தாய் நலம் பெற வேண்டுதல்; கோவில் கோவிலாக ஓடுகிறார் மகன்
தாய் நலம் பெற வேண்டுதல்; கோவில் கோவிலாக ஓடுகிறார் மகன்
ADDED : அக் 23, 2026 05:28 AM
ADDED : அக் 23, 2026 05:28 AM
'ஸ்ட்ரெச்சர்' இழுத்த மூதாட்டி; கண்கலங்க வைத்த வீடியோ
குஜராத் மாநிலம் ராஜ்கோட் அரசு மருத்துவமனையில் முதியவர் ஒருவரை, ஸ்ட்ரெச்சரில் உட்கார வைத்து மூதாட்டி ஒருவர் இழுத்துச் செல்லும் வீடியோ, காண்பவர்களை கலங்க வைத்துள்ளது.
வீடியோ பரவிய நிலையில், அரசு மருத்துவமனைகளில் நோயாளிகளுக்கு உதவும் வசதிகள் தொடர்பான கேள்விகளை, வலைதள வாசிகள் எழுப்பினர். நடந்த சம்பவத்துக்கு, மருத்துவமனை நிர்வாகம் வேதனை தெரிவித்தது.
நோயாளிகளை ஸ்ட்ரெச்சரில் வைத்து அழைத்துச் செல்வதற்கான பணியில் ஈடுபட்டுள்ள ஏஜென்சிக்கு விளக்கம் கோரும் நோட்டீஸ் தரப்பட்டுள்ளது. இத்தகைய சம்பவம் இனி நடக்காமல் தடுக்கும் வகையில் வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் உருவாக்கப்படும் என்றும் அரசு அறிவித்துள்ளது.
'இன்ஸ்டா' வருவாயை நம்பி இருக்கும் வேலையை விடலாமா?
மஹாராஷ்டிராவின் மும்பையைச் சேர்ந்தவர் ஷூப் சாரங். கார்ப்பரேட் நிறுவனத்தில் வேலை பார்த்தவர்; சமூக வலைதளத்தில், கன்டென்ட் கிரியேட்டராகவும் இருந்தார். இன்ஸ்டாகிராமில், 'பிராண்டு புரமோஷன்' செய்வதற்கு முதன்முறையாக ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு அவருக்கு ஆர்டர் வந்தது. அந்த நிமிடமே கார்ப்பரேட் வேலையை ராஜினாமா செய்ய முடிவெடுத்தார் சாரங். ஒரு புரமோஷன் வீடியோவுக்கு அதிகபட்சம், 1.5 லட்சம் ரூபாய் கேட்கிறார் இவர். சமூக வலைதள வருமானம், கார்ப்பரேட் வருமானத்தை காட்டிலும் அதிகம் வரும் என்ற நம்பிக்கை ஏற்பட்ட உடன் தான் இந்த முடிவை எடுத்ததாக கூறுகிறார்.
'ரெகுலரான வருமானம் இல்லாமல் இ.எம்.ஐ., செலுத்துவது எப்படி என்ற கவலை எனக்கும் இருக்கிறது. என் அனுபவத்தை யாரும் வழிகாட்டுதலாக எடுத்துக் கொள்ள தேவையில்லை' என்றும் சொல்கிறார், சாரங்.
தாய் நலம் பெற வேண்டுதல்; கோவில் கோவிலாக ஓடுகிறார் மகன்
பீஹாரின் அராரியாவைச் சேர்ந்தவர், மோனு மெட்டூர்பாலா, 19. தன் தாய்க்கு உடல்நலம் பாதித்த நிலையில், சிவபெருமானிடம் வேண்டினார் மோனு. 'தாயின் உடல்நலம் சீரானால், 12 ஜோதிர்லிங்க கோவில்களுக்கும் செல்வேன்; அதுவும் வாகனங்களில் செல்லாமல் ஓட்டமாக செல்வேன்' என்றும் வேண்டினார்.
தாய் குணமானதை தொடர்ந்து, கோவில்களுக்கு செல்ல தொடங்கினார். தினமும், 50 கி.மீ., ஓடுவது அவரது திட்டம். இதுவரை 8 ஆயிரம் கி.மீ., ஓடி, 5 ஜோதிர்லிங்கங்களை தரிசித்திருக்கிறார் மோனு. தன் ஓட்டம், கோவில்களில் தரிசிப்பது அனைத்தையும் இன்ஸ்டாகிராமில் அப்டேட் செய்கிறார், மோனு. தாய்க்காக வேண்டிக் கொண்ட மகன், கோவில் கோவிலாக செல்வது, வலைதளவாசிகள் மத்தியில் பாராட்டை பெற்றுள்ளது.
கழுத்தறுத்த டிரைவர்; காப்பாற்றியது போலீஸ்
வட மாநில நிறுவன உரிமையாளரும், மேலாளரும், கர்நாடகாவின் பெங்களூரு சென்றனர். ரேபிடோ காரில் பயணித்தனர். பயணம் முடிந்தது. காரில் போனை தவற விட்டதை உணர்ந்த மேலாளர், டிரைவருக்கு போன் செய்தார். 'போன் இங்கு இல்லை' எனக் கூறியவர், வற்புறுத்திய பிறகு, போன் இருப்பதை ஒப்புக் கொண்டார்.
பல மணி நேரம் பேசியும் போனை வாங்க முடியவில்லை. கடைசியில், '3,000 ரூபாய் கொடுத்தால் தருகிறேன்' என்றார். பொறுமை இழந்த இருவரும், பெங்களூரு சிக்கஜாலா போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு சென்றனர். நடந்ததை புரிந்து கொண்ட போலீஸ் அதிகாரி, டிரைவருக்கு போன் செய்தார்.
'கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்' என்று எச்சரித்ததும், பயந்து போன டாக்சி டிரைவர், போனை அனுப்பி வைத்தார். 'சிக்கஜாலா போலீசாருக்கு நன்றி' என, சம்பந்தப்பட்டவர், 'ரெட்டிட்' தளத்தில் பதிவிட்டது கவனம் பெற்றுள்ளது.
இதை இட்லி என்றால் சட்னி கூட நம்பாது!
நம்ம ஊர் இட்லியை வெவ்வேறு வண்ணங்களில், வடிவங்களில் உருவாக்கி பார்த்த நல்லவர்கள், இப்போது புதிய ஒன்றை முயற்சித்துப் பார்க்கின்றனர். உணவு டெலிவரி ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனமான, 'ஸ்விஷ்' பட்டர் சிக்கன் இட்லி என்றொரு வகையை அறிமுகம் செய்திருக்கிறது.
இதற்கு வலைதளத்தில் ஆதரவும், எதிர்ப்பும் நிறைய இருக்கிறது. படத்தை ஷேர் செய்த ஒருவர், '20 ஆண்டு ஜெயில் தண்டனை கிடைக்கும்' என்று கேலி செய்துள்ளார். வலைதளவாசிகள் பலர், தங்களுக்கு பிரியமான இட்லியை இப்படியெல்லாம் செய்வதற்கு அதிருப்தி தெரிவித்துள்ளனர்.
'என்ன பெயரோ வைத்து தொலையட்டும்; ஆனால் இட்லி என்று மட்டும் சொல்ல வேண்டாம்' என்கிறார் ஒருவர். 'இதெல்லாம் ஏற்கனவே நடந்து விட்டது. முட்டை தோசை என்ற பெயரில் தோசையை மாற்றவில்லையா' என்கிறார், இன்னொருவர்.