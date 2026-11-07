தமிழக மக்களை பாராட்டியுள்ள பிரதமர் மோடி: அந்துமணி பதில்கள்
தமிழக மக்களை பாராட்டியுள்ள பிரதமர் மோடி: அந்துமணி பதில்கள்
ADDED : நவ 07, 2026 06:19 AM
ADDED : நவ 07, 2026 06:19 AM
புல்லட் ரயில்கள், மிக அதிக வேகத்தில் ஓட இருப்பதால், நாட்டின் தண்டவாளங்களை, அதற்கேற்ற வகையில் தயார்படுத்த வேண்டும். இச்சேவை செயல்பாட்டுக்கு வந்தால், பயணியரும், வர்த்தகர்களும் பயனடைவர்.
நம் பிரதமர் மோடியே, தமிழக மக்களை இப்படி பாராட்டி இருக்கிறார் என்பது, மிகப் பெரிய அங்கீகாரம். தமிழக மக்கள் ஒவ்வொரு வரும், தங்கள் பொறுப்பை உணர்ந்து, இன்னும் அதிகமாக உழைத்து, தமிழகத்தை, இந்தியாவின் நெ: 1 மாநிலமாக மாற்ற வேண்டும்.
'பிங்க் லைன்' மெட்ரோ என்பது, முழுக்க முழுக்க பெண்களால் இயக்கப்படும் மெட்ரோ சேவை என்று நினைத்து விடாதீர்கள். ஒவ்வொரு வழித்தடத்தையும் வித்தியாசப்படுத்திக் காட்டவே, இப்படி நிறங்களின் பெயர் வைக்கப்படுகிறது, 'ப்ளு லைன், கிரீன் லைன்' என்பது போல! மஹா.,வின் புனேயில் மட்டும், குறிப்பிட்ட சில கி.மீ., துாரத்திற்கு, பெண்கள் மட்டுமே இயக்கும், 'பிங்க் லைன்' மெட்ரோ ரயில்கள் ஓடுகின்றன.
'ஒரே நாளில், இப்படி நம்மையெல்லாம் காட்டிக் கொடுத்து விட்டாரே...' என, நினைத்து இதயம் வலிக்கிறதோ?
இப்போது, பணி நீக்கம், பணியிடை நீக்கம், கைது என்ற கெடுபிடிகள், 'வாங்கி'ப் பழக்கப்பட்டவர்களின் வயிற்றில் புளியைக் கரைப்பது உண்மையே! மனசாட்சியுடன், லஞ்சம் வாங்காமல் பணி செய்ய வேண்டியது, அரசு ஊழியர்களின் கடமை. பணத்திற்காக மனசாட்சியை கழற்றி வைப்பது தான் பிரச்னை!
இதை, அவரது அண்ணன் ஸ்டாலின் ஆட்சி காலத்திலேயே கேட்டிருக்கலாமே? அப்போது என்ன, பெண்களுக்கெல்லாம், 'சென்ட்' வழங்கும் நிலையா இருந்தது?
'சசிகலாவா... யார் அது?' என்று கேட்கின்றனர் மக்கள். இது போன்ற, 'லெட்டர் பேடு' கட்சியையெல்லாம், நீங்களும் மறந்து விடுங்கள் மைக்கேல் ராஜ்!