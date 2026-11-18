பணியிடம் குறைத்தால் ரூ.1,000 கோடி மிச்சம்! அரசுக்கு ஊரக வளர்ச்சி பொறியியல் பிரிவினர் யோசனை
பணியிடம் குறைத்தால் ரூ.1,000 கோடி மிச்சம்! அரசுக்கு ஊரக வளர்ச்சி பொறியியல் பிரிவினர் யோசனை
ADDED : நவ 18, 2026 05:30 AM
ADDED : நவ 18, 2026 05:30 AM
கோவை: ஊரக வளர்ச்சி துறையில் நிர்வாக பிரிவில் தேவையற்ற பணியிடங்களை குறைத்தால், ஆண்டுக்கு ரூ.1,000 கோடியை மிச்சப்படுத்தலாம் என்கின்றனர் அத்துறையை சேர்ந்த பொறியியல் பிரிவினர்.
தமிழகத்தில், 397 ஒன்றியங்களில், 12 ஆயிரத்து 571 ஊராட்சிகள் உள்ளன. மக்கள் தொகையில், 55 சதவீதத்தினர் கிராமங்களில் வசிக்கின்றனர். அடிப்படை கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்த ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சிகள் துறைக்கு இந்நிதியாண்டில் ரூ.39 ஆயிரம் கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. ரோடு போடுவது, பாலம் கட்டுவது, வடிகால் கட்டுவது, தெருவிளக்கு அமைப்பது, குளங்கள் சீரமைப்பது, குடிநீர் திட்டங்கள் செயல்படுத்துவது உள்ளிட்ட பணிகளை ஊரக வளர்ச்சி துறையில் பொறியியல் பிரிவினர் மேற்கொள்கின்றனர். இவர்களை பொறியியல் படிக்காத, அதைப்பற்றி அறியாத நிர்வாகப் பிரிவினர் நிர்வகிக்கின்றனர்.
ஊரக வளர்ச்சி துறை பொறியியல் பிரிவினர் கூறியதாவது: ஊரக வளர்ச்சி துறை பொறியியல் பிரிவில், 2 தலைமை பொறியாளர், 3 கண்காணிப்பு பொறியாளர், 45 செயற்பொறியாளர், 197 உதவி செயற்பொறியாளர், 1200 உதவி பொறியாளர்களே உள்ளனர். நிர்வாகப் பிரிவில் தட்டச்சர், இளநிலை உதவியாளர், வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர், உதவி வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர், உதவி இயக்குனர் உள்ளிட்ட 20 ஆயிரம் பணியிடங்கள் இருக்கின்றன. குறைந்தபட்சம் ரூ.30 ஆயிரத்தில் துவங்கி, அதிகபட்சம் ரூ.2.5 லட்சம் வரை சம்பளம் வழங்கப்படுகிறது. தோராயமாக ஆண்டுக்கு ரூ.1,000 கோடி வரை செலவாகிறது.
நெடுஞ்சாலைத்துறையில் 10 தலைமை பொறியாளர், 35 கண்காணிப்பு பொறியாளர், 170 செயற்பொறியாளர், 540 உதவி செயற்பொறியாளர், 900 உதவி பொறியாளர்கள் உள்ளனர். இத்துறை முழுமையான பொறியியல் கட்டமைப்புடன் செயல்படுகிறது. இத்துறைக்கு கீழ் ஊரக வளர்ச்சி துறையை இணைத்து பொறியியல் பிரிவு உருவாக்கி, அனுபவமிக்க அதிகாரிகளின் கீழ் செயல்பட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.இவ்வாறு செய்தால், 14 ஆயிரம் பணியிடங்களை குறைக்கலாம். ரூ.1,000 கோடி நிதி மிச்சப்படுத்தலாம். இவ்வாறு, அவர்கள் கூறினர்.