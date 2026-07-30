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எதிர்க்கட்சிகள் அமளிக்கிடையே லோக்சபாவில் நிறைவேறியது பொது தேர்வு மசோதா

எதிர்க்கட்சிகள் அமளிக்கிடையே லோக்சபாவில் நிறைவேறியது பொது தேர்வு மசோதா

5

ADDED : ஜூலை 30, 2026 05:12 AM

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ADDED : ஜூலை 30, 2026 05:12 AM

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அ நிறம் | அளவு

-நமது சிறப்பு நிருபர்-

தேசிய அளவிலான அ ரசு போட்டித் தேர்வுகளின் வினாத்தாள்களை கசிய விடுவோர் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கும் வகையில், மத்திய அரசு கொண்டு வந்த புதிய சட்ட திருத்த மசோதா, லோக்சபாவில் கடும் அமளிக்கிடையே குரல் ஓட்டெடுப்பு மூலம் நேற்று நிறைவேறியது.

மசோதா மீதான விவாதத்தின்போது, காங்கிரசைச் சேர்ந்த எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுலுக்கும், மத்திய அமைச்சர்களுக்கும் இடையே கடும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது.

'நீட்' வினாத்தாள் கசிவுக்கு எதிராக கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி சார்பில், டில்லி ஜந்தர் மந்தரில் நடந்த போராட்டம், பா.ஜ.,வை சேர்ந்த தர்மேந்திர பிரதானின் மத்திய அமைச்சர் பதவியை பறிக்கும் அளவுக்கு சென்றது.

10 ஆண்டு சிறை



பார்லி.,யிலும் இந்த விவகாரத்தை எதிர்க்கட்சிகள் எழுப்பியதால், கடந்த வாரம் முழுதும் இரு சபைகளும் முடங்கின.

தேர்வு முறைகேடுகள் மற்றும் வினாத்தாள் கசிய விடுவோருக்கு, 10 ஆண்டுகள் வரை சிறை தண்டனையும், 10 கோடி ரூபாய் வரை அபராதமும் விதிக்கும் வகையில், பொதுத் தேர்வுகள் முறைகேடு தடுப்பு திருத்த மசோ தாவை கொண்டு வர மத்திய அரசு முடிவு செய்தது.

அதன்படி இந்த புதிய மசோதாவை மத்திய பணியாளர் துறை இணையமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங், கடந்த 27ல் லோக்சபாவில் தாக்கல் செய்தார்.

எனினும், போராட்டத்தின்போது மாணவர்கள் மீது போலீசார் நடத்திய தாக்குதல் குறித்து விவாதிக்க வேண்டும் என கூறி, காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் கடும் அமளியில் ஈடுபட்டதால், மீண்டும் பார்லி., நடவடிக்கைகள் முடங்கின.

இந்நிலையில், நேற்று முன்தினம் இந்த மசோதா மீதான விவாதம் தொடங்கியது. நேற்றும் அது தொடர்ந்தது.

அப்போது பேசிய லோக்சபா எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல், ''நீட் வினாத்தாள் கசிவு தொடர்பாக, நாடு முழுதும் நடந்த போராட்டங்களின்போது, மாணவர்கள் மீது துப்பாக்கிச் சூடு நடத்த மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா நேரடியாக உத்தரவிட்டார். இதனால், பார்லி.,யில் வந்து பேசுவதற்கு அவருக்கு தைரியமில்லை,'' என கடுமையான குற்றச்சாட்டை முன்வைத்தார்.

ராகுலின் இந்த குற்றச்சாட்டுக்கு மத்திய பார்லி., விவகாரங்கள் துறை அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு மற்றும் மத்திய இணையமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.

மன்னிப்பு



இது குறித்து மத்திய அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு கூறுகையில், ''உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவுக்கு எதிராக, எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் ஆதாரமற்ற குற்றச்சாட்டுகளை சுமத்தக் கூடாது. மாணவர்கள் மீது துப்பாக்கிச் சூடு நடத்த, அவர் தான் உத்தரவிட்டார் என்பதற்கு என்ன ஆதாரம் இருக்கிறது? இதை ராகுல் நிரூபிக்க வேண்டும். இல்லையெனில், சபையில் பகிரங்கமாக மன்னிப்பு கோர வேண்டும்,'' என்றார்.

மத்திய இணையமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் கூறுகையில், ''அரசின் நிர்வாக நடைமுறைகள் குறித்த பொது அறிவு கூட இல்லாமல் ராகுல் பேசுகிறார். சட்டம் - ஒழுங்கு பிரச்னை ஏற்படும்போது, துப்பாக்கிச் சூடு நடத்த உத்தரவிடும் அதிகாரம் மாவட்ட கலெக்டருக்கு மட்டுமே இருக்கிறது; அமைச்சர்களுக்கு அல்ல.

''மேலும், மாணவர்கள் மீது கண்ணீர் புகை குண்டுகள் தான் வீசப்பட்டன. துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தப்படவில்லை,'' என விளக்கம் அளித்தார்.

தொடர்ந்து பேசிய ராகுல், ''நாட்டின் கல்வித் துறையை ஆர்.எஸ்.எஸ்., சீரழித்து வருகிறது. மத்திய கல்வி துறை அதன் கட்டுப்பாட்டில் இயங்குகிறது. கற்பனையான வரலாற்று பாடங்களை மாணவர்கள் மீது திணிக்க பார்க்கின்றனர்,'' என குற்றஞ் சாட்டினார்.

இதற்கு ஆளும் பா.ஜ., - எம்.பி.,க்களும், மத்திய அமைச்சர்களும் ஆட்சேபனை தெரிவித்ததால், இரு தரப்புக்கும் இடையே கடுமையான வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது.

நீக்கம்



விவாதத்தின்போது, பார்லி., மரபுக்கு முரணான வார்த்தைகளை ராகுல் பேசியதால், பா.ஜ., - எம்.பி.,க்கள் அதற்கு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். அப்போது குறுக்கிட்ட சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா, மசோதா தொடர்பான விஷயங்கள் குறித்து மட்டுமே பேச வேண்டும் என ராகுலுக்கு அறிவுறுத்தினார்.

அத்துடன், பார்லி., மரபுக்கு முரணான வார்த்தைகளை சபை குறிப்பில் இருந்து நீக்கப்படும் என அவர் அறிவித்தார்.

இதனால், எதிர்க்கட்சிகள் அரசுக்கு எதிராக முழக்கமிட்டதால் கூச்சல், குழப்பம் ஏற்பட்டது. இறுதியில், லோக்சபா ஒத்திவைப்பதற்கு முன்பாக, பொதுத்தேர்வுகள் முறைகேடு தடுப்பு திருத்த மசோதா எதிர்க்கட்சிகளின் கடும் அமளிக்கு இடையே, குரல் ஓட்டெடுப்பு மூலம் நிறைவேற்றப்பட்டது.

பிறப்பு - இறப்பு பதிவு: நீதிபதி உத்தரவு கட்டாயம்!


இரு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக பதிவு செய்யப்படாத பிறப்பு - இறப்பு பதிவுகளுக்கு இனி, முதல்நிலை மாஜிஸ்திரேட் உத்தரவை பெறும் வகையில், பிறப்பு மற்றும் இறப்பு திருத்த மசோதா, லோக்சபாவில் நேற்று அறிமுகம் செய்யப்பட்டது. பிறப்பு - இறப்பு பதிவுகளில் ஏற்படும் தாமதங்களை தவிர்க்கும் வகையில், இந்த திருத்த மசோதா கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. வினாத்தாள் கசிவு தொடர்பான விவாதத்தின்போது, எதிர்க்கட்சிகளின் கடும் அமளிக்கு இடையே, இந்த மசோதா தாக்கல் செய்யப்பட்டது.



'ஒரே நாடு; ஒரே தேர்தல்' காலக்கெடு நீட்டிப்பு


லோக்சபா மற்றும் மாநில சட்டசபைகளுக்கு, ஒரே நேரத்தில் தேர்தல் நடத்த கொண்டு வரப்பட்ட 'ஒரே நாடு; ஒரே தேர்தல்' திட்டம் தொடர்பான அறிக்கையை சமர்ப்பிக்க, லோக்சபா கூட்டுக் குழுவுக்கு கால அவகாசம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. குளிர்கால கூட்டத் தொடரின் கடைசி வாரம் வரை, அறிக்கையை தாக்கல் செய்ய அவகாசம் கோரி பார்லி., கூட்டுக்குழு தலைவர் பி.பி.சவுத்ரி லோக்சபாவில் நேற்று தீர்மானம் கொண்டு வந்தார். பின்னர், குரல் ஓட்டெடுப்பு மூலம் இந்த தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.



வந்தே மாதரம் பாடலை அவமதித்தால் சிறை!


'வந்தே மாதரம்' என்ற தேசிய பாடலை வேண்டுமென்றே அவமதிப்பதை தடுக்க, தேசிய கவுரவத்தை அவமதித்தல் தடுப்பு திருத்த மசோதா- - 2026 ராஜ்யசபாவில் நேற்று நிறைவேற்றப்பட்டது. இதன்மூலம், தேசிய கீதமான 'ஜன கண மன'- பாடலுக்கு உள்ள சட்டப் பாதுகாப்பு, 'வந்தே மாதரம்' பாடலுக்கும் வழங்கப்படுகிறது. இந்த மசோதாவின்படி, 'வந்தே மாதரம்' பாடலை வேண்டுமென்றே அவமதிப்பவர்களுக்கு அதிகபட்சம், 3 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை, அபராதம் அல்லது இரண்டும் சேர்த்து விதிக்கப்படலாம்.



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