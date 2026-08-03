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போதை பழக்கத்தை கைவிடும்படி இளைஞர்களுக்கு பிரதமர் மோடி அட்வைஸ்!

போதை பழக்கத்தை கைவிடும்படி இளைஞர்களுக்கு பிரதமர் மோடி அட்வைஸ்!

ADDED : ஆக 03, 2026 04:52 AM

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ADDED : ஆக 03, 2026 04:52 AM

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புதுடில்லி: ''போதைப்பொருள் பயன்பாடு சிறிது நேரத்திற்கு மகிழ்ச்சியை தரலாம். ஆனால், அது ஒருவரின் முழு வாழ்க்கையையும், எதிர்காலத்தையும் பாழாக்கி விடும்,'' என, பிரதமர் நரேந்திர மோடி எச்சரித்துள்ளார்.

'நஷா முக்த் யுவா - விக்சித் பாரத் சங்கல்ப் அபியான்' என்ற நாடு தழுவிய போதைப் பொருள் தடுப்பு இயக்கத்தை, டில்லியில் இருந்தபடி, 'வீடியோ கான்பரன்ஸ்' வாயிலாக, பிரதமர் மோடி நேற்று தொடங்கி வைத்தார்.

நிகழ்ச்சியில், பிரதமர் மோடி பேசியதாவது: வரும், 2047க்குள், 'வளர்ந்த இந்தியா' என்ற இலக்கை அடைவதற்கு நாட்டின் இளைஞர்கள் உடல் ரீதியாகவும், மன ரீதியாகவும் ஆரோக்கியமாக இருப்பது அவசியம். இதற்காக அனைத்து வகையான போதைப் பொருட்களில் இருந்தும் அவர்கள் விலகி இருக்க வேண்டும்.

வாய்ப்பு நாட்டின் இளைஞர் களை குறிவைக்கும் வகை யில், எதிரி நாடுகள் போதைப்பொருள் வினியோகத்தை ஒரு பயங்கரவாத திட்டமாக பயன்படுத்துகின்றன. போதைப்பொருள் பயன்பாடு சிறிது நேரத்திற்கு ஒருவித மகிழ்ச்சியை தரலாம். ஆனால் அது, ஒருவரின் முழு உழைப்பையும், தனிப்பட்ட வாழ்க்கையையும் நிரந்தரமாக அதலபாதாளத்தில் தள்ளி விடும்.

போதைப்பொருள் பயன்பாட்டுக்கு எதிரான இந்த பேரியக்கத்தில், நாட்டின் ஒவ்வொரு குடிமகனும், குறிப்பாக இளைஞர்கள் இணைய வேண்டும். போதைப் பொருள் அடிமைத்தனம் குறித்த சமூகத்தின் பார்வை முற்றிலும் மாற வேண்டும்.

போதை பழக்கத்திலிருந்து மீண்டு வருபவர்கள், 'போராளிகள்'. அவர்களை சமூகம் மதிக்க வேண்டும்; அரவணைக்க வேண்டும்; அவர்களுக்கு இரண்டாவது வாய்ப்பை வழங்க வேண்டும்.

சமூகத்தின் ஆதரவு, யோகா, தியானம் ஆகியவற்றின் மூலம் போதை பழக்கத்திலிருந்து விடுபட முடியும் என, நம் கலாசாரம் நமக்கு கற்பிக்கிறது.

இந்த இயக்கம் தனிமனிதன், குடும்பம், சமூகம் மற்றும் மிக முக்கியமாக நாட்டிற்கான ஒரு உறுதியான தீர்மானம். வரவிருக்கும், 100 ஞாயிற்றுக்கிழமைகளும் போதைப் பொருள் இல்லாத இந்தியாவை நோக்கிய, 100 வலுவான நடவடிக்கைகளாக அமையும்.

வெளிப்படை


போதைப்பொருள் பயன்பாடு உடலை கெடுப் பதுடன், ஒரு தாயின் புன்னகையையும், தந்தையின் கனவுகளையும், சகோதரியின் நம்பிக்கையையும், தம்பியின் மரியாதையையும் பறித்து விடுகிறது.

சமூக அந்தஸ்தை கருதி பெற்றோர் தங்கள் குழந்தைகளின் போதை பழக்கத்தை மறைக்காமல், வெளிப்படையாக பேசி அதற்குரிய மருத்துவ உதவியை நாட வேண்டும்.

போதைப்பொருள் கடத்தல்காரர்கள் மீது, பாரபட்சமின்றி கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. குற்றவாளிகள் கைது செய்யப்படுவதோடு கோடிக்கணக்கான மதிப்புள்ள போதைப்பொருட்களும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன.

இவ்வாறு அவர் பேசினார்.

போதை பொருள் தடுப்பு இயக்கம்


பிரதமர் மோடியின் கனவான போதைப்பொருள் இல்லா இந்தியாவை உருவாக்கும் வகையில், 2020ல், 'நஷா முக்த் பாரத் அபியான்' என்ற இயக்கம் தொடங்கப்பட்டது. அதன் தொடர்ச்சியாக, இளைஞர்களை மையமாக வைத்து, தற்போது, 'நஷா முக்த் யுவா - விக்சித் பாரத் சங்கல்ப் அபியான்' என்ற போதைப்பொருள் தடுப்பு இயக்கம் தொடங்கப்பட்டு உள்ளது.
இத்திட்டத்தின் கீழ் அடுத்த, 100 வாரங்களுக்கு ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும், நாடு முழுதும் பல்வேறு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்படும். விளையாட்டு போட்டிகள், மாரத்தான் ஓட்டங்கள், தியான அமர்வுகள், கலாசார நிகழ்ச்சிகள், கலை போட்டிகள் நடத்தப்படும். இளைஞர்களை போதை பழக்கத்தில் இருந்து, 100 சதவீதம் விடுவிப்பதே இந்த இயக்கத்தின் முக்கிய நோக்கம்.



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