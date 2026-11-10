சீமானின் பொது வேட்பாளர் முயற்சி 'புஸ்': பிறந்த நாளில் கண்டுகொள்ளாத ஸ்டாலின்
சீமானின் பொது வேட்பாளர் முயற்சி 'புஸ்': பிறந்த நாளில் கண்டுகொள்ளாத ஸ்டாலின்
ADDED : நவ 10, 2026 06:24 AM
ADDED : நவ 10, 2026 06:24 AM
- நமது நிருபர் -
நாம் தமிழர் கட்சி தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமானை, அம்பாசமுத்திரம் தொகுதி இடைத்தேர்தலில் பொது வேட்பாளராக தி.மு.க., ஏற்கவில்லை என்ற தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
திருநெல்வேலி மாவட்டம், அம்பாசமுத்திரம் தொகுதி இடைத்தேர்தலில், போட்டியிடப் போவதாக சீமான் அறிவித்தார். அ.தி.மு.க., - தி.மு.க., ஆகிய இரு கட்சிகளும், தனக்கு ஆதரவு அளித்தால் ஏற்றுக் கொள்வதாகவும் கூறினார். இதையடுத்து, த.வெ.க.,வுக்கு எதிராக, தி.மு.க., - அ.தி.மு.க., இரு கட்சிகளும், சீமானை பொது வேட்பாளராக அறிவிக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்தது.
விமர்சிக்கிறார்
இதுகுறித்து கேட்டபோது, 'தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்ட பின் பேசலாம்' என, தி.மு.க., தலைவர் ஸ்டாலின் பதிலளித்திருந்தார். இந்நிலையில், நாம் தமிழர் கட்சி தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான், நேற்று முன்தினம், 60வது பிறந்த நாளை கொண்டாடினார். அவருக்கு மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சி தலைவரான நடிகர் கமல், அ.ம.மு.க., பொதுச்செயலர் தினகரன் உள்ளிட்டோர் வாழ்த்து தெரிவித்தனர். ஆனால், தி.மு.க., தலைவர் ஸ்டாலின், எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஆகியோர் தரப்பில் வாழ்த்து கூறவில்லை.
தி.மு.க., செய்தி தொடர்பு செயலர் டி.கே.எஸ்.இளங்கோவன் கூறுகையில், 'சீமானுக்கு ஆதரவு அளிக்க வாய்ப்பு இல்லை. ஸ்டாலின், உதயநிதியை, அவர் விமர்சித்து வருகிறார்' என்றார்.
சீமானுக்கு, பிறந்த நாள் வாழ்த்து கூறாமல், மவுனமாக ஸ்டாலின் இருந்ததால், அம்பாசமுத்திரம் இடைத்தேர்தலில், சீமானை பொது வேட்பாளராக அறிவிக்கும் திட்டம், தி.மு.க.,வுக்கு இல்லையென தெரியவந்துள்ளது. வாழ்த்து கூறினால், அவரை பொது வேட்பாளராக, தி.மு.க., ஆதரிக்கும் நிலை ஏற்படலாம் என கருதி, ஸ்டாலின் தவிர்த்ததாக, கூறப்படுகிறது.
தி.மு.க., மூத்த நிர்வாகிகள் கூறியதாவது: தி.மு.க., வரலாற்றில், பொது வேட்பாளரை ஆதரித்தது கிடையாது. சங்கரன்கோவில், ஆர்.கே.நகர் ஆகிய தொகுதிகளின் இடைத்தேர்தலில், 'டிபாசிட்' இழந்த போதிலும், தி.மு.க.,வால் மீண்டும் ஆட்சியை பிடிக்க முடிந்தது.
கேள்விக்குறி
சீமானை பொது வேட்பாளராக நிறுத்தினால், அவருக்கு அரசியல் அங்கீகாரம் அளிப்பதாக அமைந்து விடும். ஆதரவளித்தும் அவர் தோல்வி அடைந்தால், தி.மு.க., எதிர்காலம் கேள்விக்குறியாகி விடும். மேலும், தி.மு.க.,வுக்கு பயம் வந்து விட்டதாக, ஆளும் த.வெ.க., தரப்பில் விமர்சிக்கப்படும். அது, அடுத்து வரும் உள்ளாட்சி தேர்தல் மற்றும் லோக்சபா தேர்தலிலும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தும். எனவே, தி.மு.க., போட்டியிடுவது உறுதி. இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.