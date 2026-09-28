மாநகராட்சி நகராட்சிகளில் விரைவில் உயர்கிறது சொத்து வரி
மாநகராட்சி நகராட்சிகளில் விரைவில் உயர்கிறது சொத்து வரி
ADDED : செப் 28, 2026 05:10 AM
ADDED : செப் 28, 2026 05:10 AM
சென்னை: மாநகராட்சி மற்றும் நகராட்சிகளில், சொத்து வரி உள்ளிட்ட சில வரிகளை உயர்த்துவது குறித்து, அரசு ஆலோசித்து வருகிறது.
நகராட்சி நிர்வாகத்துறை அதிகாரிகள் கூறியதாவது: தமிழகத்தில் நகராட்சி நிர்வாகத்துறையின் கீழ், 25 மாநகராட்சிகள், 146 நகராட்சிகள், 479 பேரூராட்சிகள் உள்ளன.
சென்னை மாநகராட்சியில், 2025ம் ஆண்டில் 1, 765 கோடி ரூபாய் சொத்து வரி வசூலானது. அதேபோல, இதர மாநகராட்சிகளில், 1814.59 கோடி, நகராட்சிகளில், 646.62 கோடி, பேரூராட்சிகளில் 311.62 கோடி ரூபாய் வசூலானது. ஆனாலும், வரவை விட செலவு அதிகமாக இருப்பதால், கடுமையான நிதி நெருக்கடியில் மாநகராட்சிகள் மற்றும் நகராட்சிகள் சிக்கித் தவிக்கின்றன.
அதேநேரத்தில், 15வது நிதி ஆணையத்தின் பரிந்துரைப்படி, மாநிலத்தின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி வளர்ச்சிக்கு நிகராக, நகர்ப்புற சொத்துக்களின் வரி உயர்த்தப்பட வேண்டும். அவ்வாறு உயர்த்தாவிட்டால், மத்திய அரசிடமிருந்து வரும் மானியங்கள் தமிழகத்துக்கு கிடைக்காது. தற்போது, 16வது நிதி ஆணையம் அமைக்கப்பட்டு விட்டது.
ஆனாலும், தமிழகத்தில் சொத்து வரி வசூலிப்பு சீராகவில்லை. தமிழகத்தை விட பின் தங்கிய மாநிலங்கள் கூட, சொத்து வரியை அதிகரித்து, மத்திய அரசிடமிருந்து அதிகப்படியான மானியங்களை பெறுகின்றன.
இவற்றை கணக்கில் வைத்து, ஆண்டுக்கு ஒரு முறை, சொத்து வரி உள்ளிட்ட வரியினங்களை உயர்த்த அரசு முடிவு செய்துள்ளது. எனவே, சொத்து வரியை சீராக்க, 100 சதவீதம் வரை உயர்த்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. அதன்பின் ஆண்டுக்கு, 6 முதல் 10 சதவீதம் உயர்த்த, அரசு பரிசீலித்து வருகிறது. இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.