார்பில், அறிக்கையாக தாக்கல் செய்ய வேண்டும்.

மனுக்கள் அதிகம் நிலுவையில் இருந்தால், சம்பந்தப்பட்ட போலீஸ் அதிகாரி விளக்கம் அளிக்க வேண்டும். அதில், திருப்தி இல்லையென்றால், போலீஸ் அதிகாரிகள், துறை ரீதியான நடவடிக்கைக்கு உத்தரவிடுவர்.

இதனால், ஊதியம் மற்றும் பதவி உயர்வில் சிக்கல் ஏற்படும். இதை தவிர்க்க, முதல்வர் தனிப்பிரிவில் இருந்து அனுப்பப்படும், அனைத்து மனுக்களையும், உடனடியாக பதிவிறக்கம் செய்வதில்லை.

பதிவிறக்கம் செய்யப்பட்ட மனுக்கள் மீது, நடவடிக்கை எடுத்த பின், அடுத்த மனுக்களை பதிவிறக்கம் செய்கின்றனர். பதிவிறக்கம் செய்த மனுக்கள் எண்ணிக்கை மற்றும் அவற்றின் மீது எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை விபரங்களை அளித்து, வேகமாக விசாரணை நடப்பது போல் காண்பிக்கின்றனர். ஆனால், பதிவிறக்கம் செய்யப்படாத மனுக்கள் எண்ணிக்கையும் அதிகமாக இருக்கிறது.

இதன் காரணமாக, மாநிலம் முழுதும் ஒரு லட்சத்திற்கும் அதிகமான மனுக்கள் கிடப்பில் உள்ளன. இதை தவிர்க்க, அனைத்து மனுக்களையும், போலீசார் உடனுக்குடன் பதிவிறக்கம் செய்து, நடவடிக்கை எடுக்க, அதிகாரிகள் உத்தரவிட வேண்டும். இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.

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