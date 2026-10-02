ஸ்ரீரங்கம் கோவில் நிலம் அபகரிப்பு: தி.மு.க., பகுதி செயலருக்கு 'கம்பி'
ஸ்ரீரங்கம் கோவில் நிலம் அபகரிப்பு: தி.மு.க., பகுதி செயலருக்கு 'கம்பி'
UPDATED : அக் 02, 2026 07:56 AM
ADDED : அக் 02, 2026 04:12 AM
UPDATED : அக் 02, 2026 07:56 AM ADDED : அக் 02, 2026 04:12 AM
மதுரை: திருச்சி, ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதர் கோவிலுக்கு சொந்தமான, 50 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான நிலத்தை, போலி ஆவணம் மூலம் அபகரித்ததாக பதிவான வழக்கில், முன்ஜாமின் மனு உயர் நீதிமன்றத்தில் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டதை தொடர்ந்து, தி.மு.க., பகுதி செயலர் ராம்குமார், 48, நேற்று கைது செய்யப்பட்டார்.
திருச்சி, ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதர் கோவிலுக்கு சொந்தமான நிலத்தை, தி.மு.க., பகுதி செயலர் ராம்குமார், போலி ஆவணம் தயாரித்து அபகரித்ததாக எழுந்த சர்ச்சையால், போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்தனர்.
உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் ராம்குமார் தாக்கல் செய்த மனு:
ஸ்ரீரங்கத்தில் குறிப்பிட்ட சர்வே எண்ணிலுள்ள நிலத்தை, புதுச்சேரியை சேர்ந்த ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி ஒருவரின் குடும்பத்தினரிடமிருந்து, 2 கோடியே 90 லட்சம் ரூபாய் கொடுத்து வாங்கினேன்.
நிலத்தை ஸ்ரீரங்கம் சார் - பதிவாளர் கள ஆய்வு செய்த பின்பே பதிவு செய்யப்பட்டது. முன்ஜாமின் அனுமதிக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு குறிப்பிட்டார். இதுபோல், இந்த நிலத்தை பத்திரப்பதிவு செய்து கொடுத்த அப்போதைய ஸ்ரீரங்கம் சார் - பதிவாளரான வனிதாவும் முன்ஜாமின் மனு தாக்கல் செய்தார்.நீதிபதி கே.முரளிசங்கர் விசாரித்தார்.
மனுதாரர்கள் தரப்பில், 'சம்பந்தப்பட்ட நிலம் கோவிலுக்கு சொந்தமானது என்பதற்கான
ஆவணங்கள் இல்லை. பதிவின் போது கோவில் நிர்வாகம் ஆட்சேபணை தெரிவிக்கவும் இல்லை' என, வாதிடப்பட்டது.
அரசு சார்பில், 'ஸ்ரீரங்கம் கோவிலுக்கு சொந்தமான சொத்தை கிரயத்திற்கு வாங்கியதாக கூறுகின்றனர். ஆனால், பண பரிவர்த்தனை நடந்ததற்கான ஆதாரம் இல்லை. மனுதாரர்களை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க வேண்டியது அவசியம்' என, வாதிடப்பட்டது. நீதிபதி தீர்ப்பை ஒத்திவைத்திருந்தார்.
நேற்று இவ்வழக்கு மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. இருவரது முன்ஜாமின் மனுக்களையும் தள்ளுபடி செய்து, நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.
இதையடுத்து, ராம்
குமார், வனிதா ஆகியோரை போலீசார் விசாரணைக்கு அழைத்துச் சென்றதாக தகவல் வெளியானது. இந்நிலையில், ராம்குமாரை நேற்று இரவு போலீசார் கைது செய்தனர்.
இதற்கிடையே, திருச்சி ஸ்ரீரங்கம் கோவிலுக்கு அறப்பணி செய்ய ஏற்படுத்தப்பட்ட அறக்கட்டளை நிலத்தை, குடியிருப்புகளாக மாற்றுவதற்கு தனியார் ரியல் எஸ்டேட் நிறுவனத்திற்கு வழங்கப்பட்ட மனை அப்ரூவல்களுக்கு இடைக்கால தடை விதித்து, உயர் நீதிமன்ற மதுரை
கிளை உத்தரவிட்டது.
கைது செய்யப்பட்டுள்ள திமுக நிர்வாகி ராம்குமார், நெஞ்சு வலிப்பதாக கூறியதால் திருச்சி அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.