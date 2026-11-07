பாராட்டு விழாவுக்குப் பின் வெடித்த பகிரங்க ஊழல்!
பாராட்டு விழாவுக்குப் பின் வெடித்த பகிரங்க ஊழல்!
UPDATED : நவ 07, 2026 06:04 AM
ADDED : நவ 07, 2026 05:43 AM
UPDATED : நவ 07, 2026 06:04 AM ADDED : நவ 07, 2026 05:43 AM
- நமது நிருபர் -
முந்தைய தி.மு.க., ஆட்சியில், 2024-25ம் ஆண்டு பட்ஜெட்டில், 'கோவையில் நுாலகம் மற்றும் அறிவியல் மையம் கட்டப்படும்' என அறிவிக்கப்பட்டது. காந்திபுரத்தில் சிறைத்துறைக்கு சொந்தமான, 6 ஏக்கர், 98 சென்ட் நிலத்தில், 1.98 லட்சம் சதுரடி பரப்பளவில் எட்டு தளங்களுடன் நுாலகம் மற்றும் அறிவியல் மையம் கட்டப்பட்டது. கட்டுமான பணிக்கு ரூ.245 கோடி, புத்தகங்கள் மற்றும் இ-புத்தகங்களுக்கு ரூ.50 கோடி, கம்ப்யூட்டர்கள், படிப்பதற்கான வசதிகள், தகவல் தொழில்நுட்ப வசதிகள் செய்ய ரூ.5 கோடி என ரூ.300 கோடி ஒதுக்கப்பட்டது. இறுதியாக, ரூ.301.71 கோடி செலவிட்டிருக்கிறது.
அடிக்கல் நட்ட ஸ்டாலின்
2024 நவ., 6ல் அப்போதைய முதல்வர் ஸ்டாலின் அடிக்கல் நட்டார்; கடந்த அக். 16ல் முதல்வர் விஜய், நுாலகத்தை திறந்து வைத்து, பார்வையிட்டார். தி.மு.க., ஆட்சியில் துவக்கப்பட்ட திட்டம் என்பதால், அதற்கான பெருமை அக்கட்சிக்கே சேரும் என சமூக வலைதளங்களில் விவாதம் நடந்தது. தி.மு.க., தலைவர் ஸ்டாலின், நவ. 4ல் கோவை வந்து, நுாலகத்தை பார்வையிட்டதோடு, '99 சதவீத வேலைகள் தி.மு.க., ஆட்சியிலேயே முடிந்து விட்டது; இல்லையெனில், த.வெ.க., மூடுவிழா நடத்தியிருக்கும்' என்கிற குற்றச்சாட்டை முன்வைத்தார். அன்றைய தினம் அவருக்கு பாராட்டு விழாவும் நடத்தப்பட்டது.
நுால்கள் கொள்முதல்
நுாலகங்களுக்கு தேவையான நுால்கள், தி.மு.க., ஆட்சியில் கொள்முதல் செய்யப்பட்டன. புத்தக பதிப்பாளர்கள், விற்பனையாளர்கள், www.annacentenarylibrary.org என்ற இணைய தளத்தில் உள்ள படிவத்தில், நுால் விபரங்களை 2025 டிசம்பர் 26 பிற்பகல் 3:00 மணிக்குள் பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும். படிவத்தில் கூறியுள்ள நுால்களுக்கான ஒரு மாதிரி புத்தகத்தை, 2026 ஜனவரி 5ம் தேதி வரை, அண்ணா நுாற்றாண்டு நுாலகத்தில் நேரடியாகவோ, அஞ்சல் மூலமாகவோ அனுப்ப வேண்டும் என அறிவிக்கப்பட்டது.
தேர்வு கமிட்டி மூலம் பதிப்பகங்கள் மற்றும் நுால்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு, கொள்முதல் செய்யப்பட்டன. அறிவுலகத்தின் 4வது தளத்தில் தமிழ் நுால்கள் பிரிவு, 5வது தளத்தில் ஆங்கில நுால்கள் பிரிவு செயல்படுகின்றன. ஒரு லட்சம் நுால்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டன. பதிப்பகங்களில் இருந்து தருவிக்கப்பட்ட புத்தகங்கள், நுாலகத்துறையால் பதிவு செய்யப்பட்டு, ரேக்குகளில் அடுக்கப்பட்டன.
இதில், தமிழ் நுால்கள் வாங்கியதில் முறைகேடு நடந்திருப்பது வெளிச்சத்துக்கு வந்திருக்கிறது. போலி பதிப்பகங்கள் மூலமாக ஏ.ஐ., மூலம் மொழி பெயர்க்கப்பட்ட புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்திருப்பது தெரியவந்துள்ளது. 'அகல் விளக்கு' பதிப்பகம் வெளியிட்ட புத்தகங்கள், 2 ரேக்குகளில் அடுக்கப்பட்டிருந்தன. ஒரு ரேக்கில் 1,500 வீதம் மொத்தம் 3,000 புத்தகங்கள் இருந்தன. ஒவ்வொரு புத்தகமும் ரூ.1,000க்கும் அதிகமான விலை கொண்டவையாக இருக்கின்றன.
நுால்கள் மாயம்
சென்னை மடிப்பாக்கம், பிரம்ம புத்திரா தெரு, பாரத் நகரில் 'அகல் விளக்கு' பதிப்பகம் செயல்படுவதாக, புத்தகத்தில் கூறப்பட்டிருக்கிறது. இம்முகவரியில் இப்படியொரு பதிப்பகம் இல்லை என்கிற குற்றச்சாட்டு எழுந்திருக்கிறது. இதே முகவரியில், 'பீனிக்ஸ் பப்ளிகேஷனன்ஸ்' செயல்படுவதாக கூறி, அந்த பதிப்பகத்திலும் புத்தகங்கள் வாங்கப்பட்டிருக்கின்றன. இந்நுால்கள் எழுதியதாக கூறப்படும் எழுத்தாளர்களின் பெயர்கள், தமிழ் எழுத்தாளர்கள் அறியாதவையாக இருக்கின்றன. புத்தகங்களின் தலைப்புகளும் ஏ.ஐ., மொழி பெயர்ப்பாக இருந்ததால் வாசிப்பாளர்களுக்கு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. எழுத்தாளர் பெருமாள் முருகன், உதாரணத்துக்கு சுட்டிக்காட்டிய நுால்கள், ரேக்கில் இருந்து நேற்று எடுக்கப்பட்டு விட்டன. மற்ற புத்தகங்கள் இன்னமும் இருக்கின்றன.
'சரிபார்த்திருக்க வேண்டும்'
''நல்ல புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. அகல் விளக்கு புத்தகங்கள் ஏ.ஐ., சார்ந்தவையாக இருக்கின்றன. 300 பக்கத்துக்கு புத்தகங்கள் தேவை என முடிவெடுத்து, ஒரே சைஸில் அச்சிடப்பட்டு இருக்கின்றன. அதன் தலைப்புகள் புரியும்படியாக இல்லை. இது மிகப்பெரிய பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது. முந்தைய ஆட்சியில் கொள்முதல் செய்திருக்கலாம்; தற்போது திறக்கப்பட்டு உள்ளது. அதற்கு முன்னதாக அனைத்து புத்தகங்களையும் சரிபார்த்திருக்க வேண்டும்.
- சுபலா,
ஆராய்ச்சி மாணவி.
'அறிவு சமூகத்தின் மீதான தாக்குதல்'
அகல் விளக்கு பதிப்பக புத்தகங்களின் நுாலாசிரியர்களின் பெயர்கள் இதற்கு முன் அறியப்படாததாக இருக்கின்றன. பதிப்பகமே கேள்விப்பட்டதில்லை. 150 பக்கமுள்ள புத்தகம் ரூ.1,800 என விலை குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. தற்போதைய சந்தையில் 150 பக்க புத்தகம் ரூ.200, கடின அட்டையாக இருப்பின் ரூ.250. ரூ.1,800க்கு வாங்கியிருக்கிறார்கள் என்றால், இதில் பெரிய அளவில் முறைகேடு நடந்திருக்கிறது. மற்ற பதிப்பகங்களில் குறைந்த விலைக்கு கிடைக்கும் புத்தகங்கள், அதிக விலை குறிப்பிட்டு இங்கு வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ரூ.300க்கு மற்ற பதிப்பகங்கள் வழங்கும் ஒரு நாவல், ரூ.900 என குறிப்பிடப்பட்டு இருக்கிறது.
அரசு மொத்தமாக கொள்முதல் செய்யும்போது, ரூ.50, ரூ.75க்கு கூட நுால்கள் வாங்கலாம். ரூ.1,500, ரூ.1,800 என குறிப்பிட்டு வாங்கியிருக்கிறார்கள் என்றால், பெரிய அளவில் முறைகேடு நடந்திருக்கிறது. அறிவு சமூகத்தின் மீது நடைபெற்ற தாக்குதல். தப்புத்தப்பான தகவல்கள் இடம் பெற்றிருக்கின்றன. தவறான தகவல்களை மாணவர்களின் சேர்ப்பிக்கும் வேலை நடந்திருக்கிறது. பல்வேறு இலக்கிய அமைப்புகளை இணைத்து நாளை (இன்று) அறிவுலகம் முன் போராட்டம் நடத்த இருக்கிறோம். அனைத்து புத்தகங்களையும் ஆய்வுக்கு உட்படுத்த வேண்டும். அகல்விளக்கு, பீனிக்ஸ் பதிப்பகங்களின் புத்தகங்களை அகற்ற வேண்டும். மோசடியாக திணிக்கப்பட்ட புத்தகங்கள் இன்னும் எத்தனை இருக்கின்றன என தெரியவில்லை.
- கரீம்,
மாநில துணை செயலாளர், தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளர்கள் மற்றும் கலைஞர்கள் சங்கம்.