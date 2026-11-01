தனியார் பஸ் உரிமையாளர்கள் தொழிலை அரசு பாதுகாக்க எதிர்பார்ப்பு!
தனியார் பஸ் உரிமையாளர்கள் தொழிலை அரசு பாதுகாக்க எதிர்பார்ப்பு!
UPDATED : நவ 01, 2026 04:43 AM
ADDED : நவ 01, 2026 04:29 AM
UPDATED : நவ 01, 2026 04:43 AM ADDED : நவ 01, 2026 04:29 AM
கோவை: தமிழக அரசின், 'வெற்றிப் பயணம்' திட்டத்தால், தனியார் பஸ்கள் வருவாய் இழந்து பெரும் நஷ்டத்தை எதிர்கொண்டுள்ளன. இதேநிலை தொடர்ந்தால், தொழில் செய்ய முடியாத நிலைக்கு தள்ளப்படுவோம் என புலம்பும் தனியார் பஸ் உரிமையாளர்கள், அரசின் திட்டத்தில் சிறு சிறு மாற்றங்களை செய்தால், பிரச்னைக்கு தீர்வு காண முடியும் என யோசனையும் தெரிவித்துள்ளனர்; இதன் வாயிலாக, தொழிலை பாதுகாக்க வேண்டும் என எதிர்பார்க்கின்றனர்.
தமிழகத்தில் அரசு புறநகர் பஸ்களில் பெண்கள் இலவசமாக பயணிக்க, 'வெற்றிப் பயணம்' திட்டத்தை இம்மாதம் 2ம் தேதி அரசு தொடங்கியது. இதன்படி, 80 கி.மீ., வரையிலான பஸ்களில் பெண்கள் இலவசமாக பயணிக்கலாம்.
சில ஊர்களுக்கு இச்சேவை சென்றடையவில்லை என்ற புகார் வந்தது. இதையடுத்து, சில பகுதிகளில் எக்ஸ்பிரஸ்களும் சாதாரண பஸ்களாக மாற்றப்பட்டன.
அதாவது, கோவை - பழனி 109 கி.மீ., பொள்ளாச்சி - கரூர் 140, பழனி - மதுரை 140, ஈரோடு - பழனி 110, கரூர் - சேலம் 120, திருப்பூர் - கரூர் 90 கி.மீ., இலவசமாக இயக்கப்படுகிறது. அந்தந்த கோட்டத்துக்கு ஏற்ப, 120 - 150 கி.மீ., வரை நீட்டிக்கப்பட்டு இலவச பயணம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த திட்டம், தனியார் பஸ் நிறுவனங்களை நிலைகுலையச் செய்துள்ளது.
ஏனெனில், தி.மு.க., அரசு சாதாரண டவுன் பஸ்களில் மட்டுமே இலவச பயண திட்டத்தை செயல்படுத்தியது; தாழ்தள சொகுசு பஸ்களில் இரண்டு மடங்கு கட்டணம் வசூலித்தது. அதனால், தனியார் பஸ்கள் பாதிக்கப்படவில்லை.
இப்போது, அனைத்து விதமான டவுன் பஸ்கள் மற்றும் புறநகர் பஸ்களில் இலவசமாக பயணிப்பதால், தனியார் பஸ்களை பயன்படுத்துவோர் எண்ணிக்கை குறைந்துள்ளது. 'பீக் ஹவர்ஸ்' தவிர மற்ற நேரங்களில் இயக்கச் செலவுக்கு கூட வருவாய் இல்லாததால், சில நேரங்களில் பஸ்களின் இயக்கத்தை நிறுத்த வேண்டிய நிர்ப்பந்தத்துக்கு தனியார் பஸ் உரிமையாளர்கள் ஆளாகியுள்ளனர்.
கட்டணத்தை உயர்த்தணும்
தனியார் பஸ் உரிமையாளர்கள் சிலர் கூறியதாவது:
கடந்த 2018ல் டீசல் விலை 63 ரூபாயாக இருந்த போது, கி.மீ.,க்கு 58 காசு என பஸ் கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டது. இப்போது லிட்டர் டீசல் 101 ரூபாய். அத்துடன் பஸ்களின் உதிரிபாகங்கள் உள்ளிட்ட பொருட்களின் விலையும் உயர்ந்துள்ளது. ஆனாலும், பஸ் கட்டணத்தை உயர்த்த முடியவில்லை.
அ.தி.மு.க., ஆட்சியில் ஆண்டுக்கு ஒரு முறை பஸ் கட்டணத்தை சீரமைக்க கோரினோம். இதற்கென கமிட்டி அமைக்க ஆலோசிக்கப்பட்டது. டீசல் விலைக்கேற்ப கி.மீ.,க்கு 2 காசு அல்லது 3 காசு உயர்த்தலாம்; மக்களுக்கும் சுமையாக இருக்காது என்றோம். அப்போது செயல்படுத்தவில்லை; தி.மு.க., ஆட்சியிலும் அதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. கமிட்டி அமைக்கக்கோரி கோர்ட்டில் வழக்கு தொடர்ந்தோம். சில நாட்களுக்கு முன்னர் விசாரணைக்கு வந்தது; தமிழக அரசு ஒரு மாதம் அவகாசம் கேட்டுள்ளது.
40% வருவாய் இழப்பு
வெற்றிப் பயணம் திட்டத்துக்கு பின், தனியார் பஸ்களில் பயணியர் எண்ணிக்கை குறைந்ததால், 40 சதவீதம் வருவாய் இழப்பை சந்திக்கிறோம். திருப்பூர் - கோவை இடையே ஒரு நாளைக்கு எட்டு முறை இயக்கினால், 460 கி.மீ., பஸ் ஓடும். டீசல் செலவு தனி; தேய்மானம், இன்சூரன்ஸ், வரி, எப்.சி., உள்ளிட்ட செலவுக்கு, 3,500 ரூபாய் ஈட்டினால் மட்டுமே சமாளிக்க முடியும். கண்டக்டர், டிரைவர் சம்பளம், பேட்டா, டீசல் செலவு போக, 2,000 - 2,500 ரூபாய் வரையே மீதமாகிறது. ஒரு நாளைக்கு 1,000 - 1,500 ரூபாய் கையில் இருந்து செலவழிக்கிறோம். இது, அனைத்து ரூட் பஸ்களுக்கும் பொருந்தும். அனைத்து தனியார் பஸ் உரிமையாளர்களும் நஷ்டத்தை சந்திக்கின்றனர். இழப்பை சமாளிக்க, எந்தெந்த, 'டிரிப்'பில் வசூலாகவில்லையோ, அதை நிறுத்தி வைக்க வேண்டிய நிர்ப்பந்தத்துக்கு தள்ளப்பட்டு உள்ளோம். அத்துடன் டிரைவர், கண்டக்டரின் பேட்டா வருமானமும் குறைந்து, அவர்களின் குடும்ப பொருளாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
அவசியமில்லை
'வெற்றிப் பயணம்' திட்டத்தில், 'அனைத்து பெண்களுக்கும் இலவசம்' என்பதை தவிர்த்து, 60 வயதுக்கு மேற்பட்டோரை மட்டும் அனுமதிக்கலாம். அரசு அலுவலக ஊழியர்கள், ஆசிரியர்கள், பேராசிரியர்கள், ஐ.டி., நிறுவனங்கள் உட்பட பல்வேறு நிறுவனங்களில், 1 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல் சம்பளம் வாங்கும் பெண்களும் இத்திட்டத்தில் பயன் அடைகின்றனர். இதை தவிர்த்து, ஏழை எளிய மக்களுக்கு மட்டும் செயல்படுத்தலாம்.
ஏனெனில், அரசு போக்குவரத்துக் கழகமும் இத்திட்டத்தை செயல்படுத்த முடியாத நெருக்கடி உருவாகி வருகிறது. ஒரு நாளைக்கு 20 கோடி ரூபாய் நஷ்டத்தை சந்திக்கிறது. டீசல் செலவினம், டயர் வாங்குவது உள்ளிட்ட செலவுகள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன; தீபாவளி பண்டிகை வரை சமாளிப்பர். அதன் பின், வெற்றிப் பயணம் திட்டத்தை செயல்படுத்த என்ன செய்யப் போகின்றனர் என தெரியவில்லை.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.
'ஸ்மார்ட் கார்டு' வழங்கலாம்
பொள்ளாச்சி பஸ் உரிமையாளர்கள் சங்க செயலர் ராஜா கூறியதாவது:
இதற்கு முன், 20 - 30 நிமிடத்துக்கு ஒரு முறையே இலவச பஸ் இருந்தது. இப்போது, 'ஏசி' தவிர இதர பஸ்கள் இலவசமாகி விட்டதால், தனியார் நிறுவனங்கள் அழியும் நிலைக்கு சென்று விட்டன. பஸ்களில் இலவசமாக பயணிக்க தகுதியான பெண்களுக்கு, 'ஸ்மார்ட் கார்டு' வழங்கலாம்; அந்த கார்டை தனியார் பஸ்களிலும் பயன்படுத்த அனுமதிக்கலாம். 'ஸ்மார்ட் கார்டை' டிக்கெட் மெஷினில் உரசும் போது, ஆன்லைனில் பதிவாகும். எங்களது பஸ்களில் எத்தனை பயணியர் சென்றனர் என்பதை ஆன்லைனில் கணக்கிட்டு, அரசு மானியம் தரலாம்.
எங்களது கோரிக்கையை அரசுக்கு தெரியப்படுத்தி உள்ளோம். முக்கியமாக, வெற்றிப் பயணம் பஸ்களின் எண்ணிக்கையை குறைக்க வேண்டும். கேரளாவில் சாலை வரி 50 சதவீதம் குறைத்திருப்பது போல, இங்கும் குறைக்கப்பட வேண்டும்; டிக்கெட் கட்டணத்தை உயர்த்த வேண்டும். அரசு பஸ்கள் ஸ்டிரைக்கின் போது தனியார் பஸ்களே கைகொடுத்தன. எதிர்காலத்தில் அதுபோன்று நடந்தால் அரசு திணறும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
நகரங்களில் அதிகமாக இயக்க அனுமதி தேவை
மினி பஸ் உரிமையாளர்கள் சங்க செயலர் செந்தில்குமார் கூறியதாவது: மினி பஸ்சில் குறைந்தபட்ச கட்டணமாக 4 ரூபாய் வசூலிக்கிறோம். அரசு தாழ்தள பஸ்களில் பெண்களுக்கு இலவசம் என்றாலும், ஆண்களுக்கு கட்டணம் உண்டு. குறைந்தபட்ச கட்டணம் 11 ரூபாய்; அதிகபட்ச கட்டணம் 32 ரூபாய் வசூலிக்கின்றனர். அதனால், மினி பஸ்களில் குறைந்தபட்ச கட்டணத்தை 15 ரூபாயாக உயர்த்த வேண்டும். கிராம மக்களை நகரத்துக்கு அழைத்து வர, அதிகபட்சம் 25 கி.மீ., என்பதை 40 கி.மீ.,யாக அதிகரிக்க வேண்டும். கிராமப் பகுதியில் 30 சதவீதம், நகரப் பகுதியில் 70 சதவீதம் இயக்கும் வகையில் அனுமதி தர வேண்டும். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.