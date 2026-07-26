சாட்சிகள், போதிய ஆதாரங்கள் இன்றி திணறி வரும் போலீசார்
சாட்சிகள், போதிய ஆதாரங்கள் இன்றி திணறி வரும் போலீசார்
ADDED : ஜூலை 26, 2026 04:09 AM
ADDED : ஜூலை 26, 2026 04:09 AM
- நமது நிருபர் -
ஆளுங்கட்சியான தமிழக வெற்றிக் கழக எம். எல்.ஏ.,க்களை விலைக்கு வாங்க முயன்ற வழக்கில், குற்றங்களை நிரூபிக்க போதிய ஆதாரங்கள், சாட்சிகளின்றி போலீசார் திணறி வருகின்றனர்.
த.வெ.க., - எம்.எல்.ஏ.,க்களான ஊத்தங்கரை தொகுதி இளையராஜா, 47, உசிலம்பட்டி தொகுதி விஜய், 40, ஆகியோரை, தலா, 35 கோடி ரூபாய் கொடுத்து விலைக்கு வாங்க முயன்றதாக, கடந்த மாதம் புகார் எழுந்தது.
14 பேர் கைது அதன் அடிப்படையில், சென்னை திருவல்லிக்கேணி போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து, சென்னை அரும்பாக்கத்தைச் சேர்ந்த திருநாவுக்கரசு, 45, உட்பட 14 பேரை கைது செய்தனர் .
இவர்களின் பின்னணியில், தி.மு.க., முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி, அவரது சகோதரர் அசோக்குமார் ஆகியோர் இருப்பதாக த.வெ.க.,வினர் குற்றஞ்சாட்டி வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், இந்த வழக்கு குறித்து விசாரித்து வரும் போலீசார் கூறிய தாவது:
'யூ டியூபரான' திருநாவுக்கரசு, தேர்தல் கருத்துக்கணிப்பு நிறுவனம் நடத்தி வருவதால், தொழில் நிமித்தமாக பத்திரிகையாளர்கள், அரசியல் கட்சியினருடன் நெருங்கிய தொடர்பில் இருந்துள்ளார்.
இவரிடம், ஒரு எம்.எல்.ஏ.,வை விலைக்கு வாங்கினால், 5 கோடி ரூபாய் கமிஷன் தருவதாக பேரம் பேசப்பட்டுள்ளது. அந்த வகையில், 15 எம்.எல்.ஏ.,க்களை விலைக்கு வாங்கினால், தனக்கு 75 கோடி ரூபாய் கிடைக்கும் என்று மனக்கோட்டை கட்டியுள்ளார்.
ஆனால், இவரிடம் போலீசார் முழுமையான விசாரணை நடத்திய போதும், தன் பின்னணியில் இருக்கும் நபர்கள் குறித்து தெரிவிக்க மறுத்து விட்டார்.
இந்த வழக்கில் கைதான மற்றவர்களான திருச்சியைச் சேர்ந்த நரேஷ், 40, கரூரைச் சேர்ந்த கார்த்திக், 43, ரமேஷ், 45, உள்ளிட்ட 13 பேரும், திருநாவுக்கரசுக்கு 'யூ டியூப்' சேனல் ரீதியிலான நண்பர்கள்.
அத்துடன், பணம் கொடுக்கல் - வாங்கல் என, சென்னை சூளைமேடு பகுதியில், 'தீபம் பைனான்ஸ்' என்ற நிறுவனத்தை நடத்தி வரும் கருணாநிதி, 43, சரவணன், 40, ஆகியோருடனும் திருநாவுக்கரசு நட்பாக பழகி உள்ளார்.
இவர்களிடம் பணம் கொடுத்து வைத்திருந்ததாக திருநாவுக்கரசு கூறவே, தீபம் பைனான்ஸ் நிறுவனத்திலிருந்து 2.82 கோடி ரூபாயை போலீசார் பறிமுதல் செய்து, கணக்கு காட்டியுள்ளனர்.
இந்த பணம், நட்பின் அடிப்படையில் பரிமாறப்பட்டது. ஆனால், திருநாவுக்கரசு சொன்னதை, போலீசார் நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்து உள்ளனர்.
இப்பணம், எம்.எல்.ஏ.,க்களை விலைக்கு வாங்க தரப்பட்ட பணம் என்பதற்கான ஆதாரங்களை, போலீசாரால் சமர்ப்பிக்க முடியவில்லை.
செந்தில் பாலாஜி, அசோக்குமார் ஆகியோருடன் திருநாவுக்கரசு நேரடி தொடர்பில் இருந்தார் என்பதற்கான எந்த ஆதாரமும் போலீசாரிடம் சிக்கவில்லை.
சமாளிக்க முயற்சி அந்த இருவரை நோக்கியே வழக்கு விசாரணை சென்ற போதிலும், இருவர் தொடர்பான குற்றத்தை நிரூபிக்கும் அளவுக்கு, போலீசாரிடம் ஆதாரங்கள் மற்றும் சாட்சிகள் இல்லை.
எனவே, கைது எண்ணிக்கையை அதிகரித்து, த.வெ.க., - எம்.எல்.ஏ.,க்களை விலைக்கு வாங்க இருந்ததை தடுத்து விட்டோம் என்ற பிம்பத்தை கட்டமைக்க, போலீஸ் அதிகாரிகள் சிலர் முயற்சிக்கின்றனர்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.
செந்தில் பாலாஜியிடம் போலீசார் விசாரணை
த.வெ.க., - எம்.எல்.ஏ.,க்களை விலைக்கு வாங்க முற்பட்ட விவகாரத்தில், தி.மு.க., முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி, அவரது தம்பி அசோக்குமார் ஆகியோரை கைது செய்ய, சென்னை திருவல்லிக்கேணி போலீசார் நடவடிக்கை எடுத்த நிலையில், இருவரும் தலைமறைவாகினர்; பின், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் நிபந்தனை ஜாமின் பெற்றனர்.
அப்போது, '15 நாட்களுக்குள், சென்னை முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றத்தில் சரணடைய வேண்டும். இருவரும், 25,000 ரூபாய்க்கான சொந்த ஜாமினும், அதே தொகைக்கான இரு நபர் உத்தரவாதமும் வழங்க வேண்டும்; தினமும் காலை மற்றும் மாலை, திருவல்லிக்கேணி போலீஸ் நிலையத்தில் ஆஜராகி கையெழுத்திட வேண்டும்' என, உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
அதன்படி, செந்தில் பாலாஜியும், அவரது தம்பி அசோக்குமாரும், திருவல்லிக்கேணி போலீசில் நேற்று காலை ஆஜராகி கையெழுத்திட்டனர். தொடர்ந்து வழக்கின் விசாரணை அதிகாரியான துணை கமிஷனர் ஜெயச்சந்திரன் முன்னிலையில், இருவரும் விசாரணைக்கு ஆஜராகினர். இருவரிடமும் தனித்தனியாகவும், ஒன்றாகவும், இரண்டு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக போலீசார் விசாரணை நடத்தினர்.
வழக்கில் ஏற்கனவே கைதாகியுள்ள 14 பேர் கொடுத்த வாக்குமூலம் அடிப்படையில் கேள்விகள் கேட்கப்பட்டுள்ளன.
ஒவ்வொருவரின் புகைப்படத்தை காண்பித்து, அவர்களுக்கும், உங்களுக்கும் என்ன தொடர்பு; விசாரணைக்கு ஆஜராகாமல் தலைமறைவானது ஏன் என்பது உட்பட, 50க்கும் மேற்பட்ட கேள்விகளை போலீசார் கேட்டுள்ளதாக தெரிகிறது.
கேள்விகள் அனைத்திற்கும் பொறுமையாக பதிலளித்த செந்தில் பாலாஜி, பெரும்பாலான கேள்விகளுக்கு, தங்களுக்கு எந்த தொடர்பும் இல்லை என மறுப்பு தெரிவித்ததாக போலீஸ் வட்டாரங்கள் கூறின.
விசாரணைக்கு பின், இருவரும் புறப்பட்டு சென்றனர்; பின், மாலையில் வந்து கையெழுத்திட்டு சென்றனர்.