'என் போனை ஒட்டு கேட்கிறார்': பிரதமர் மோடி மீது காங்கிரஸ் ராகுல் குற்றச்சாட்டு
'என் போனை ஒட்டு கேட்கிறார்': பிரதமர் மோடி மீது காங்கிரஸ் ராகுல் குற்றச்சாட்டு
ADDED : நவ 14, 2026 05:40 AM
ADDED : நவ 14, 2026 05:40 AM
புதுடில்லி: ''என் மொபைல் போனை பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஒட்டு கேட்கிறார். அவருக்கு எதிரான அனைத்து ஆதாரங்களும் இந்த போனில் உள்ளன,'' என, காங்கிரசைச் சேர்ந்த லோக்சபா எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் குற்றஞ்சாட்டினார்.
'இன்ஸ்டாகிராம்' சமூக ஊடக நேரலையில், லோக்சபா எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் நேற்று கூறியதாவது: என் மொபைல் போனை பிரதமர் மோடி ஒட்டு கேட்கிறார். அவருக்கு எதிரான அனைத்து ஆதாரங்களும் இந்த போனில் உள்ளன. இது, அவருக்கு நன்றாக தெரியும். என்னுடன் நேரடி விவாதத்திற்கு வந்தால், பிரதமர் மோடியின் அரசியல் வாழ்க்கை முடிவுக்கு வந்துவிடும். என்னை தேச விரோதி என, அழைக்கின்றனர்.
உண்மையில் யார் தேச விரோதி, யார் எந்த வெளிநாட்டு சக்திக்கு அடிபணிகின்றனர் என்பதை நாட்டு மக்களுக்கு காட்ட விரும்புகிறேன். மோடி விரும்பும் இடத்தில், விரும்பும் நேரத்தில் விவாதம் நடத்தலாம். விவாதத்திற்கு வரும் போது, டெலிப்ராம்ப்டரையும் அவர் எடுத்து வரலாம்.
தொழிலதிபர் அதானி அல்லது ஆர்.எஸ்.எஸ்., தலைவர் மோகன் பாகவத்தை கூட நடுவர்களாக அவர் நியமிக்கலாம். ஆனால், முதலில் விவாதத்திற்கு வர வேண்டும். வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம், சீனா விவகாரம் உட்பட பல பிரச்னைகள் குறித்து மோடியுடன் விவாதிக்க தயாராக இருக்கிறேன். இவ்வாறு அவர் கூறினார். கடந்த, 12 நாட்களில், ஏழாவது முறையாக பிரதமர் மோடியை ராகுல் விவாதத்திற்கு அழைத்துள்ளார்.
பொய் பேசாமல் இருக்க முடியாது!
நிதானமின்றி ராகுல் பேசுகிறார். வாய்க்கு வந்தபடி அடித்து விடுகிறார். எந்தவொரு ஆதாரமும் இல்லாமல், தன் மொபைல் போன் ஒட்டுக்கேட்கப் படுவதாக பொய் கூறுகிறார். ஆதாரத்தை கேட்டால், சம்பந்தமே இல்லாமல் மற்றொரு பொய் கூறுவார். ராகுலுக்கு பொய் பேசுவது ஒரு வழக்கமாகி விட்டது. அவரால் பொய் பேசாமல் இருக்கவே முடியாது.
- துஹின் சின்ஹா,
தேசிய செய்தித்தொடர்பாளர், பா.ஜ.,