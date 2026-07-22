பிரதமர் இல்லத்தை முற்றுகையிட்ட ராகுல், பிரியங்கா கைது! டில்லியில் பதற்றம்
பிரதமர் இல்லத்தை முற்றுகையிட்ட ராகுல், பிரியங்கா கைது! டில்லியில் பதற்றம்
ADDED : ஜூலை 22, 2026 04:25 AM
ADDED : ஜூலை 22, 2026 04:25 AM
புதுடில்லி: 'நீட்' வினாத்தாள் கசிவுக்கு எதிராக போராட்டம் நடத்திய கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியினர் மீது, போலீசார் நடத்திய தடியடி மற்றும் கண்ணீர் புகை குண்டுவீச்சுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, பிரதமர் மோடி இல்லத்தை முற்றுகையிட முயன்ற காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர்கள் ராகுல், பிரியங்கா மற்றும் சமாஜ்வாதி கட்சி தலைவர் அகிலேஷ் ஆகியோர் தடுப்பு காவலில் கைது செய்யப்பட்டனர். இதனால், தலைநகர் டில்லியில் நேற்றும் பதற்றமான சூழல் உருவானது.
'நீட்' வினாத்தாள் கசிந்த விவகாரத்தில், பா.ஜ.,வை சேர்ந்த மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகக் கோரி, டில்லி ஜந்தர் மந்தரில், கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியினர் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர்.
கடந்த 20 நாட்களுக்கு மேலாக உண்ணாவிரதம் இருந்த, லடாக் யூனியன் பிரதேசத்தை சேர்ந்த சமூக ஆர்வலர் சோனம் வாங்சுக்கின் உடல்நிலை மோசமானதால், போலீசார் அவரை வலுக்கட்டாயமாக அங்கிருந்து அப்புறப்படுத்தி மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர்.
மோதல்
இந்தச் சூழலில், நேற்று மு ன்தினம் பார்லி., மழைக்கால கூட்டத் தொடர் தொடங்கிய நிலையில், கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி நிறுவனர் அபிஜீத் தீப்கே தலைமையில், அக்கட்சியினர் பார்லி.,யை நோக்கி பேரணியாக செல்ல முயன்றனர்.
அவர்களை போலீசார் தடுக்க முயன்றதால், இருதரப்புக்கும் இடையே மோதல் உருவானது. ஒரு கட்டத்தில் போலீசாரை நோக்கி போராட்டக்காரர்கள் கல்வீசி தாக்குதல் நடத்தியதால், அங்கு வன்முறை வெடித்தது.
இதையடுத்து தடியடி நடத்தியும், கண்ணீர் புகை குண்டுகளை வீசியும், போலீசார் அவர்களை அங்கிருந்து விரட்டியடித்தனர். மேலும், பலரை தடுப்புக் காவலில் கைது செய்தனர். இந்த சம்பவத்தால், ஒட்டுமொத்த டில்லியும் ஸ்தம்பித்தது.
இந்த மோதலில் 118 போலீசாரும், போராட்டக்காரர்களில் 60க்கும் மேற்பட்டோரும் காயமடைந்ததாக கூறப்படுகிறது. போராட்டக்காரர்கள் கற்களை வீசி தாக்கியதுடன், பொது சொத்துக்களை சேதப்படுத்தியதாக போலீசார் குற்றஞ்சாட்டுகின்றனர்.
அதே சமயம், அமைதியாக போராட முயன்ற மாணவர்கள் மீது, போலீசார் தேவையற்ற அடக்குமுறையை கையாண்டதாக, கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி தெரிவித்து உள்ளது.
இந்நிலையில், போராட்டத்தில் ஈடுபட்டோர் மீது போலீசார் தடியடி நடத்தியதற்கும், கண்ணீர் புகை குண்டு வீசியதற்கும் கண்டனம் தெரிவித்து, டி ல்லியில் நேற்று காங்கிரஸ் சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
ராஜாஜி மார்க்கில் உள்ள காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே இல்லத்தில், நேற்று காங்கிரசார் ஒன்றுகூடினர்.
அங்கிருந்து, லோக்சபா எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல், காங்., - எம்.பி., பிரியங்கா, கர்நாடக முதல்வர் டி.கே.சிவகுமார், கேரள முதல்வர் சதீசன், சமாஜ்வாதி கட்சித் தலைவரும், உத்தர பிரதேச முன்னாள் முதல்வருமான அகிலேஷ் உள்ளிட்டோர், லோக் கல்யாண் மார்க் பகுதியில் உள்ள பிரதமர் இல்லத்திற்கு திடீரென சென்று முற்றுகையிட முயன்றனர்.
தள்ளுமுள்ளு
இந்த போராட்டம் குறித்து முன்கூட்டியே அறியாத டில்லி போலீசார், பின்னர் உஷாரடைந்து கூடுதல் படைகளை குவித்து, தடுப்பு அரண்களையும் அமைத்தனர். முற்றுகையிட முயன்ற தலைவர்களையும் தடுத்து நிறுத்தினர்.
அப்போது அந்த இடத்திற்கு வந்த பா.ஜ.,வை சேர்ந்த மத்திய இணையமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங், ராகுலை சந்தித்து சில நிமிடங்கள் பேசினார். இதில் எந்த உடன்பாடும் ஏற்படாத நிலையில், பிரதமர் இல்லம் அமைந்து இருக்கும் பகுதி அருகே தரையில் அமர்ந்து ராகுல் உள்ளிட்டோர் திடீர் தர்ணாவில் ஈடுபட்டனர்.
அவர்களை அங்கிருந்து போலீசார் அப்புறப்படுத்த முயன்றபோது, ராகுல் தரையில் படுத்து கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தார். இதையடுத்து, போலீசார் அவரை வலுக்கட்டாயமாக துாக்க முயன்றபோது தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டதில், ராகுலுக்கு லேசான காயம் ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.
அதே போல் பிரியங்காவையும் தடுப்பு காவலில் கைது செய்து, போலீசார் தங்களது வாகனத்தில் ஏற்றினர். அப்போது, பிரியங்கா போலீஸ் வாகனத்தின் கதவை பிடித்துக் கொண்டு தொங்கியபடி சென்றது டில்லி வீதிகளில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. சில மணி நேரங்களுக்கு பின் ராகுல் உள்ளிட்டோர் விடுவிக்கப்பட்டனர்.
வலியுறுத்தல்
முன்னதாக, இந்த போராட்டம் குறித்து சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்ட ராகுல், 'இளைஞர்களின் எதிர்காலத்தை சீரழித்ததற்காக பிரதமர் மோடியும், மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவும் பொறுப்பேற்று பதவி விலக வேண்டும்' என, வலியுறுத்தினார்.
ராகுல் கைதை கண்டித்து, சென்னையில் கவர்னர் மாளிகையை முற்றுகையிடும் பேரணி, தமிழக காங்., சார்பில் நேற்று இரவு நடந்தது.
உயர் கல்வி அமைச்சர் விஸ்வநாதன் தலைமையில், எம்.எல்.ஏ., தாரகை கத்பட், முன்னாள் மாநில தலைவர் தங்கபாலு உட்பட, 100க்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்றனர். போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட தொண்டர்களை போலீசார் கைது செய்தனர்.