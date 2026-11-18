மகளிருக்கு மாதம் ரூ.1,000 உதவி தொகை 2ம் கட்டத்தில் சேர்க்கப்பட்ட பலருக்கு நிறுத்தம்
மகளிருக்கு மாதம் ரூ.1,000 உதவி தொகை 2ம் கட்டத்தில் சேர்க்கப்பட்ட பலருக்கு நிறுத்தம்
ADDED : நவ 18, 2026 05:41 AM
ADDED : நவ 18, 2026 05:41 AM
சென்னை: தமிழகத்தில் மகளிருக்கு மாதம், 1,000 ரூபாய் உதவித் தொகை வழங்கும் திட்டத்தில், இரண்டாம் கட்டத்தில் சேர்க்கப்பட்ட பயனாளிகளில், 50 சதவீதத்திற்கும் அதிகமானோருக்கு, உதவித் தொகை நிறுத்தப்பட்டு உள்ளதாக புகார்கள் எழுந்துள்ளன.
தமிழகத்தில், கடந்த தி.மு.க., ஆட்சியில், மகளிருக்கு மாதம், 1,000 ரூபாய் வழங்கும் திட்டம், 2023ல் தொடங்கப்பட்டது. முதல் கட்டமாக, 1.06 கோடி பயனாளிகள் தேர்வு செய்யப்பட்டனர். அவர்களின் வங்கி கணக்கில், மாதம் 1,000 ரூபாய் செலுத்தப்பட்டது. விடுபட்டவர்கள் விண்ணப்பிக்க வாய்ப்பளிக்கப்பட்டது.
அவ்வாறு விண்ணப்பித்தவர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு, மொத்தம், 1 கோடியே, 13 லட்சத்து 75 ஆயிரத்து 492 பேருக்கு மாதம்தோறும், 15ம் தேதியன்று, 1,000 ரூபாய் செலுத்தப்பட்டது. சட்டசபை தேர்தல் நெருக்கத்தில், விடுபட்ட பெண்களை சேர்க்க, அரசு சார்பில் சிறப்பு முகாம் நடத்தப்பட்டு, மனுக்கள் பெறப்பட்டன.
மொத்தம், 28 லட்சம் பேர் விண்ணப்பித்த நிலையில், 16.94 லட்சம் பேர் தேர்வு செய்யப்பட்டு, 2025 டிசம்பர் முதல், 1.31 கோடி பயனாளிகளின் வங்கி கணக்கில் மாதம்தோறும், 1,000 ரூபாய் செலுத்தப்பட்டு வந்தது. தற்போது, தேர்தல் நெருக்கத்தில் சேர்க்கப்பட்ட பயனாளிகளில், 50 சதவீதம் பேருக்கு கடந்த மூன்று மாதங்களாக, 1,000 ரூபாய் வரவில்லை என, புகார்கள் எழுந்துள்ளன.
இது குறித்து, பாதிக்கப்பட்டோர் கூறியதாவது: கடந்த ஆகஸ்டில் இருந்து, அரசின், 1,000 ரூபாய், வங்கி கணக்கிற்கு வரவில்லை. தாலுகா அலுவலகங்களில் கேட்ட போது, 'இரண்டாம் கட்டத்தில் சேர்க்கப்பட்டவர்களில் பெரும்பாலானோர், அரசு நிபந்தனைக்கு உட்படவில்லை. தகுதி இல்லாதவர்களுக்கு, 1,000 ரூபாய் வழங்கப்படாது' என்று கூறுகின்றனர்.
ஏற்கனவே உதவித் தொகை வழங்கிய நிலையில், தற்போது நிறுத்தியதற்கான காரணத்தை, முறைப்படி பயனாளிகளின் மொபைல் எண்ணுக்கு எஸ்.எம்.எஸ்., வாயிலாக தெரிவிக்க வேண்டும். தற்போதைய நிலவரப்படி, மாதம் எத்தனை பேரின் வங்கி கணக்கில், தலா, 1,000 ரூபாய் செலுத்தப்படுகிறது என்ற விபரத்தை, அரசு வெளிப்படையாக அறிவிக்க வேண்டும். இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.
இது குறித்து, நிதித்துறை அதிகாரி ஒருவர் கூறுகையில், ''பயனாளிகள் விபரம் சரிபார்க்கப்பட்டு வருகிறது. அரசின் நிபந்தனைக்கு உட்பட்ட, தகுதியான நபர்களுக்கு மாதம் தோறும், 1,000 ரூபாய் வங்கி கணக்கில் தொடர்ந்து செலுத்தப்படுகிறது. தகுதி இல்லாதவர்களுக்கு நிறுத்தப்படுகிறது,'' என்றார்.