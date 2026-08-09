இடநெருக்கடியில் தவிக்கும் சார் - பதிவாளர் அலுவலகங்கள்: ஆண்டுக்கு 20 கட்டடங்களுக்கு மட்டுமே நிதி ஒதுக்கீடு
இடநெருக்கடியில் தவிக்கும் சார் - பதிவாளர் அலுவலகங்கள்: ஆண்டுக்கு 20 கட்டடங்களுக்கு மட்டுமே நிதி ஒதுக்கீடு
ADDED : ஆக 09, 2026 03:33 AM
ADDED : ஆக 09, 2026 03:33 AM
- நமது நிருபர் -:
தமிழகத்தில் பெரும்பாலான சார் - பதிவாளர் அலுவலகங்கள், வாடகை கட்டடங்களில் இடநெருக்கடியில் இயங்குவதாக புகார் எழுந்துள்ளது, ஆண்டுக்கு, 20 அலுவலகங்கள் கட்டுவதற்கு மட்டுமே அரசு நிதி ஒதுக்குவதாகவும் கூறப்படுகிறது.
தமிழகத்தில், 589 சார் - பதிவாளர் அலுவலகங்கள் உள்ளன. இந்த அலுவலகங்கள் வாயிலாக, தினமும், 20,000 பத்திரங்கள் வரை பதிவாகின்றன. இதற்காக, ஒவ்வொரு சார் - பதிவாளர் அலுவலகத்துக்கும் தினமும், 2,000 பேர் வரை வந்து செல்கின்றனர்.
இடநெருக்கடி இதனால், சார் - பதிவாளர் அலுவலகங்களில் நெரிசல் ஏற்படுகிறது. இதை சமாளிக்கும் விதமாக, 2018ல் 'டோக்கன்' எண் முறை அறிமுகம் செய்யப்பட்டது.
டோக்கன் வரிசை அடிப்படையிலேயே மக்கள் பதிவுக்கு வர வேண்டும் என்றாலும், ஒரு மணி நேரத்தில், 10 பேருக்கான டோக்கன் எண்கள் வர வாய்ப்புள்ளது.
இதற்காக, அடுத்து பதிவுக்கு யார் வர வேண்டும் என்பதற்கான, டோக்கன் எண்ணை அறிவிக்கும் வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
அத்துடன், பத்திரப்பதிவுக்கு வருவோர் காத்திருப்பதற்கான இடவசதியையும் ஏற்படுத்த, பதிவுத்துறை உத்தரவிட்டுள்ளது. ஆனால், சொந்தமாக கட்டப்பட்ட புதிய கட்டடங்களில் மட்டுமே, மக்கள் காத்திருப்பதற்கான இடவசதி உள்ளது.
பழைய சொந்த கட்டடங்கள், வாடகை கட்டடங்களில் செயல்படும் அலுவலகங்களில் போதிய இடவசதி இல்லை. குறிப்பாக, பத்திரப்பதிவில் முத்திரை தீர்வை வாயிலாக, அரசுக்கு அதிக வருவாய் ஈட்டித் தரும் சார் - பதிவாளர் அலுவலகங்களில், போதிய இடவசதி செய்ய வேண்டும் என, பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர்.
கூடுதல் நிதி தேவை இதுகுறித்து, பதிவுத்துறை அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது:
அரசுக்கு வருவாய் ஈட்டி தருவதில் முக்கிய பங்காற்றும் சார் - பதிவாளர் அலுவலகங்கள், பொதுமக்கள் எளிதில் வந்து செல்லும் வகையில் இருக்க வேண்டும்.
இடநெருக்கடி பிரச்னைக்கு தீர்வாக, சொந்த கட்டடங்கள் கட்டும் நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறோம். 2021ல் 128 சார் -- பதிவாளர் அலுவலகங்களுக்கு சொந்த கட்டடம் கட்ட, அரசு ஒப்புதல் அளித்தது.
ஆனாலும், ஆண்டுக்கு 20 அலுவலகங்களுக்கு மட்டுமே சொந்த கட்டடம் கட்ட நிதி ஒதுக்கப்படுகிறது.
வருவாய் பங்களிப்பு முக்கியத்துவம் அடிப்படையில், சார் - பதிவாளர் அலுவலகங்களுக்கு சொந்த கட்டடம் கட்ட, கூடுதல் நிதி ஒதுக்க அரசிடம் கோரியிருக்கிறோம். தற்போதைய தேவை அடிப்படையில், சார் - பதிவாளர் அலுவலகங்களுக்கான ஒரே சீரான வடிவமைப்பை உருவாக்க உள்ளோம்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
நீலாங்கரை தமிழகத்திலேயே அதிக பத்திரங்கள் பதிவாகும், அதிக வருவாய் ஈட்டும் சார் - பதிவாளர் அலுவலகங்கள், இடநெருக்கடியான சூழலில் இருக்கின்றன.
உதாரணமாக, சென்னை நீலாங்கரை சார் - பதிவாளர் அலுவலகத்தில், தமிழகத்திலேயே அதிகபட்சமாக ஆண்டுக்கு, 15,000 பத்திரங்கள் பதிவாகின்றன. இந்த அலுவலகம் வாயிலாக, அரசுக்கு ஆண்டுக்கு 900 கோடி ரூபாய் வருவாய் கிடைக்கிறது.
ஆனால், இந்த அலுவலகம் பல ஆண்டுகளாக, கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் தனியார் கட்டடத்தில் செயல்படுகிறது. இந்த அலுவலகத்தின் உள்ளே செல்லவும், வெளியே வரவும் பொதுமக்கள் சிரமப்படுகின்றனர்.
பல்லாவரம் சென்னை பல்லாவரம் சார் - பதிவாளர் அலுவலகம், குரோம்பேட்டை நியூ காலனியில் வாடகை கட்டடத்தில் செயல்படுகிறது. இந்த அலுவலகம் வாயிலாக ஆண்டுக்கு, 12,000 பத்திரங்கள் பதிவாகின்றன. ஆண்டுக்கு 300 கோடி ரூபாய் வருவாய் ஈட்டப்படுகிறது. ஆனால், இந்த அலுவலகத்துக்கு தற்போது வரை, சொந்த கட்டடம் கட்டப்படவில்லை.
குரோம்பேட்டை நியூ காலனியில், மிகவும் குறுகலான ஒரு கட்டடத்தில் செயல்படுவதால், மக்கள் வந்து செல்ல கடும் சிரமத்தை சந்திக்கின்றனர்.
பம்மல் பம்மல் சார் - பதிவாளர் அலுவலகம் வாயிலாக, ஆண்டுக்கு 13,000 பத்திரங்கள் பதிவாகின்றன; 400 கோடி ரூபாய் வருவாய் ஈட்டப்படுகிறது. நீலாங்கரை, பல்லாவரம் போன்று இல்லாமல், பம்மல் சார் - பதிவாளர் அலுவலகம், சொந்த கட்டடத்தில் செயல்படுகிறது.
தற்போது அங்கு பத்திரங்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளதால், இந்த அலுவலகத்தில் இட நெருக்கடி அதிகரித்துள்ளது.
சில ஆண்டுகளுக்கு முன் கட்டப்பட்ட இந்த அலுவலகம், தற்போது மக்கள் வருகையை சமாளிக்க முடியாமல் திணறும் நிலையில் உள்ளது.