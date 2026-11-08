60 சதவீதம் கமிஷனுக்காக பழைய புத்தகங்கள் கொள்முதல்: மாவட்ட நுாலகங்கள் பெயரில் நடந்த புது மோசடி அம்பலம்
60 சதவீதம் கமிஷனுக்காக பழைய புத்தகங்கள் கொள்முதல்: மாவட்ட நுாலகங்கள் பெயரில் நடந்த புது மோசடி அம்பலம்
ADDED : நவ 08, 2026 03:49 AM
ADDED : நவ 08, 2026 03:49 AM
- நமது நிருபர் -
கோவை ஈ.வெ.ரா., நுாலகத்துக்கு புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்ததில், மெகா ஊழல் நடந்துள்ளதாக வெளியான தகவல் நுாலக துறையில் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
அந்த கொந்தளிப்பு அடங்குவதற்குள், 60 சதவீத கமிஷனுக்கு ஆசைப்பட்டு, மாவட்ட நுாலகங்களுக்கு, பழைய புத்தகங்களை கொள்முதல் செய்துள்ளதாக அடுத்த அதிர்ச்சி தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
இதுபற்றி, தமிழ்நாடு நுாலகர் முன்னேற்ற சங்க மாநில தலைவர் தியாகராஜன் கூறியதாவது:
பொது நுாலகத்துறை கட்டுப்பாட்டில், கோவை ஈ.வெ.ரா., நுாலகம் உள்ளிட்ட ஐந்து சிறப்பு நுாலகங்களுக்கும், புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட தென்காசி உள்ளிட்ட ஆறு மாவட்ட மையங்களுக்கும் புத்தகம் மற்றும் மின்நுால் கொள்முதல் செய்ய, உயர்நிலைக்குழு, நுால் விலை பேச்சுவார்த்தை குழு, நுால் தேர்வுக்குழு, நுால் பரிந்துரை குழு என, 160 பேர் அடங்கிய நான்கு சிறப்பு குழுக்கள் அமைத்து, 2025 நவம்பர், 5ல், அப்போதை அரசு முதன்மை செயலர் சந்திரமோகன் உத்தரவு பிறப்பித்தார்.
வழக்கம்
அதேநேரத்தில், 32 மாவட்டங்களில் உள்ள நுாலகங்களுக்கு பழைய பதிப்பாண்டு புத்தகங்களை கொள்முதல் செய்து, புதுவித முறைகேடு நடந்துள்ளது. ஒவ்வொரு நிதியாண்டுக்கும் தேவையான புத்தங்கள் வாங்க, அதற்கு முந்தைய பதிப்பாண்டு புத்தகங்களை மட்டும் கொள்முதல் செய்வது வழக்கம்.
அதன்படி, 2026 தேவைக்கு, 2024 - 25 பதிப்பாண்டு புத்தங்கள் கொள்முதல் நடந்தது. முன்னதாக, கொள்முதல் செய்ய ஏதுவாக, பொது நுாலக இயக்கக இணையதளத்தில், 11,900 தலைப்பிலான புத்தகங்கள் வெளியிடப்பட்டன.
அவை அனைத்தும், 2024 -25 பதிப்பாண்டு என, குறிப்பிட்டு வெளியானது. அதன்பின், சம்பந்தப்பட்ட நுாலகர், வாசகருடன் இணைந்து புத்தக கொள்முதல் நடந்தது.
அவ்வாறு கொள்முதல் நடந்த அனைத்து புத்தகங்களும், 2024 -25ம் பதிப்பாண்டில் வெளியானவை என குறிப்பிட்டு, அதன் பட்டியல் சம்பந்தப்பட்ட நுாலகத்துக்கு தனித்தனியே அனுப்பி வைக்கப்பட்டது.
முறையே பட்டியல்படி வரப்பெற்ற புத்தக பார்சலை பிரித்து பார்த்ததில், நுாலகர்கள் அதிர்ச்சியடைந்து உள்ளனர். அதாவது, 2012 முதல் 2020 பதிப்பாண்டில் அச்சாகி, பதிப்பகங்களில் தேக்கமான, பழைய புத்தகங்கள் அனுப்பி வைத்து மோசடி நடந்துள்ளது.
பதிப்பகம் சார்பில், புத்தகங்களுக்கு, 30 சதவீத கமிஷன் மற்றும் 2.5 சதவீதம் நலவாரிய பங்களிப்பு என மொத்தம், 32.5 சதவீதம் வழங்கப்படுகிறது. இந்த அடிப்படையில் தான் நுாலகங்களுக்கு புத்தகம் விநியோகம் செய்வது வழக்கம்.
ஆனால், பழைய புத்தகங்களுக்கு, 60 சதவீத கமிஷன், 2.5 சதவீத நலவாரிய பங்களிப்பு தொகை என்ற அடிப்படையில் கொள்முதல் நடந்துள்ளது.
இதில், 30 சதவீத கூடுதல் கமிஷன் தொகை எங்கே, யாருக்கு போனது என தெரியாது.
வேண்டுகோள்
இணையத்தில், புத்தக தலைப்புகள் பதிவேற்றத்தின் போது, பழைய புத்தகங்கள் அனுப்பினால், அதற்கான தொகை திரும்ப பெறப்படும் என்ற நிபந்தனை, விதிமுறை இல்லாத காரணத்தால், நுாலக நிர்வாகமும், பழைய புத்தங்களை திருப்பி அனுப்ப முடியாத நிலை உள்ளது.
இது தொடர்பாக, சங்கத்தின் சார்பில், அமைச்சர் ராஜ்மோகன் கவனத்துக்கு எடுத்து செல்லப்பட்டு, நுால்கள் மற்றும் பருவ இதழ்கள் கொள்முதல் செய்ததில் நடந்த முறைகேடு, ஊழல்கள் குறித்து விரிவான விசாரணை நடத்த வேண்டுகோள் விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.