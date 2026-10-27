கேட்டதோ ரூ.12,000 கோடி; கிடைப்பதோ ரூ.6,000 கோடி: வெற்றி பயணத்தால் நஷ்டத்தில் சிக்கிய அரசு பஸ்கள்
கேட்டதோ ரூ.12,000 கோடி; கிடைப்பதோ ரூ.6,000 கோடி: வெற்றி பயணத்தால் நஷ்டத்தில் சிக்கிய அரசு பஸ்கள்
UPDATED : அக் 27, 2026 05:22 AM
ADDED : அக் 27, 2026 05:21 AM
UPDATED : அக் 27, 2026 05:22 AM ADDED : அக் 27, 2026 05:21 AM
சென்னை: 'மகளிருக்கான வெற்றி இலவச பயண திட்டத்தை செயல்படுத்த, 12 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் வேண்டும்' என, அரசு போக்குவரத்து கழகங்கள் கோரிக்கை விடுத்த நிலையில், '6,000 கோடி ரூபாய் மட்டுமே வழங்கப்படும்' என, தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது.
கடந்த தி.மு.க., ஆட்சியில், சாதாரண கட்டண பஸ்களில், மகளிர் இலவச பயண திட்டம் தொடங்கப்பட்டது. இந்த திட்டம், தற்போது வெற்றிப் பயணம் என்ற பெயரில் விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டு உள்ளது. இதன்படி மாநகர, நகரப் பகுதிகளில் இயக்கப்படும் சாதாரண, சொகுசு பஸ்களிலும், மாவட்டங்களுக்கு இடையேயான புறநகர் மற்றும் மலைப்பகுதி சாதாரண கட்டண பஸ்களிலும், மகளிருக்கு இலவச பயணம் அனுமதிக்கப்படுகிறது.
அதாவது, தமிழகம் முழுதும், 12 ஆயிரத்து 695 பஸ்களில், மகளிர் கட்டணமின்றி பயணம் செய்யலாம். வெளியூர் செல்லும், 'ஏசி' விரைவு பஸ்களை தவிர, மற்ற பஸ்களில் பெண்கள் பயணியர் கூட்டம் அலைமோதுகிறது. மொத்தமுள்ள, 340 பணிமனைகளில், ஒவ்வொரு போக்குவரத்து பணிமனையிலும் 1.50 லட்சம் முதல் 2 லட்சம் ரூபாய் வரை வசூல் குறைந்துள்ளது. இந்த இழப்பை சரிக்கட்ட, அரசு சார்பில் போக்குவரத்து கழகங்களுக்கு மானியம் வழங்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டது.
இத்திட்டம் தொடங்கிய நாள் முதல் இதுவரை, போக்குவரத்து கழகங்களுக்கு அரசு ஒரு ரூபாய் கூட விடுவிக்கவில்லை. சில பணிமனைகளில், டீசல், உதிரிபொருட்கள் வாங்குவதற்கு கூட பணம் இல்லாததால், கடும் சிரமத்தில் சிக்கியுள்ளன. இதற்கிடையே, அரசு போக்குவரத்து கழகங்கள் கேட்ட தொகையில், 50 சதவீதம் மட்டுமே தர அரசு சம்மதம் தெரிவித்திருப்பது, அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
இதுகுறித்து, அரசு போக்குவரத்து கழக அதிகாரிகள் கூறியதாவது: கடந்த ஆட்சியில், 7,000 சாதாண கட்டண பஸ்களில் மட்டும், மகளிருக்கு இந்த திட்டம் அமல்படுத்தப்பட்டது. அதற்கு ஈடாக ஆண்டுக்கு 6,000 கோடி ரூபாய், தமிழக அரசு வழங்கியது. மூன்று மாதங்களுக்கு ஒரு முறை இந்தத் தொகையை படிப்படியாக விடுவித்தது. இதனால், அரசு போக்குவரத்து கழகங்களுக்கு பெரிய அளவில் நெருக்கடி இல்லாமல் இருந்தது. தற்போது, இந்த திட்டத்தை வெற்றிப் பயணம் என்ற பெயரில் விரிவாக்கம் செய்து, தமிழகம் முழுதும் மொத்தமாக, 12 ஆயிரத்து 695 பஸ்களில் இலவச பயணம் அளிக்கப்படுகிறது.
தினமும், 84.32 லட்சம் பேர் வரை பயணம் செய்து வருகின்றனர். ஒவ்வொரு பெண் பயணியருக்கு, அவரது பயணத்தை கணக்கீடு செய்து, டிக்கெட் தொகை வழங்க வேண்டும். பின்னர், இதற்கான தொகையை தமிழக அரசு விடுவிக்கும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது. அதன்படி, ஒரு ஆண்டுக்கு 12 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் வரை செலவாகும் என மதிப்பீடு செய்து, தமிழக அரசிடம் அறிக்கை அளிக்கப்பட்டது.
ஆனால், இந்த தொகையில் 6,000 கோடி ரூபாய் வரை மட்டுமே வழங்க, அரசு உறுதி அளித்துள்ளது. மீதமுள்ள தொகை குறித்து அரசு எதுவும் தெரிவிக்கவில்லை. அதிலும் இதுவரை ஒரு ரூபாய் கூட விடுவிக்கவில்லை. மேலும், எப்போது வழங்கப்படும் என்பது குறித்தும் தெரிவிக்கவில்லை. இந்த தொகை அரசு போக்குவரத்து கழகங்களுக்கு வருவதில் தாமதம் ஏற்பட்டால், பஸ்கள் இயக்குவதில் சிக்கல் ஏற்படும். எனவே, பெரிய பாதிப்பு ஏற்படாமல் இருக்க, தமிழக அரசு முன்கூட்டிய ஆக்கப்பூர்வமான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.