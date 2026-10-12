காமராஜர் பெயரை மறந்த ராகுல்; காங்கிரஸ் கட்சியினர் அதிர்ச்சி
காமராஜர் பெயரை மறந்த ராகுல்; காங்கிரஸ் கட்சியினர் அதிர்ச்சி
ADDED : அக் 12, 2026 05:54 AM
ADDED : அக் 12, 2026 05:54 AM
- நமது நிருபர் -
சென்னையில், மாணவர்களுடன் கலந்துரையாடிய லோக்சபா எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல், மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் காமராஜர் தலைமையிலான காங்., ஆட்சியின் சாதனைகளை பேசாதது, காங்., கட்சியினரிடம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
சென்னை தீவுத்திடலில், நேற்று முன்தினம், காங்., சார்பில் நடைபெற்ற 'மாணவர்கள் குரல்' என்ற கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சியில் ராகுல் பங்கேற்றார். ராகுலுடன் முதல்வர் விஜயும் வருவார் என கூறப்பட்டால், பல மணி நேரமாக, மாணவர்கள் காத்திருந்தனர்.
ஆனால், ராகுல் மட்டும் கால தாமதமாக, இரவு 7:00 மணிக்கு வந்தார். முதல்வர் விஜய் வரவில்லை என்றதும், மாணவர்கள் வெளியேற தொடங்கினர். இதனால், நிகழ்ச்சிக்கு ராகுல் வந்தபோது மாணவர்கள் எண்ணிக்கை எதிர்பார்த்த அளவில் இல்லை.
இந்த நிகழ்ச்சியில் பேசிய ராகுல், 'காங்கிரசை ஒழிக்க வேண்டும்' என பேசிய ஈ.வெ.ரா., பற்றி புகழ்ந்து பேசினார். அவரைப்பற்றி மாணவர்களிடமும் பெருமையாக ராகுல் கூறினார். ஆனால், தமிழகத்தில் காங்., கட்சியின் முகமான காமராஜர் பற்றி ஒரு வார்த்தை கூட பேசவில்லை.
தமிழகத்தில் காமராஜர் தலைமையில் நடந்த காங்கிரஸ் ஆட்சியின் சாதனைகள் மற்றும் காமராஜரின் பெருமைகளை ராகுல் பேசவில்லை. இது, தமிழக காங்கிரஸ் கட்சியினரிடம் அதிர்ச்சியையும், அதிருப்தியையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது.
இதற்கிடையே, நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற, மூத்த தலைவர் திருநாவுக்கரசர், அமைச்சர் ராஜேஷ்குமார், புதுச்சேரி முன்னாள் முதல்வர் வைத்தியலிங்கம் போன்றோர் துாங்கி வழிந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் பரவுகிறது. இது தொடர்பாக, தமிழக காங்., தலைவர் மாணிக்கம் தாகூரின் ஆதரவாளர்களும், எதிர் கோஷ்டிகளும், கருத்து மோதலில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.